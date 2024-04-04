Водителю "Гелика", ударившего пешехода в Барнауле, предъявили обвинение

По тротуару объезжал лужи, когда на его пути оказался принципиальный мужчина

04 апреля 2024, 17:40, ИА Амител

В Алтайском крае предъявили обвинение в хулиганстве мужчине, который угрожал убийством шедшему тротуару пенсионеру, сообщает региональный СК.

Напомним, инцидент произошел 29 марта на улице Шумакова. 40-летний водитель автомобиля "Мерседес" по тротуару объезжал лужи, когда на его пути оказался 55-летний пешеход. В ходе конфликта водитель вышел из салона и напал на мужчину.

"С целью пресечения противоправных действий мужчина преградил путь автомобилю. Грубо нарушая общественный порядок, водитель стал угрожать гражданину убийством и применением насилия, а затем ударил его по голове, после чего скрылся с места происшествия", - рассказали в ведомстве.

Барнаульца обвинили в хулиганстве - "грубом нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу, совершенном с применением насилия". Максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы.