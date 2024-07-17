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В Сибири пьяная мать избила ребенка кочергой и заставила выпить чистящее средство

Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии

17 июля 2024, 15:30, ИА Амител

В Красноярском крае женщину подозревают в покушении на убийство 11-летнего сына, которого с признаками отравления госпитализировали в больницу, сообщает региональный СК.

"Мать четверых детей утром вернулась домой от подруги в нетрезвом состоянии. Сын женщины упрекнул ее в злоупотреблении алкогольными напитками, после чего подозреваемая взяла металлическую кочергу и нанесла мальчику один удар по голове, затем налила в стакан моющее средство и заставила ребенка его выпить", – рассказали в ведомстве.

После этого домой пришел отец. Он заметил плохое самочувствие сына и вызвал медиков. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии, из районной больницы его перевезли в Красноярск.

Женщина пояснила, что не желала слышать упреки сына и "хотела, чтобы он замолчал".

дети Красноярский край

Комментарии 4

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Гость

16:29:11 17-07-2024

О, сколько маткапитала и детских она пропила! Давайте им еще чего-нибудь дадим!

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Гость

17:11:27 17-07-2024

ужас

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Оксана

19:30:18 17-07-2024

Вы думаете ее лишат материнских прав. НЕТ. Отделается условным сроком.

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Гость

12:43:38 18-07-2024

Что вообще происходит с "женщинами"??? Только что прочитала про неподдающийся пониманию случай в Ноябрьске. Как такое вообще возможно???

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