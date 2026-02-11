Юрист объяснил, за какие услуги ЖКХ можно не платить

Собственник может отказаться оплачивать дополнительные услуги, если они были включены в квитанцию без согласия жильцов

11 февраля 2026, 12:36, ИА Амител

Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru

Собственники жилья имеют право не оплачивать дополнительные услуги ЖКХ, если они были добавлены в квитанцию без их согласия. Как пояснил РИА Новости юрист Дмитрий Коновалов, к таким услугам могут относиться охрана, работа консьержа, уборка территории или подъезда.

Обязанность по их оплате возникает только на основании решения общего собрания собственников, проведенного с соблюдением кворума и необходимого числа голосов.

«Если собрание прошло в установленном порядке, то за услуги придется платить. Однако если при проведении собрания были нарушены процедурные нормы, то собственник, который не участвовал в нем, может обжаловать решение в суде», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что некоторым категориям граждан (пенсионерам, ветеранам труда, членам многодетных семей, военнослужащим) полагаются льготы по оплате ЖКХ, например, скидка до 50%.

