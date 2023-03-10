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В Барнауле установят 50 камер видеонаблюдения за счёт горбюджета

27 из них поставят в парке "Центральный", который благоустроят в рамках нацпроекта

10 марта 2023, 10:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле в 2023 году установят 50 камер видеонаблюдения за счёт городского бюджета. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"23 из них – на одиннадцати общественных территориях, в том числе на аллее по улице Георгия Исакова, в Нагорном парке, на набережной Оби, площади Мира, аллее по улице Профинтерна", – сказано в сообщении.

Ещё 27 камер поставят в парке "Центральный". Его благоустроят в рамках нацпроекта.

В данный момент на улицах города установлена 141 камера. Мэр Барнаула Вячеслав Франк отметил, что обеспечение улиц камерами способствует повышению уровня безопасности и раскрываемости преступлений. 

Комментарии 10

  • А в "Изумрудном"? Или там уже есть?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Ещё в сквере "Целинников".
    10 марта, Гость   Ответить
  • Чем больше камер, тем меньше свободы у человека. Раньше без камер могли раскрывать преступления. Дело не в камерах, а в желании органов действительно раскрыть преступления. Камеры могут и не работать в нужный момент , если преступник высокопоставленный человек, и если камера показывает не то что нужно.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Мы все под колпаком.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Мы все под колпаком. === Уже давно.
    10 марта, Гость   Ответить
  • А в "Изумрудном"? А в изумрудном церква стоит, там бог за всем наблюдает.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Ещё столько же туалетов поставьте, упыри...
    10 марта, Гость   Ответить
  • Правильно! Только не тяните с этим!
    10 марта, Гость   Ответить
  • А еще скамеек мало в городе!
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, не только поставить камеры в парках и скверах но и на светофорах нужно ставить, особенно на пересечение Попова и Антона Петрова, чтобы водители видели эти камеры и соблюдали работу светофора.
    12 марта, Гость   Ответить
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