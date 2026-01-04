В России повысили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Минимальный порог вырастет для экзаменов по физике, информатике, истории, иностранным языкам, а еще по химии и биологии
04 января 2026, 15:51, ИА Амител
В 2026 году для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, повышены минимальные баллы ЕГЭ по шести предметам – об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди").
По ее словам, новые пороги являются лишь нижним пределом для подачи документов и не гарантируют зачисление. Так, минимальный балл по физике увеличен с 39 до 41, по информатике – с 44 до 46, по истории – с 36 до 40, по иностранным языкам – с 30 до 40.
«По химии и биологии минимальный порог вырос с 39 до 40 баллов. Депутат подчеркнула: мера призвана повысить качество подготовки абитуриентов и обеспечить соответствие их знаний выбранным направлениям», – говорится в публикации.
По остальным предметам минимальные баллы сохранены: для русского языка и профильной математики – 40 баллов, по обществознанию – 45, по литературе и географии – 40.
Эти значения действуют для бюджетных и платных мест, но вузы вправе устанавливать более высокие пороги с учетом конкурса. При этом обязательными для получения аттестата остаются русский язык и математика (базового или профильного уровня), а остальные предметы выпускники выбирают исходя из требований вузов и своей образовательной траектории.
Ранее сообщалось, что за низкий балл ЕГЭ в вузы России не будут брать даже платно. Теперь если средний балл ЕГЭ абитуриента ниже 50, его не будут зачислять на "невостребованное" направление.
16:16:55 04-01-2026
В вузы идут учиться, что бы там всему обучили, а они уже при поступлении требуют знаний первого курса, что за абсурд.
18:57:28 04-01-2026
Гость (16:16:55 04-01-2026) В вузы идут учиться, что бы там всему обучили, а они уже при... Сам придумал или подсказал кто?
19:40:50 04-01-2026
А целевики?
14:04:08 05-01-2026
" Так, минимальный балл по физике увеличен с 39 до 41, по информатике – с 44 до 46, по истории – с 36 до 40, по иностранным языкам – с 30 до 40." --- История это вредная наука, как показывает история из за нее народ сходит с ума.