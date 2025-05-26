Перед пешеходным переходом на Павловском тракте появятся шумовые полосы
ЛДПР добивается, чтобы пешеходный переход на оживленной дороге стал безопаснее
26 мая 2025, 18:00, ИА Амител
Перед проблемным пешеходным переходом в районе пересечения Павловского тракта и улицы Малахова в Барнауле вместо установки светофора нанесут шумовые полосы. Как сообщили amic.ru в Алтайском региональном отделении ЛДПР, такой ответ пришел партийцам от заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту.
В пресс-службе партии рассказали, что в ЛДПР обратились жители Индустриального района с просьбой установить светофор в районе домов № 82 и 243 по Павловскому тракту. Здесь расположен нерегулируемый пешеходный переход, но переходить дорогу по нему опасно: слишком интенсивный поток транспорта.
В поисках решения данной проблемы юрист АРО ЛДПР обратился к уполномоченному по правам человека в Алтайском крае, а после направил обращение в администрацию Барнаула. В результате власти решили на этом участке нанести шумовые полосы. Сделать это обещают "в весенне-летний период текущего года".
"К сожалению, добиться установки светофора пока не удалось, однако нанесение шумовых полос – это уже определенный результат, который должен повысить безопасность перехода", – отмечают в партии.
18:57:02 26-05-2025
Там мост пешеходный надо делать или подземный.
19:41:30 26-05-2025
Гость (18:57:02 26-05-2025) Там мост пешеходный надо делать или подземный.... Чё там около Европы? Когда подземник?