Лев загрыз управляющую крымским сафари-парком "Тайган"

По версии следователей, женщина забыла закрыть засов между двумя помещениями

17 октября 2024, 12:30, ИА Амител

Лев на отдыхе / Фото: unsplash.com

Лев насмерть загрыз сотрудницу парка "Тайган" в Крыму. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

По версии следователей, женщина забыла закрыть засов между двумя помещениями. В результате один из хищников напал на нее и растерзал. Дело расследуется по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека по неосторожности.

По информации СМИ, погибла управляющая, которая имела большой опыт, – она работала в "Тайгане" 17 лет. По словам коллег, сотрудница регулярно ухаживала за хищниками и строго соблюдала технику безопасности.

Парк после инцидента закрыли. Когда он возобновит свою работу – неизвестно.