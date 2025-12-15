Штрафы за перевозку детей без автокресел предложили резко повысить

ИП могут штрафовать на 200 тысяч рублей, а самозанятых таксистов — на 25–50 тысяч

15 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Ребенок в автокресле / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"

Комитет Госдумы по государственному строительству одобрил ужесточение наказания за перевозку детей без автокресел и ремней безопасности, сообщает "Коммерсантъ".

Согласно поправкам, индивидуальных предпринимателей предлагается приравнять к юридическим лицам с возможным штрафом до 200 тысяч рублей, а самозанятых таксистов – к должностным лицам с санкциями от 25 до 50 тысяч рублей.

Ранее законопроектом предусматривалось повышение штрафов для водителей с 3 до 5 тысяч рублей, а для юрлиц – с 100 до 200 тысяч рублей. Инициаторы ужесточения объясняют это необходимостью снизить количество ДТП с участием несовершеннолетних, число которых продолжает расти.

Законопроект готовится ко второму чтению и в случае принятия вступит в силу после подписания президентом.