В центре Барнаула автомобиль отбросило на аллею после ДТП
Одна из машин врезалась в рекламный лайтбокс, а другая — снесла дорожный знак и небольшую березу
30 марта 2024, 12:30, ИА Амител
ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Ползунова / Фото: "Инцидент Барнаул"
Два автомобиля столкнулись в центре Барнаула, пишет "Инцидент Барнаул".
ДТП случилось 30 марта на пересечении проспекта Ленина с улицей Ползунова. От удара одна из машин врезалась в рекламный лайтбокс, а другая — снесла дорожный знак и молодую березу, остановившись на центральной аллее.
Информация о пострадавших не уточняется.
16:06:05 30-03-2024
Интересно, какова должна быть скорость чтобы снести знак и остановиться аж в центре аллеи?
22:18:30 30-03-2024
Вот сразу понятно, где произошло ДТП: в самом-самом центре доисторического Барнаула. Не на окраине (следующими улицами будут от места ДТП мосты через речки Барнаулка и Обь), а вероятно, в абсолютном центре нашего города. А на окраине Барнаула ( где нибудь на Октябрьской площади), или в дальних пригородах Барнаула (Павловский тракт, Сулима, Балтийская и т.п.) подобное невозможно? Интересно, а вообще в озвученном центре столицы края, люди днём, не то что вечером, иногда появляются кроме местных? На предоставленном фото их, кроме водителей не видно...
17:41:56 31-03-2024
Вася (22:18:30 30-03-2024) Вот сразу понятно, где произошло ДТП: в самом-самом центре д... Вась, не надо тебе сюда. Здесь и местных хватает, а тут еще ты объявишься. Не надо оно тебе