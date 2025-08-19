На Алтае ученые обнаружили окаменелости возрастом 400 млн лет

Все находки были направлены в лабораторию для изучения

19 августа 2025, 14:45, ИА Амител

Окаменелые находки / Фото: официальный сайт Тигирекского заповедника

С 1 по 7 августа научная экспедиция, организованная сотрудниками Тигирекского заповедника совместно с коллегами из Воронежа, совершила важное палеонтологическое открытие. В ходе исследований в районе пещеры Придорожной были обнаружены уникальные окаменелости силурийского периода, когда территорию современного Алтайского края покрывали воды древнего океана.

Как пояснил старший научный сотрудник заповедника Дмитрий Кузменкин, найденные образцы включают останки трилобитов, мшанок, кораллов и моллюсков, которые обитали в теплых морских водах 400 миллионов лет назад.

Особую ценность представляет обнаружение известняковых пластов с нетипичным для соседних территорий набором окаменелостей, что позволит ученым лучше понять экологические особенности разных участков древнего моря.

Ранее сообщалось, что останки мамонта случайно нашли на угольном карьере в Якутии.