В Рубцовске выставили на продажу зубы мамонта

16 февраля 2026, 15:22, ИА Амител

Зубы мамонта продает житель Рубцовска / Фото: www.avito.ru

На платформе "Авито" появилось необычное объявление из Рубцовска: продавец предлагает к покупке два зуба мамонта.

Согласно описанию, экземпляры имеют разный вес: первый — 1045 граммов, второй — 1445 граммов. Для сохранности зубы еще в прошлом веке были покрыты эпоксидной смолой.

Стоимость лота варьируется в зависимости от размера зуба: цена составляет от 78 до 108 тысяч рублей. При этом в объявлении отсутствует информация, подтверждающая подлинность находок.

