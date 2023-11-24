Виктор Томенко показал новые трамваи, которые скоро будут возить барнаульцев

В этом году власти закупили десять новых вагонов в Барнаул

24 ноября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал в телеграм-канале фото новых трамваев, которые готовят для запуска на маршруты Барнаула.

Всего власти закупили в Барнаул десять современных низкопольных белорусских трамваев за 716 млн рублей. Полностью поставить транспорт планировали еще в апреле, но помешала экономическая ситуация – техника постепенно поступала в течение года.

Глава региона отметил, что обновления требует общественный транспорт по всему краю. "При этом постепенно мы должны полностью избавиться от устаревших машин, в которых некомфортно ездить ни пассажирам, ни водителям", – написал он.

Томенко добавил, что за последние два года власти направили на покупку нового общественного транспорта 1,4 млрд рублей. В этом году привлекли еще 800 млн рублей специального казначейского кредита, чтобы к февралю в города – в том числе это Алейск, Славгород, Заринск – поступили 65 новых автобусов.