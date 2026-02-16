В Рубцовске выставили на продажу зубы мамонта
Для сохранности их еще в прошлом веке покрыли эпоксидной смолой
16 февраля 2026, 15:22, ИА Амител
Зубы мамонта продает житель Рубцовска / Фото: www.avito.ru
На платформе "Авито" появилось необычное объявление из Рубцовска: продавец предлагает к покупке два зуба мамонта.
Согласно описанию, экземпляры имеют разный вес: первый — 1045 граммов, второй — 1445 граммов. Для сохранности зубы еще в прошлом веке были покрыты эпоксидной смолой.
Стоимость лота варьируется в зависимости от размера зуба: цена составляет от 78 до 108 тысяч рублей. При этом в объявлении отсутствует информация, подтверждающая подлинность находок.
17:41:03 16-02-2026
Это точно зуб, а не копролит?
10:28:20 17-02-2026
В Рубцовске - зубы мамонта? Ну если только из мякиша вылепили, не зря же эпоксидкой покрыли мож на рычаг коробки передач в копейке хотели поставить.