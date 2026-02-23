День защитника Отечества. Что за праздник мы отмечаем 23 февраля и почему
Рассказываем, как принято праздновать эту дату в России и кого нужно поздравлять
23 февраля 2026, 07:30, ИА Амител
23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. У этого праздника с вековой историей были разные названия, но его главный патриотический смысл по-прежнему остается неизменным.
О том, как появился День защитника Отечества и кого принято поздравлять 23 февраля, — в материале amic.ru.
Что за праздник День защитника Отечества и как он возник?
День защитника Отечества ведет свою историю с 28 января 1918 года. В этот день был принят Декрет об организации Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). В январе 1919-го годовщину создания Красной армии решили отметить. Председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский отправил во ВЦИК соответствующее предложение. Однако оно поступило слишком поздно, и подготовиться к празднику не успели.
Тогда Моссовет предложил совместить годовщину Красной армии с празднованием Дня красного подарка 17 февраля. Но эта дата выпадала на понедельник, поэтому праздник решили перенести на ближайшее воскресенье, то есть на 23 февраля.
«Устройство Дня красного подарка по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет организовано празднование годовщины создания Красной армии, исполнившейся 28 января», — сообщала газета "Правда".
Потом о празднике забыли на два года. Лишь в 1922 году президиум ВЦИК опубликовал постановление о четвертой годовщине Красной армии, которую было решено отметить также 23 февраля.
В 1946 году, после окончания Великой Отечественной войны, праздник переименовали в День Советской армии и Военно-морского флота. С тех пор его стали отмечать военными парадами и салютами, а ветеранов армии и флота — торжественно награждать орденами и медалями.
Привычное нам название — День защитника Отечества — праздник получил в 1995 году. Его утвердил первый президент России Борис Ельцин. А в 2002-м Госдума сделала 23 февраля официальным выходным днем.
Как отмечают День защитника Отечества в России?
23 февраля в России — это день памяти ветеранов и всех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину. В эту дату принято возлагать цветы к могиле неизвестного солдата, вечному огню и другим военным мемориалам.
В крупных городах в честь праздника проходят парады и показы военной техники. В воинских частях бойцов собирают на торжественные построения, а в учебных заведениях проводят тематические лекции и патриотические акции. Кроме того, особо отличившимся военным в этот день торжественно вручают госнаграды. А вечером обычно устраивают праздничные концерты и салюты.
Кого поздравляют в День защитника Отечества?
Праздник 23 февраля, который изначально был связан только с армией, со временем приобрел более широкое значение. В этот день в современной России чествуют не только военнослужащих и ветеранов — поздравления и подарки получают практически все мужчины, вне зависимости от принадлежности к военной службе.
Как правило, женщины дарят подарки своим родственникам и коллегам-мужчинам, в том числе и тем, кто никогда не служил в армии. А мальчики-школьники и парни-студенты обычно получают небольшие подарки от одноклассниц и однокурсниц.
Однако не стоит забывать, что в России есть немало женщин, служащих в рядах армии — их тоже нужно поздравлять с праздником.
В каких еще странах празднуют День защитника Отечества?
- Белоруссия;
- Киргизия;
- Южная Осетия;
- Таджикистан;
- Армения;
- Абхазия.
08:28:27 23-02-2026
Надо поздравлять заглядывая в военный билет
08:45:57 23-02-2026
Если бы не Коммунисты и Большевики, то ни праздника, ни защитников отечества, ни самого Отечества, уже давно бы не было!!!
09:55:48 23-02-2026
Гость (08:45:57 23-02-2026) Если бы не Коммунисты и Большевики, то ни праздника, ни защи... у них был шанс, но не смогли построить экономику. Сейчас эти же бывшие коммунисты и большевики разваливают оставшееся
12:03:18 23-02-2026
Гость (09:55:48 23-02-2026) у них был шанс, но не смогли построить экономику. Сейчас эти... Они как раз построили саму сильную экономику в мире, вытянув страну из дремуче-аграрной в индустриальную и победив в войне против коалиционных сил Европы. К сожалению, были слишком добрыми и жалели всяких дессидентов, по крупицам расшатывающих страну. Да и народ, сильно доверявший своим лидерам послушал Горбачева, поливающего "гласностью" родную страну.
