В Рубцовске выставили на продажу зубы мамонта

Для сохранности их еще в прошлом веке покрыли эпоксидной смолой

16 февраля 2026, 15:22, ИА Амител

Зубы мамонта продает житель Рубцовска / Фото: www.avito.ru
Зубы мамонта продает житель Рубцовска / Фото: www.avito.ru

На платформе "Авито" появилось необычное объявление из Рубцовска: продавец предлагает к покупке два зуба мамонта.

Согласно описанию, экземпляры имеют разный вес: первый — 1045 граммов, второй — 1445 граммов. Для сохранности зубы еще в прошлом веке были покрыты эпоксидной смолой.

Стоимость лота варьируется в зависимости от размера зуба: цена составляет от 78 до 108 тысяч рублей. При этом в объявлении отсутствует информация, подтверждающая подлинность находок.

Комментарии 2

Гость

17:41:03 16-02-2026

Это точно зуб, а не копролит?

Гость

10:28:20 17-02-2026

В Рубцовске - зубы мамонта? Ну если только из мякиша вылепили, не зря же эпоксидкой покрыли мож на рычаг коробки передач в копейке хотели поставить.

