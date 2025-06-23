В Крыму львы прокусили шею владельцу сафари-парка "Тайган"

Мужчину прооперировали, его состояние оценивают ка крайне тяжелое

23 июня 2025, 07:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В крымском парке "Тайган" львы набросились на его владельца Олега Зубкова. Хищники прокусили ему шею. Об этом сообщает Shot.

Как уточняет Telegram-канал, инцидент произошел во время вечернего кормления 22 июня. Зубков, по предварительным данным, смог самостоятельно выбраться из клетки после нападения на него львов. Он потерял сознание, как только оказался за ее пределами.

С травмами шеи и головы мужчину доставили в больницу города Белогорска, где его прооперировали.

Как сообщили в Минздраве Республики Крым, до утра 23 июня пациент останется в местной больнице для стабилизации состояния. Позже его планируют перевести в ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко".

Со слов ветеринара парка Василия Пискового, жизни директора уже ничего не угрожает, а в больнице с ним находятся близкие.

"Олег Алексеевич сильный человек, он много перенес испытаний и это переживет. С нашим дорогим Олегом Алексеевичем все будет хорошо!" – сообщил Писковой.

Следователи начали проверку по факту произошедшего.