18:16:43 23-02-2026
Гость (12:03:18 23-02-2026) Они как раз построили саму сильную экономику в мире, вытянув... И где эта экономика? Самая сильная в мире?
21:19:00 23-02-2026
Гость (18:16:43 23-02-2026) И где эта экономика? Самая сильная в мире?... А где великая Римская империя? Всему есть начало и всему приходит конец. В нашей душе. Пока мы живы - жив Союз!
18:26:58 23-02-2026
Гость (12:03:18 23-02-2026) Они как раз построили саму сильную экономику в мире, вытянув... Помним-помним мы эту "самую сильную экономику", когда толковые одежда, обувь, посуда, мебель (список можно продолжить) - всё было импортным. Венгерские и болгарские овощные консервы, даже тушёнка французская, польская мебель, сапоги из Югославии и так далее. Отечественными и лучшими были только орудия убийства. К ним же вполне можно было отнести и продукцию почившей барнаульской обувной фабрики. А потом цена на нефть упала, а вслед за нею и "экономика".
22:26:03 23-02-2026
Гость (18:26:58 23-02-2026) Помним-помним мы эту "самую сильную экономику", когда толков... О! Вы напомнили 2022 год, тогда ещё окраинцы и прибалты приходили в наши соцсети и писали один в один такие же посты, только барнаульскую обувную фабрику не упоминали)))
Посмотрите на евросоюз: там тоже разделение труда для регуляции их общего рынка: кто-то производит одежду, другие обувь, кто-то оружие, даже сельхозпродукция строго квотирована. Да, когда-то в СССР привозили болгарские яблоки, такие большие желтые в форме бокала, сладкие и сочные. Блогер Пламен Пасков жалуется, что ныне в Болгарии вырублены яблочные сады по указке ЕС, теперь им привозят яблоки из других стран.
В советское время СССР изготавливал высокотехнологичное по тем временам оружие для всего социалистического блока, поскольку обладал соответствующим научным потенциалом и производственной базой, квалифицированными рабочими кадрами.
Уж не будем вспоминать про США, где сейчас практически нет американских одежды и обуви, всё импорт.
08:55:57 23-02-2026
Как говорит наш бывший физрук-военрук, 23 февраля - это день Красной армии!
09:53:41 23-02-2026
Гость (08:55:57 23-02-2026) Как говорит наш бывший физрук-военрук, 23 февраля - это ден... А баба Маша на лавочке что говорит?
12:56:59 24-02-2026
Гость (09:53:41 23-02-2026) А баба Маша на лавочке что говорит? ... А баба Маша на лавочке сказала ,что дубина ,ты стоеросовая.
10:48:20 23-02-2026
Все мужчины военно- обязанные, праздник для всех мужчин.
21:17:06 23-02-2026
Гость (10:48:20 23-02-2026) Все мужчины военно- обязанные, праздник для всех мужчин.... Женщины тоже бывают военно-служащие. Им не праздновать?
13:18:55 23-02-2026
День КРАСНОЙ АРМИИ он и должен быть День КРАСНОЙ АРМИИ без изменении в угоду кому ни будь. Всех солдат и командиров служивших и кто служит сейчас- с ПРАЗДНИКОМ.
19:08:15 23-02-2026
Гость (13:18:55 23-02-2026) День КРАСНОЙ АРМИИ он и должен быть День КРАСНОЙ АРМИИ без и...
Ну так давайте поздравлять только участников КРАСНОЙ АРМИИ. Ах да... 🤣
18:51:07 23-02-2026
РККА - лучшая в мире!!!
10:36:46 24-02-2026
"Что за праздник мы отмечаем 23 февраля и почему" )))) Это вопрос для детского сада ?