Виктор Томенко показал новые трамваи, которые скоро будут возить барнаульцев
В этом году власти закупили десять новых вагонов в Барнаул
24 ноября 2023, 14:00, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал в телеграм-канале фото новых трамваев, которые готовят для запуска на маршруты Барнаула.
Всего власти закупили в Барнаул десять современных низкопольных белорусских трамваев за 716 млн рублей. Полностью поставить транспорт планировали еще в апреле, но помешала экономическая ситуация – техника постепенно поступала в течение года.
Глава региона отметил, что обновления требует общественный транспорт по всему краю. "При этом постепенно мы должны полностью избавиться от устаревших машин, в которых некомфортно ездить ни пассажирам, ни водителям", – написал он.
Томенко добавил, что за последние два года власти направили на покупку нового общественного транспорта 1,4 млрд рублей. В этом году привлекли еще 800 млн рублей специального казначейского кредита, чтобы к февралю в города – в том числе это Алейск, Славгород, Заринск – поступили 65 новых автобусов.
14:09:25 24-11-2023
Уже хочу прокатиться
14:14:28 24-11-2023
Рыбов продаете. Нет - показываем. Красивое.
14:31:05 24-11-2023
Последнее фото дало ясность, кондукторов не будет, давка пассажиров продолжится
17:30:34 24-11-2023
Гость (14:31:05 24-11-2023) Последнее фото дало ясность, кондукторов не будет, давка пас... Факт! Гламурная маршрутка на кривом жэдэ путя! Только сегодня и только для вас: умопомрачительная скорость ползанья по кривым рельсам десять километров в час! Вчера было пятнадцать, но за ночь рельса заржавела ещё сильнее!
14:36:52 24-11-2023
Особо радует, что низкопольные. Теперь будет удобно заходить с детьми. Поскорее запускайте!
17:29:10 24-11-2023
Гость (14:36:52 24-11-2023) Особо радует, что низкопольные. Теперь будет удобно заходить... Для низкопольных нужны высокие платформы на остановках, чтобы входить в вагон как в метро. А так какая разница, одну высоченную ступеньку кондылять, или ещё пару маленьких?
18:55:11 24-11-2023
Гость (17:29:10 24-11-2023) Для низкопольных нужны высокие платформы на остановках, чтоб... Для меня в 70+ о-очень большая разница. На одну высокую не могу забраться, ноги так не поднимаются. А несколько маленьких ступенек - норм.
18:41:06 24-11-2023
Гость (14:36:52 24-11-2023) Особо радует, что низкопольные. Теперь будет удобно заходить... Нарожай сначала
15:09:00 24-11-2023
Подобных вагонов ежегодно необходимо закупать несколько десятков
15:14:32 24-11-2023
Потратить кучу денег на трамваи. Сделано. Потратить немного денег на валидаторы. Не слышали о таком.
17:31:37 24-11-2023
Красотки!!! Батька может!
17:55:21 24-11-2023
А новые трамваи тоже быстрее 20 км/час не будут катить? И трамвайщицы сами будут обилечивать пассажиров, проверяя пяточки? Убирать этот электро-катафалк вместе с рельсам что бы пробки не создавали.
19:30:37 24-11-2023
Гость (17:55:21 24-11-2023) А новые трамваи тоже быстрее 20 км/час не будут катить? И т... пробки создают вонючие корыта с гайками любой стоимости, а трамвайчики их спокойно объезжают.
19:43:33 24-11-2023
Элен без ребят (19:30:37 24-11-2023) пробки создают вонючие корыта с гайками любой стоимости, а т... Со скоростью 10км/ч, а должны минимум 50
19:35:30 24-11-2023
Красивые)