В России 21 июня станет самым длинным днем в году

Солнце в этот день будет самым высоким

21 июня 2025, 09:00, ИА Амител

Фото: CHUTTERSNAP / unsplash.com

21 июня – день летнего солнцестояния и самый длинный день в году в России и других странах Северного полушария, сообщили ТАСС в Московском планетарии.

Солнцестояние наступит в 05:42 мск и ознаменует начало астрономического лета. А в полдень Солнце поднимется на максимальную высоту над горизонтом.

Световой день продлится максимальные в этом году 17 часов 33 минуты. После солнцестояния световой период ежедневно будет постепенно сокращаться.

Накануне стало известно, что на Солнце зафиксировали третью по силе вспышку в 2025 году. Однако на Землю ее влияние практически исключено.