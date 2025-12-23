Российским выпускникам разрешили использовать слово "лабубу" в сочинениях на ЕГЭ
Эксперт отметила, что слово не нарушает этический критерий и может быть использовано в сочинении. Но есть нюанс
23 декабря 2025, 18:30, ИА Амител
Заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Наталия Козловская прокомментировала ТАСС возможность использования слова "лабубу" в сочинениях на ЕГЭ по русскому языку.
По ее словам, это слово допускается к употреблению в экзаменационной работе, но при соблюдении ряда условий. Так, в демоверсии ЕГЭ по русскому языку 2026 года, размещенной на сайте ФИПИ, указано:
«Этический критерий не запрещает использования в сочинениях заимствований; не допускаются только иностранные слова, имеющие аналоги в русском языке и не содержащиеся в нормативных словарях».
Слово "лабубу" же является новым заимствованием. Оно появилось в русском языке в 2024 году. Слово обозначает конкретную мягкую игрушку, созданную гонконгским художником Касингом Лунгом для комикса. Оно не имеет аналогов или переводов в русском языке и не содержится в нормативных словарях. Таким образом, оно не нарушает этический критерий и может быть использовано в сочинении.
Профессор Козловская отметила, что "лабубу" допустимо включать в ту часть работы, где экзаменуемый высказывает и обосновывает свое отношение к позиции автора текста, а также приводит пример‑аргумент из жизненного опыта.
Например, слово может быть уместно в размышлениях о массовом увлечении модными игрушками или феномене популярности определенных товаров среди детей и подростков.
Важно, что пример должен быть конкретным и грамотно оформленным.
Филолог подчеркнула, что запрещено использовать в сочинении разговорный вариант "лабуба". В экзаменационной работе следует придерживаться зафиксированной формы – "лабубу".
Примечательно, что интерес к слову "лабубу" резко вырос летом 2025 года. По данным "Яндекса", более 6 млн человек искали информацию об этой игрушке. При этом слово "лабубу" включили в российские словари. Правда, филологи пока не определились, какой род у этого слова – мужской или женский.
18:33:59 23-12-2025
А тема сочинения какая? "Как я провел лето"?
18:46:48 23-12-2025
Предлагаю этот день назначить праздником выходным днём
19:21:35 23-12-2025
Помнится, раньше сочинения были по мотивам русской классики. Сейчас норм, что можно писать, в принципе, про лабубу?
08:35:12 24-12-2025
Грязный чинуша (19:21:35 23-12-2025) Помнится, раньше сочинения были по мотивам русской классики....
Что значит "по мотивам русской классики"? Какое дурное знание родного языка! А еще судить куда-то выпяливаешься.
20:00:23 23-12-2025
Ну куда уж без лабубу))) Очередное массовое помешательство аж до экзамена докатилось.
10:06:34 24-12-2025
Реально. Я писал на выпускном экзамене в 1996 про Долохова. Мне даже интересно, где мог я это слово вставить. Долохов подарил Элен Лабубу, и это возмутило Пьера?
10:11:57 24-12-2025
Вот это, я понимаю, "свобода слава"! Правда, пока только одного...
12:30:23 24-12-2025
Боже мой, сейчас из любой паршивой "мухи" раздувают такого СЛОНА!!!!
За организовали, забюрократили всё и вся