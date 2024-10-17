Лев загрыз управляющую крымским сафари-парком "Тайган"
По версии следователей, женщина забыла закрыть засов между двумя помещениями
17 октября 2024, 12:30, ИА Амител
Лев насмерть загрыз сотрудницу парка "Тайган" в Крыму. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального СК.
По версии следователей, женщина забыла закрыть засов между двумя помещениями. В результате один из хищников напал на нее и растерзал. Дело расследуется по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека по неосторожности.
По информации СМИ, погибла управляющая, которая имела большой опыт, – она работала в "Тайгане" 17 лет. По словам коллег, сотрудница регулярно ухаживала за хищниками и строго соблюдала технику безопасности.
Парк после инцидента закрыли. Когда он возобновит свою работу – неизвестно.
13:13:40 17-10-2024
Ну хоть не посетителей.
13:17:14 17-10-2024
Растерзал... и поел наверное. Профессионалы тоже ошибаются.
14:18:08 17-10-2024
Да... это показатель. как зверюхи все же ненавидят тех, кто лишает их свободы... особенно всякого рода запашных.
15:30:16 17-10-2024
В Тайгане плохо обращаются с животными, то 22 медведя застрелят «оптимизируя коллекцию», то сотрудники гибнут, на животных смотреть больно. Но директор не потопляем.
08:34:03 18-10-2024
Гость (15:30:16 17-10-2024) В Тайгане плохо обращаются с животными, то 22 медведя застре... Непотопляемо только то, что пишет такие "комментарии"...
15:43:46 17-10-2024
ни какого чувства ранга у царя зверей.
21:18:16 17-10-2024
Ждём следующих новостей с барнаульского зоопарка
22:30:42 17-10-2024
Не надо диких животных держать в неволе ради развлечения людей.
08:46:30 18-10-2024
Постоянно смотрел ролики из парка Тайган. Леокадия была настоящим энтузиастом своего дела, очень добрым и позитивным человеком. Светлая ей память...