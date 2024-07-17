В Сибири пьяная мать избила ребенка кочергой и заставила выпить чистящее средство

Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии

17 июля 2024, 15:30, ИА Амител

В Красноярском крае женщину подозревают в покушении на убийство 11-летнего сына, которого с признаками отравления госпитализировали в больницу, сообщает региональный СК.

"Мать четверых детей утром вернулась домой от подруги в нетрезвом состоянии. Сын женщины упрекнул ее в злоупотреблении алкогольными напитками, после чего подозреваемая взяла металлическую кочергу и нанесла мальчику один удар по голове, затем налила в стакан моющее средство и заставила ребенка его выпить", – рассказали в ведомстве.

После этого домой пришел отец. Он заметил плохое самочувствие сына и вызвал медиков. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии, из районной больницы его перевезли в Красноярск.

Женщина пояснила, что не желала слышать упреки сына и "хотела, чтобы он замолчал".