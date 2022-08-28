Жителей Алтайского края предупредили о заморозках 29 августа

В Алтайском крае в понедельник, 29 августа, при прояснении ожидаются заморозки в травостое до -1 градуса, сообщили в региональном МЧС.

В ведомстве отметили, что из-за похолодания многие будут активно топить печи и использовать обогреватели. Чтобы не допустить пожара, спасатели напомнили о необходимости соблюдать следующие правила безопасности:

• не оставлять без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы;

• не допускать перекала печи;

• не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами;

• не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов;

• использовать электроприборы только в соответствии с инструкцией, если срок эксплуатации бытового прибора истёк, он в любой момент может стать источником возгорания;

• не использовать самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.

Отметим, что, несмотря на низкие температуры ночью и утром 29 августа, уже днём воздух прогреется в регионе до +22...+27 градусов, свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра.