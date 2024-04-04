Водителю "Гелика", ударившего пешехода в Барнауле, предъявили обвинение
По тротуару объезжал лужи, когда на его пути оказался принципиальный мужчина
04 апреля 2024, 17:40, ИА Амител
В Алтайском крае предъявили обвинение в хулиганстве мужчине, который угрожал убийством шедшему тротуару пенсионеру, сообщает региональный СК.
Напомним, инцидент произошел 29 марта на улице Шумакова. 40-летний водитель автомобиля "Мерседес" по тротуару объезжал лужи, когда на его пути оказался 55-летний пешеход. В ходе конфликта водитель вышел из салона и напал на мужчину.
"С целью пресечения противоправных действий мужчина преградил путь автомобилю. Грубо нарушая общественный порядок, водитель стал угрожать гражданину убийством и применением насилия, а затем ударил его по голове, после чего скрылся с места происшествия", - рассказали в ведомстве.
Барнаульца обвинили в хулиганстве - "грубом нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу, совершенном с применением насилия". Максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы.
17:54:05 04-04-2024
ФИО "героя" то напишите
17:56:59 04-04-2024
Хорошая новость. Возможно, послужит уроком для всех быдло-водителей. Надеюсь будет суд, а решение суда - максимальное наказание по данной статье.
18:05:05 04-04-2024
Критик (17:56:59 04-04-2024) Хорошая новость. Возможно, послужит уроком для всех быдло-во... Да остаётся только надеяться. Но есть вариант что простят и отпустят
18:11:25 04-04-2024
Критик (17:56:59 04-04-2024) Хорошая новость. Возможно, послужит уроком для всех быдло-во... по какой статье то? по хулиганке?
07:43:18 05-04-2024
Гость (18:11:25 04-04-2024) по какой статье то? по хулиганке?... до пяти лет лишения свободы
17:57:39 04-04-2024
Где и кем работает...
18:13:02 04-04-2024
Александр Бийск (17:57:39 04-04-2024) Где и кем работает...... Библиотекарь
18:02:51 04-04-2024
Хулиганство, и только??? Водитель отказался от медосвидетельствования, в связи с этим на него был заведен административный материал.
А как же лишение прав, неприкасаемый чтоли?
07:43:29 05-04-2024
Доволен) (18:02:51 04-04-2024) Хулиганство, и только??? Водитель отказался от медосвидетель... до пяти лет лишения свободы
18:10:13 04-04-2024
угроза убийством это хулиганка? все смешалось в доме Облонских (с)
19:17:34 04-04-2024
Гость (18:10:13 04-04-2024) угроза убийством это хулиганка? все смешалось в доме Облонс... Это пока что. потом может статься что это была самооборона
19:43:06 04-04-2024
Гость (18:10:13 04-04-2024) угроза убийством это хулиганка? все смешалось в доме Облонс... Всё смешалось в доме Обломовых (с) ЕГЭ
20:05:21 04-04-2024
Гость (19:43:06 04-04-2024) Всё смешалось в доме Обломовых (с) ЕГЭ... аще пофиг. я французский учил. ) главное смысл понятен. или вы за хулиганку?
18:20:35 04-04-2024
Совсем ополоумели.
Возле "Пушкина 30а" много подобных автолюбителей крутятся, кроме личного авто и комфорта ничего не существует для таких.
Музыку - погромче, выхлоп двигателя - помощнее.
На окружающих плевать.
18:30:08 04-04-2024
Представляете, в наше время, этот пешеход не стал делать вид, что ничего не видит, не струсил, не смалодушничил!! Пошёл на нарушителя не думая об опасности.
09:39:03 05-04-2024
Гость (18:30:08 04-04-2024) Представляете, в наше время, этот пешеход не стал делать вид... Отважный, прямо герой!
18:44:20 04-04-2024
Года два назад такого же гопника на ленинском проспекте водители не сговариваясь , когда он старенькую машинку подрезал, с целью поугрожать , остановились много, вышли и скрутили быдло. Искупали его тогда отлично в луже! быдло должно чувствовать , что оно элитное быдло, растекаясь по кожаным сиденьям грязной лужей!
09:40:40 05-04-2024
Неужели справедливость восторжествует?????????