Как получить компенсацию на оплату услуг ЖКХ в Барнауле?

С 1 декабря 2022 года по всей стране внепланово проиндексировали тарифы коммунального хозяйства. Это уже второе повышение стоимости коммунальных услуг за год. В Барнауле, по данным властей, платежи по жилищно-коммунальным услугам станут дороже примерно на 9%. Впрочем, есть и горожане, которые по некоторым статьям коммунальных услуг станут платить ещё больше.

Но для тех, чьи расходы после индексации вырастут слишком сильно, в Барнауле предусмотрены компенсации. Городские власти возместят вам всё, что вы платите за «коммуналку» сверх установленной предельной суммы.

О том, что за компенсацию на оплату услуг ЖКХ можно получить в Барнауле и как это сделать, — в материале amic.ru.

На сколько выросли тарифы ЖКХ в Барнауле?

С 1 декабря холодное водоснабжение в Барнауле стоит 26,6 рубля за кубометр. Тариф вырос на 10,7%. Стоимость водоотведения после индексации — 23,3 рубля за «куб».

Что касается тарифа на электричество, то он един для городского населения во всём Алтайском крае. Жители с электроплитами будут платить за свет 4,15 рубля за кВт⋅ч. Рост тарифа составил 8,9%.

Стоимость природного газа тоже одна для всего региона. С 1 декабря один кубометр будет обходиться в 7,58 рубля. Тариф увеличился на 8,3%.

Тариф на обращение с твёрдыми коммунальными отходами в Барнаульской зоне с декабря составляет 592,31 рубля за кубометр.

Что касается отопления, то тариф основного поставщика в городе — СГК — составит 2 488,01 рубля за гигакалорию.

Что касается горячего водоснабжения, тариф складывается из двух частей: на основе платы за холодную воду (теплоноситель) и отопление (подогрев воды).

Что за компенсацию на оплату услуг ЖКХ могут получить барнаульцы?

В Барнауле уже более десяти лет существует компенсация расходов на оплату «коммуналки» для тех, кому приходится платить заметно больше остальных горожан.

Порядок предоставления компенсации определён решением Барнаульской городской Думы (БГД) «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг».

Согласно документу, горожанам, чьи тарифы ЖКХ превышают предельные размеры платы за ту или иную услугу, положена компенсация.

На сколько должна подорожать коммунальная услуга, чтобы я мог рассчитывать на компенсацию?

Более чем на 14,7%. Такой предельный размер повышения платы за «коммуналку» определён для Барнаула. То есть если после индексации вы стали платить за ту или иную услугу сразу на 15% больше, вы можете обратиться за компенсацией.

За оплату каких услуг можно получить компенсацию?

Под компенсацию в Барнауле попадает плата за отопление, холодное водоснабжение (в том числе полив при использовании земельного участка), горячее водоснабжение, а также водоотведение.

А жители Затона могут дополнительно получить компенсацию за услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов.

Кому положена компенсация за оплату услуг ЖКХ?

Всем барнаульцам, которые платят за ЖКХ свыше установленных предельных размеров. При этом социальный статус горожанина никак не влияет на условия получения компенсации.

Важно: компенсация положена собственникам помещений, а также нанимателям жилья из государственного или муниципального фонда.

Имеет ли значение, сколько я зарабатываю?

Нет. При назначении компенсации доходы горожанина не учитываются. Имеет значение лишь то, на сколько больше он стал платить за «коммуналку».

Всё просто: стали платить более чем на 14,7% больше за воду или отопление — вам положена компенсация.

Сколько денег мне компенсируют за дорогую «коммуналку»?

Из городского бюджета вам компенсируют всё, что свыше 14,7% роста расходов на коммунальные услуги. При этом общий размер компенсации не может превышать 3,7 тысячи рублей.

Новости

Вопрос дня На сколько выросли тарифы ЖКХ с 1 декабря и сколько придётся платить за «коммуналку» в Алтайском крае?

Кстати, а есть в Барнауле организации, которые повысили тарифы больше положенного?

Да. В Барнауле (включая пригород) есть шесть ресурсоснабжающих организаций, чьи тарифы после 1 декабря превышают установленные пределы.

Среди теплоснабжающих компаний это «ГазТеплоСнаб», «Затан», «Нерудная партия», «АлтайТеплоСнаб», Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов и «ТеплоСнаб».

Тарифы на холодную воду превышают пределы у «Агидель» и «ВодСнаб».

За водоотведение больше положенного придётся платить жителям посёлка Центральный и села Лебяжье, услугу которым предоставляет ООО «БВК».

Если вы получаете коммунальные услуги от одной из этих организаций, вы точно сможете рассчитывать на компенсацию от городских властей.

Как получить компенсацию на оплату услуг ЖКХ?

Чтобы оформить компенсацию, нужно обратиться по адресу ул. Никитина, 59а, в кабинет № 1. Кроме того, заявление можно подать в одном из МФЦ.

Уточнить информацию можно в комитете по социальной поддержке населения Барнаула по телефону 37-17-89.

Какие документы нужны, чтобы оформить компенсацию?

Для оформления компенсации нужно собрать целый пакет документов. Вам понадобится:

— заявление о назначении денежной компенсации;

— копии документов, удостоверяющих личность собственников (нанимателей), проживающих на территории города Барнаула;

— копии документов, подтверждающих проживание гражданина на территории города Барнаула (сведения о регистрации по месту жительства, решение суда об установлении факта проживания);

— копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, права на которое не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

— финансовый лицевой счёт на жилое помещение;

— данные лицевого счета в кредитной организации.

Могу ли я подать заявление онлайн?

Да. Заявку можно подать и через портал «Электронный Барнаул». Сначала нужно зарегистрироваться, но если у вас уже есть личный кабинет на «Госуслугах», регистрация не потребуется.

Когда нас ждёт следующая индексация тарифов ЖКХ?

В следующий раз тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля 2024 года. Соответственно, с действующими расценками на коммунальные услуги мы будем жить более полутора лет.