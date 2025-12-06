Уникальные наскальные символы нашли на Алтае

Найденные надписи считаются одними из старейших изображений, сделанных вне пещер

06 декабря 2025, 17:35, ИА Амител

Наскальные символы / Фото: издание СО РАН "Наука в Сибири"

Древние наскальные изображения, возраст которых оценивается примерно в 14 тысяч лет, были обнаружены исследователями в Монгольском Алтае. Петроглифы, расположенные на скалах рудника Калгут, признаны одними из наиболее ранних известных образцов наскальной живописи, выполненных не в пещерах, сообщает "Наука в Сибири" СО РАН.

Определение возраста рисунков проводилось с участием экспертов из Франции. Было установлено, что ледники покинули данную местность более 20 тысячелетий назад. Процесс создания петроглифов включал в себя два этапа: первоначально наносился контур, а затем производилась выбивка, что было подтверждено благодаря микроскопическому анализу.

Рисунки выполнены в уникальном "калгутинском" стиле: для животных характерны округлые формы живота, вытянутые морды и схематичное изображение конечностей. Среди петроглифов встречаются лошади, олени, дикие бараны, мамонты и шерстистые носороги. Аналогичные изображения найдены и на других археологических памятниках в этом регионе – всего около десяти мест.