В России повысили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Минимальный порог вырастет для экзаменов по физике, информатике, истории, иностранным языкам, а еще по химии и биологии

04 января 2026, 15:51, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2026 году для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, повышены минимальные баллы ЕГЭ по шести предметам – об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди").

По ее словам, новые пороги являются лишь нижним пределом для подачи документов и не гарантируют зачисление. Так, минимальный балл по физике увеличен с 39 до 41, по информатике – с 44 до 46, по истории – с 36 до 40, по иностранным языкам – с 30 до 40.

«По химии и биологии минимальный порог вырос с 39 до 40 баллов. Депутат подчеркнула: мера призвана повысить качество подготовки абитуриентов и обеспечить соответствие их знаний выбранным направлениям», – говорится в публикации.

По остальным предметам минимальные баллы сохранены: для русского языка и профильной математики – 40 баллов, по обществознанию – 45, по литературе и географии – 40.

Эти значения действуют для бюджетных и платных мест, но вузы вправе устанавливать более высокие пороги с учетом конкурса. При этом обязательными для получения аттестата остаются русский язык и математика (базового или профильного уровня), а остальные предметы выпускники выбирают исходя из требований вузов и своей образовательной траектории.

Ранее сообщалось, что за низкий балл ЕГЭ в вузы России не будут брать даже платно. Теперь если средний балл ЕГЭ абитуриента ниже 50, его не будут зачислять на "невостребованное" направление.