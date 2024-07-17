В Сибири пьяная мать избила ребенка кочергой и заставила выпить чистящее средство
Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии
17 июля 2024, 15:30, ИА Амител
В Красноярском крае женщину подозревают в покушении на убийство 11-летнего сына, которого с признаками отравления госпитализировали в больницу, сообщает региональный СК.
"Мать четверых детей утром вернулась домой от подруги в нетрезвом состоянии. Сын женщины упрекнул ее в злоупотреблении алкогольными напитками, после чего подозреваемая взяла металлическую кочергу и нанесла мальчику один удар по голове, затем налила в стакан моющее средство и заставила ребенка его выпить", – рассказали в ведомстве.
После этого домой пришел отец. Он заметил плохое самочувствие сына и вызвал медиков. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии, из районной больницы его перевезли в Красноярск.
Женщина пояснила, что не желала слышать упреки сына и "хотела, чтобы он замолчал".
16:29:11 17-07-2024
О, сколько маткапитала и детских она пропила! Давайте им еще чего-нибудь дадим!
17:11:27 17-07-2024
ужас
19:30:18 17-07-2024
Вы думаете ее лишат материнских прав. НЕТ. Отделается условным сроком.
12:43:38 18-07-2024
Что вообще происходит с "женщинами"??? Только что прочитала про неподдающийся пониманию случай в Ноябрьске. Как такое вообще возможно???