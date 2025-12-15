Штрафы за перевозку детей без автокресел предложили резко повысить
ИП могут штрафовать на 200 тысяч рублей, а самозанятых таксистов — на 25–50 тысяч
15 декабря 2025, 07:00, ИА Амител
Комитет Госдумы по государственному строительству одобрил ужесточение наказания за перевозку детей без автокресел и ремней безопасности, сообщает "Коммерсантъ".
Согласно поправкам, индивидуальных предпринимателей предлагается приравнять к юридическим лицам с возможным штрафом до 200 тысяч рублей, а самозанятых таксистов – к должностным лицам с санкциями от 25 до 50 тысяч рублей.
Ранее законопроектом предусматривалось повышение штрафов для водителей с 3 до 5 тысяч рублей, а для юрлиц – с 100 до 200 тысяч рублей. Инициаторы ужесточения объясняют это необходимостью снизить количество ДТП с участием несовершеннолетних, число которых продолжает расти.
Законопроект готовится ко второму чтению и в случае принятия вступит в силу после подписания президентом.
08:45:16 15-12-2025
Лобби производителей автокресел налицо... Всё как обычно - переживают за нашу безопасность...
Без контроля всё это работать не будет. Камеры это не отследят, а живых гаишников на дорогах днём с огнём...
09:00:08 15-12-2025
да пусть возят хоть на крыше. у людей видимо есть запасные дети
14:49:18 15-12-2025
Пусть увеличивают штрафы, все равно, возить скоро некого будет.