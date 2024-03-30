В центре Барнаула автомобиль отбросило на аллею после ДТП

Одна из машин врезалась в рекламный лайтбокс, а другая — снесла дорожный знак и небольшую березу

30 марта 2024, 12:30, ИА Амител

ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Ползунова / Фото: "Инцидент Барнаул"

Два автомобиля столкнулись в центре Барнаула, пишет "Инцидент Барнаул". ДТП случилось 30 марта на пересечении проспекта Ленина с улицей Ползунова. От удара одна из машин врезалась в рекламный лайтбокс, а другая — снесла дорожный знак и молодую березу, остановившись на центральной аллее. Информация о пострадавших не уточняется.