В Приморье врачи спасли девочку, которой пьяный отец воткнул нож в сердце

10 февраля 2026, 14:04, ИА Амител

В Приморье врачи спасли девочку / Фото: Минздрав Приморья

В приморском поселке Сибирцево 61-летний отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своей 11-летней дочери несколько ножевых ранений, включая удар в область сердца, сообщили в региональном Минздраве.

Как сообщили в прокуратуре края, родной отец ударил ножом спящую дочь. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье о покушении на убийство собственной дочери.

«В отделение Черниговской центральной районной больницы в срочном порядке была доставлена девочка с ножевым ранением сердца. Состояние пострадавшей было критическим, и медики незамедлительно провели операцию. Благодаря профессионализму врачей операция прошла успешно», — рассказали в ведомстве.

После операции ребенка перевели в реанимацию, где его состояние оставалось тяжелым. Специалисты больницы регулярно консультировались с коллегами из краевого центра и корректировали план лечения.

Когда состояние девочки стабилизировалось, было принято решение о ее транспортировке в Краевую детскую клиническую больницу № 1 с помощью вертолета санавиации. На данный момент состояние ребенка стабильно, и врачи отмечают положительную динамику в лечении.

