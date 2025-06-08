В Барнауле временно отключат два светофора

Это связано с плановыми работами на сетях энергоснабжения

08 июня 2025, 14:30, ИА Амител

Светофор / Фото: Marco Biondi / unsplash.com

В Барнауле временно отключат светофоры на двух участках, сообщили в администрации города. Это связано с плановыми работами на сетях энергоснабжения.

9 июня с 09:00 до 15:00 светофор отключат на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Солнечная Поляна. С 09:00 до 16:00 – на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР.

Водителей и пешеходов призвали быть внимательными на указанных участках, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.

Ранее сообщалось, что перед проблемным пешеходным переходом в районе пересечения Павловского тракта и улицы Малахова в Барнауле вместо установки светофора нанесут шумовые полосы.