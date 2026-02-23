День защитника Отечества ведет свою историю с 28 января 1918 года. В этот день был принят Декрет об организации Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). В январе 1919-го годовщину создания Красной армии решили отметить. Председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский отправил во ВЦИК соответствующее предложение. Однако оно поступило слишком поздно, и подготовиться к празднику не успели.

Тогда Моссовет предложил совместить годовщину Красной армии с празднованием Дня красного подарка 17 февраля. Но эта дата выпадала на понедельник, поэтому праздник решили перенести на ближайшее воскресенье, то есть на 23 февраля.

«Устройство Дня красного подарка по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет организовано празднование годовщины создания Красной армии, исполнившейся 28 января», — сообщала газета "Правда".

Потом о празднике забыли на два года. Лишь в 1922 году президиум ВЦИК опубликовал постановление о четвертой годовщине Красной армии, которую было решено отметить также 23 февраля.

В 1946 году, после окончания Великой Отечественной войны, праздник переименовали в День Советской армии и Военно-морского флота. С тех пор его стали отмечать военными парадами и салютами, а ветеранов армии и флота — торжественно награждать орденами и медалями.

Привычное нам название — День защитника Отечества — праздник получил в 1995 году. Его утвердил первый президент России Борис Ельцин. А в 2002-м Госдума сделала 23 февраля официальным выходным днем.