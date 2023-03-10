В Барнауле установят 50 камер видеонаблюдения за счёт горбюджета

27 из них поставят в парке "Центральный", который благоустроят в рамках нацпроекта

10 марта 2023, 10:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле в 2023 году установят 50 камер видеонаблюдения за счёт городского бюджета. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"23 из них – на одиннадцати общественных территориях, в том числе на аллее по улице Георгия Исакова, в Нагорном парке, на набережной Оби, площади Мира, аллее по улице Профинтерна", – сказано в сообщении.

Ещё 27 камер поставят в парке "Центральный". Его благоустроят в рамках нацпроекта.

В данный момент на улицах города установлена 141 камера. Мэр Барнаула Вячеслав Франк отметил, что обеспечение улиц камерами способствует повышению уровня безопасности и раскрываемости преступлений.