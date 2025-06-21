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В России 21 июня станет самым длинным днем в году

Солнце в этот день будет самым высоким

21 июня 2025, 09:00, ИА Амител

Фото: CHUTTERSNAP / unsplash.com
Фото: CHUTTERSNAP / unsplash.com

21 июня – день летнего солнцестояния и самый длинный день в году в России и других странах Северного полушария, сообщили ТАСС в Московском планетарии.

Солнцестояние наступит в 05:42 мск и ознаменует начало астрономического лета. А в полдень Солнце поднимется на максимальную высоту над горизонтом.

Световой день продлится максимальные в этом году 17 часов 33 минуты. После солнцестояния световой период ежедневно будет постепенно сокращаться.

Накануне стало известно, что на Солнце зафиксировали третью по силе вспышку в 2025 году. Однако на Землю ее влияние практически исключено.

Россия Солнце

Комментарии 5

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Буба

09:35:10 21-06-2025

Бред

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Гость

10:40:13 21-06-2025

Буба (09:35:10 21-06-2025) Бред... конечно бред, земля то плоская! какое еще такое солнцестояние, они бы еще сказали, что земля похожа на шар

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Гость

11:34:05 21-06-2025

Только в России... ??? Мы на отдельной планете летим?

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Олег

13:21:43 21-06-2025

Земля плоская, только на шар натянута.

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ЦУМ ЖИВ!

21:08:46 21-06-2025

За это надо выпить.

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