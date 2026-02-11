Юрист объяснил, за какие услуги ЖКХ можно не платить
Собственник может отказаться оплачивать дополнительные услуги, если они были включены в квитанцию без согласия жильцов
11 февраля 2026, 12:36, ИА Амител
Собственники жилья имеют право не оплачивать дополнительные услуги ЖКХ, если они были добавлены в квитанцию без их согласия. Как пояснил РИА Новости юрист Дмитрий Коновалов, к таким услугам могут относиться охрана, работа консьержа, уборка территории или подъезда.
Обязанность по их оплате возникает только на основании решения общего собрания собственников, проведенного с соблюдением кворума и необходимого числа голосов.
«Если собрание прошло в установленном порядке, то за услуги придется платить. Однако если при проведении собрания были нарушены процедурные нормы, то собственник, который не участвовал в нем, может обжаловать решение в суде», — отметил эксперт.
Он также напомнил, что некоторым категориям граждан (пенсионерам, ветеранам труда, членам многодетных семей, военнослужащим) полагаются льготы по оплате ЖКХ, например, скидка до 50%.
Да и так долги по ЖКХ будут расти, пойдут отключения, недопоставки. УК начнут банкротиться, переименовываться, кидать поставщиков, поставщики станут ограничивать подачу, останавливать ремонты. Всё это было уже. Но было на фоне не 70-80% износа коммуникаций, как сейчас.
13:41:09 11-02-2026
А я считаю, что кворум на собраниях не нужен! Главное, что бы объявления о предстоящем собрании вывешивали вовремя и на видных местах. А те, кто не хочет ходить на собрания - им все равно, значит должны соглашаться с принятым на собрании.
А то, как собрание собрать, всем наплевать, не хотят идти, а потом начинается нытье!
14:13:00 11-02-2026
Гость (13:41:09 11-02-2026) А я считаю, что кворум на собраниях не нужен! Главное, что б... Был свидетелем разговора у лифта. Никитина, 107, подъезд, два лифта, один не работает. Стоят две тетки и муж одной из них. Одна говорит - лифт вот не работает, никто не чинит. Вторая ей отвечает - а он не сломан, это мы его специально отключили. Вот пусть на собрание ходят, тогда и включим. Из ваших поди?
14:15:36 11-02-2026
Гость (13:41:09 11-02-2026) А я считаю, что кворум на собраниях не нужен! Главное, что б... Именно так.. сначала не ходят на собрания потом возмущаются что без них 51% утвердил.
15:35:05 11-02-2026
Гость (14:15:36 11-02-2026) Именно так.. сначала не ходят на собрания потом возмущаются ... Вот вы и не ходите на собрания! Иначе бы знали, что собрания проводятся исключительно заочно. Потом раздают листки (правда, не всем, а только кто проголосует как надо) и самое главное - подсчет. Считают проверенные управляшкой люди, облагодетельствованные бесплатными сантех- и электроуслугами. Да, чтобы проголосовать, необходимо представить пакет документов: паспорт, СНИЛС, свид. собственности, свежую выписку ЕГРН)))
15:38:14 11-02-2026
Гость (15:35:05 11-02-2026) Вот вы и не ходите на собрания! Иначе бы знали, что собрания... Как же вам в головушку то "набедокурили"... И это еще только февраль начался... Боюсь представить, что в апреле начнется... На всякий случай, если есть дети, из квартиры удалитесь))
15:40:30 11-02-2026
Гость (15:35:05 11-02-2026) Вот вы и не ходите на собрания! Иначе бы знали, что собрания... естественно не хожу.. я их организую/формирую и раздаю листы на обход для заочного голосования, по этому не надо ляля что только онлайн
16:44:49 11-02-2026
Гость (15:35:05 11-02-2026) Вот вы и не ходите на собрания! Иначе бы знали, что собрания... облагодетельствованные бесплатными сантех- и электроуслугами. ---- Что им, люстры и унитазы каждую неделю меняют или как?
15:51:50 11-02-2026
а управляющая компания сможет где то взять данные СНИЛС? не от собственника.
16:00:37 11-02-2026
Нормальные советы дает юрист - не платить за уборку подъезда. Он что, в грязи живет?
16:12:35 11-02-2026
Гость (16:00:37 11-02-2026) Нормальные советы дает юрист - не платить за уборку подъезда... у него свой дом.. ему пофиг на тех кто в МКД
16:01:19 11-02-2026
А у нас актив дома считал голоса, мы меняем УК - дальше проверяет и пересчитывает Жил инспекция
Если честно с УК нужно решать законодательно, какие-то беспредельщики
Можно прямые договоры заключить, от собственника квартирыс поставщиком услуг, в обход УК - они тогда меньше воровать будут
16:24:04 11-02-2026
Гость (16:01:19 11-02-2026)они тогда меньше воровать будут.. нуну.. думайте так