В Крыму львы прокусили шею владельцу сафари-парка "Тайган"
Мужчину прооперировали, его состояние оценивают ка крайне тяжелое
23 июня 2025, 07:30, ИА Амител
В крымском парке "Тайган" львы набросились на его владельца Олега Зубкова. Хищники прокусили ему шею. Об этом сообщает Shot.
Как уточняет Telegram-канал, инцидент произошел во время вечернего кормления 22 июня. Зубков, по предварительным данным, смог самостоятельно выбраться из клетки после нападения на него львов. Он потерял сознание, как только оказался за ее пределами.
С травмами шеи и головы мужчину доставили в больницу города Белогорска, где его прооперировали.
Как сообщили в Минздраве Республики Крым, до утра 23 июня пациент останется в местной больнице для стабилизации состояния. Позже его планируют перевести в ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко".
Со слов ветеринара парка Василия Пискового, жизни директора уже ничего не угрожает, а в больнице с ним находятся близкие.
"Олег Алексеевич сильный человек, он много перенес испытаний и это переживет. С нашим дорогим Олегом Алексеевичем все будет хорошо!" – сообщил Писковой.
Следователи начали проверку по факту произошедшего.
08:16:55 23-06-2025
Получил по заслугам.Жаль львов,видимо,усыпят.
08:40:23 23-06-2025
Выздоровления Олегу Алексеевичу. История семьи Берберовых все же очень показательна. И гибель замечательной Леокадии(🙏) в прошлом году в " Тайгане" от зубов хищников. Спасенные животные всё- равно остаются дикими, со своими повадками и инстинктами
09:17:41 23-06-2025
Парк хороший, а вот ума у директора всё же маловато было.
09:30:50 23-06-2025
"Он относился к ним, как к детям. Мог тапком замахнуться". На царя зверей!
10:15:41 23-06-2025
Зверей в этих парках-цирках очень жалко. Особенно таких свободолюбивых, как львы, волки.
11:05:27 23-06-2025
Гость (10:15:41 23-06-2025) Зверей в этих парках-цирках очень жалко. Особенно таких сво... Условия для животных в парке "Тайган" очень хорошие: "Парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк".
10:50:27 24-06-2025
Гость (11:05:27 23-06-2025) Условия для животных в парке "Тайган" очень хорошие: "Парк «... Это звучит настолько цинично, как и: - "О, что вы...у нас очень хорошие условия в пыточной, инструменты стерильные и даже есть кондиционер)". Занавес...Зоопарки, цирки, дельфинарии, океанариумы, контактные зоопарки - это пыточные и пытка животных длиться годами, ради пятиминутного удовольствия человека! Изучите вопрос, прежде чем писать ерунду! И не надо песен про спасенных животных, которые не выживут (это оставьте владельцам этих тюрем, это они эти сказки распространяют), для этого существуют !!!РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ и ЗАПОВЕДНИКИ!!!
14:40:53 23-06-2025
Олегу Зубкову скорейшего выздоровления! Операция прошла удачно, угрозы для жизни нет. В любой профессии есть непредсказуемые ситуации. Это производственная травма, рабочий момент. Так бывает - и в жизни , и в спорте.