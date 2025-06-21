В России 21 июня станет самым длинным днем в году
Солнце в этот день будет самым высоким
21 июня 2025, 09:00, ИА Амител
Фото: CHUTTERSNAP / unsplash.com
21 июня – день летнего солнцестояния и самый длинный день в году в России и других странах Северного полушария, сообщили ТАСС в Московском планетарии.
Солнцестояние наступит в 05:42 мск и ознаменует начало астрономического лета. А в полдень Солнце поднимется на максимальную высоту над горизонтом.
Световой день продлится максимальные в этом году 17 часов 33 минуты. После солнцестояния световой период ежедневно будет постепенно сокращаться.
Накануне стало известно, что на Солнце зафиксировали третью по силе вспышку в 2025 году. Однако на Землю ее влияние практически исключено.
09:35:10 21-06-2025
Бред
10:40:13 21-06-2025
Буба (09:35:10 21-06-2025) Бред... конечно бред, земля то плоская! какое еще такое солнцестояние, они бы еще сказали, что земля похожа на шар
11:34:05 21-06-2025
Только в России... ??? Мы на отдельной планете летим?
13:21:43 21-06-2025
Земля плоская, только на шар натянута.
21:08:46 21-06-2025
За это надо выпить.