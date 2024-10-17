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Лев загрыз управляющую крымским сафари-парком "Тайган"

По версии следователей, женщина забыла закрыть засов между двумя помещениями

17 октября 2024, 12:30, ИА Амител

Лев на отдыхе / Фото: unsplash.com
Лев на отдыхе / Фото: unsplash.com

Лев насмерть загрыз сотрудницу парка "Тайган" в Крыму. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

По версии следователей, женщина забыла закрыть засов между двумя помещениями. В результате один из хищников напал на нее и растерзал. Дело расследуется по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека по неосторожности.

По информации СМИ, погибла управляющая, которая имела большой опыт, – она работала в "Тайгане" 17 лет. По словам коллег, сотрудница регулярно ухаживала за хищниками и строго соблюдала технику безопасности.

Парк после инцидента закрыли. Когда он возобновит свою работу – неизвестно.

Происшествия дикие животные животные

Комментарии 9

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Гость

13:13:40 17-10-2024

Ну хоть не посетителей.

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Гость

13:17:14 17-10-2024

Растерзал... и поел наверное. Профессионалы тоже ошибаются.

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Гость

14:18:08 17-10-2024

Да... это показатель. как зверюхи все же ненавидят тех, кто лишает их свободы... особенно всякого рода запашных.

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Гость

15:30:16 17-10-2024

В Тайгане плохо обращаются с животными, то 22 медведя застрелят «оптимизируя коллекцию», то сотрудники гибнут, на животных смотреть больно. Но директор не потопляем.

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Гость

08:34:03 18-10-2024

Гость (15:30:16 17-10-2024) В Тайгане плохо обращаются с животными, то 22 медведя застре... Непотопляемо только то, что пишет такие "комментарии"...

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Гость

15:43:46 17-10-2024

ни какого чувства ранга у царя зверей.

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9

21:18:16 17-10-2024

Ждём следующих новостей с барнаульского зоопарка

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Гость

22:30:42 17-10-2024

Не надо диких животных держать в неволе ради развлечения людей.

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Гость

08:46:30 18-10-2024

Постоянно смотрел ролики из парка Тайган. Леокадия была настоящим энтузиастом своего дела, очень добрым и позитивным человеком. Светлая ей память...

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