Требования к предпринимателям и компаниям, которые могут получать доход от коммунальных объектов, ужесточат

16 июня 2025, 13:25, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

С 1 сентября 2025 года в России ужесточат требования к концессионерам – предпринимателям или юрлицам, которые после проведения ими реконструкции коммунальных объектов имеют право получать от них доход. Теперь их обяжут разрабатывать проекты инвестиционных программ модернизации инфраструктуры ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

Как отметил парламентарий, такие меры позволят оценивать не только надежность и качество поставляемых услуг, но и экономический эффект от заключенного соглашения.

"То есть концессионеры теперь не смогут просто использовать чужое имущество за счет тарифной составляющей, не вкладывая ни копейки. Мы ушли от ситуации, когда концессионеры берут за бесценок в аренду газовые и электросети, миллиардами собирают оплату, но забывают про свои обязательства", – отметил Кошелев.

С его слов, высокий износ коммунальной инфраструктуры – основной фактор потери ресурсов и причина аварийности сетей. Депутат подчеркнул, что, согласно официальным данным, в замене нуждаются свыше 40% объектов инженерной инфраструктуры. В связи с этим для концессионеров определили четкие требования – наличие опыта эксплуатации объектов ЖКХ и успешной реализации инвестиционных программ.

Кроме того, предусмотрен порядок передачи концессионеру бесхозных сетей. Оформление права собственности и постановки на учет будет за счет концессионера, а не бюджета", – отметил он.

Также предприниматели и юридические лица, заключающие концессионную сделку, должны будут внести задаток или банковскую гарантию. Они выражаются в процентном отношении от общей суммы инвестпроекта. При отзыве заявки задаток или гарантию не вернут.