Российским выпускникам разрешили использовать слово "лабубу" в сочинениях на ЕГЭ

Эксперт отметила, что слово не нарушает этический критерий и может быть использовано в сочинении. Но есть нюанс

23 декабря 2025, 18:30, ИА Амител

Игрушка Лабубу (Labubu) / Фото: asfera.info

Заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Наталия Козловская прокомментировала ТАСС возможность использования слова "лабубу" в сочинениях на ЕГЭ по русскому языку.

По ее словам, это слово допускается к употреблению в экзаменационной работе, но при соблюдении ряда условий. Так, в демоверсии ЕГЭ по русскому языку 2026 года, размещенной на сайте ФИПИ, указано:

«Этический критерий не запрещает использования в сочинениях заимствований; не допускаются только иностранные слова, имеющие аналоги в русском языке и не содержащиеся в нормативных словарях».

Слово "лабубу" же является новым заимствованием. Оно появилось в русском языке в 2024 году. Слово обозначает конкретную мягкую игрушку, созданную гонконгским художником Касингом Лунгом для комикса. Оно не имеет аналогов или переводов в русском языке и не содержится в нормативных словарях. Таким образом, оно не нарушает этический критерий и может быть использовано в сочинении.

Профессор Козловская отметила, что "лабубу" допустимо включать в ту часть работы, где экзаменуемый высказывает и обосновывает свое отношение к позиции автора текста, а также приводит пример‑аргумент из жизненного опыта.

Например, слово может быть уместно в размышлениях о массовом увлечении модными игрушками или феномене популярности определенных товаров среди детей и подростков.

Важно, что пример должен быть конкретным и грамотно оформленным.

Филолог подчеркнула, что запрещено использовать в сочинении разговорный вариант "лабуба". В экзаменационной работе следует придерживаться зафиксированной формы – "лабубу".

Примечательно, что интерес к слову "лабубу" резко вырос летом 2025 года. По данным "Яндекса", более 6 млн человек искали информацию об этой игрушке. При этом слово "лабубу" включили в российские словари. Правда, филологи пока не определились, какой род у этого слова – мужской или женский.