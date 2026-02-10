НОВОСТИОбщество

Россияне пожаловались на двукратный рост счетов за ЖКУ после индексации

Жалобы поступают от жителей Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской области, Санкт-Петербурга, Ростовской области

10 февраля 2026, 20:30, ИА Амител

Семья получила квитанцию за ЖКУ / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Семья получила квитанцию за ЖКУ / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Жители ряда регионов России сообщают о существенном увеличении сумм в квитанциях за жилищно‑коммунальные услуги после проведения индексации. Информацию об этом опубликовал Telegram‑канал Baza.

Негативные отклики поступают из нескольких субъектов РФ: Московская область, Краснодарский край, Владимирская область, Санкт‑Петербург и Ростовская область.

Так, в Каменске‑Шахтинском жильцы получили январские квитанции с оплатой за квартиру площадью 109 кв. м на сумму 14 тысяч рублей, за квартиру площадью 63 кв. м — на сумму 13 тысяч рублей.

В подмосковном Одинцово собственник двухкомнатной квартиры получил счет на 19 тысяч рублей — против 11 тысяч рублей в предыдущий период.

Напомним, с 1 января 2026 года среднероссийский рост тарифов ЖКХ составил 1,7%. Однако уже запланировано второе, более существенное повышение — оно ожидается в октябре 2026 года.

При этом ситуация вызывает обеспокоенность среди потребителей, которые отмечают непропорционально высокие суммы в платежных документах по сравнению с официально заявленными процентами индексации.

Накануне россиянам напомнили о новых сроках оплаты ЖКУ. С марта крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на 15-е число.

Комментарии 34

Avatar Picture
Гость

20:39:11 10-02-2026

Конечно, уже перебор, могли бы заморозить хотябы на год..

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:40:33 11-02-2026

Гость (20:39:11 10-02-2026) Конечно, уже перебор, могли бы заморозить хотябы на год.. ... Уже 20 лет возмущаюсь ростом ЖКХ. Никто не поддерживает. Вот и повышают, раз люди довольны.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей😎

08:13:38 11-02-2026

Гость (20:39:11 10-02-2026) Конечно, уже перебор, могли бы заморозить хотябы на год.. ... Да какой перебор, нормально всë, стабильно, просто надо ещë немного потерпеть, и всë наладится!!! 🤗🤗😋

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:59:13 11-02-2026

Гость (20:39:11 10-02-2026) Конечно, уже перебор, могли бы заморозить хотябы на год.. ... можно ненадо нас морозить? мы же платим ((

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:48:41 10-02-2026

Но и рост доходов был рекордный, как и рост экономики. Не стоит забывать, что мы обогнали Германию

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Благожелательиз Филадельфии

21:52:31 10-02-2026

Гость (20:48:41 10-02-2026) Но и рост доходов был рекордный, как и рост экономики. Не ст... Отбитый валенок…

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:19:16 11-02-2026

Благожелательиз Филадельфии (21:52:31 10-02-2026) Отбитый валенок…... Ну так то у человека видимо был сарказм.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Внимательный из Б

21:11:43 10-02-2026

Вы сами выбрали эту власть

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:35:28 10-02-2026

Внимательный из Б (21:11:43 10-02-2026) Вы сами выбрали эту власть ... Есть версия что ни каких "вы" и "выбрали" на самом деле не существует. Так просто проще всем

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:36:39 10-02-2026

Внимательный из Б (21:11:43 10-02-2026) Вы сами выбрали эту власть ... У меня тётенька на работе. Верующая, при том член Единой России и очень любящая сталина.
Постоянно ворчит на рост цен и винит в этом Байдена.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

21:51:17 10-02-2026

Внимательный из Б (21:11:43 10-02-2026) Вы сами выбрали эту власть ... а где Ты был во время выборов ? Не учавствовал !?
Или ты не из этой страны... ?!

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:52:10 10-02-2026

Внимательный из Б (21:11:43 10-02-2026) Вы сами выбрали эту власть ... её никто не выбирает лет дцать уже... да и любая другая из предложенных была бы не лучше

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:52:41 10-02-2026

Внимательный из Б (21:11:43 10-02-2026) Вы сами выбрали эту власть ... Из того же цитатника, что и "рожаться вас никто не просил".

И то верно, родились бы на Мадогаскаре, жкх бы не знали

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:03:34 10-02-2026

Внимательный из Б (21:11:43 10-02-2026) Вы сами выбрали эту власть ...
Смешно считать, что мы что-то выбирали. Тут скорее: "Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает".

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:18:48 10-02-2026

Ну вот летом еще будет " контрольный выстрел".Ребята что происходит что делать.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:23:10 10-02-2026

Странно. У меня за 2-ку в декабре было 9 тысяч, в январе 10. А владелец двушки из статьи, наверное горячую воду не выключает. Особенно в первом примере порадовали. Хата почти в два раза меньше, а платить почти столько же. Кто то устал мешки ворочать и решил .....

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:17:22 10-02-2026

Гость (21:23:10 10-02-2026) Странно. У меня за 2-ку в декабре было 9 тысяч, в январе 10.... по счётчикам заплатил порядка 3тр за воду, газ и свет. И ещё плюсом по 3тр за отопление и "подогрев" кроме счётчиков. Хотя вот совсем не жарко было, батареи еле тёплые. Ну и за всякое остальное ещё насчитали. Итого 10тр за двушку 45квм. Так что, даже не пользуясь ничем и по нулям по счётчикам, за "подогрели, обобрали" ощутимо

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:17:55 11-02-2026

Гость (22:17:22 10-02-2026) по счётчикам заплатил порядка 3тр за воду, газ и свет. И ещё... Что это у тебя за двушка такая меньше 50 квадратов? Это нормальная однушка чтобы не падать в уличных башмаках сразу в койку с порога

  -27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:40:45 11-02-2026

Гость (02:17:55 11-02-2026) Что это у тебя за двушка такая меньше 50 квадратов? Это норм... название "черёмушки" вам о чём-нибудь говорит?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:21 11-02-2026

Гость (02:17:55 11-02-2026) Что это у тебя за двушка такая меньше 50 квадратов? Это норм... Что ты в Барнауле делаешь, олигарх "мамкин"?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:40:54 11-02-2026

Гость (02:17:55 11-02-2026) Что это у тебя за двушка такая меньше 50 квадратов? Это норм... Ясно, у тебя однушка 60кв. с одним окном. Крысиная нора. А вот у него 45 кв. минимум 3 окна +балкон 3кв.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Константин

21:31:22 10-02-2026

в леса надо уходить-землянки строить...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:34:51 11-02-2026

Константин (21:31:22 10-02-2026) в леса надо уходить-землянки строить...... Самозахват природных территориях предлагаете?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кар лин

08:24:56 11-02-2026

Константин (21:31:22 10-02-2026) в леса надо уходить-землянки строить...... Леса уже проданы

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:08:36 10-02-2026

Трешка- хрущевка - больше 13 тыс.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
карлин

22:21:35 10-02-2026

Леса заняты

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:27:21 11-02-2026

Квартира 64 кв.м., за январь заплатила около 13 тыс.руб. И чем наш регион отличается от регионов, прозвучавших в заметке?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:01:11 11-02-2026

Гость (07:27:21 11-02-2026) Квартира 64 кв.м., за январь заплатила около 13 тыс.руб. И ч... характером - не жаловался

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:18:27 11-02-2026

Где то в Европе (той что загнивает) уже бы люди на улицы вышли и выражали свой протест. Но мы потерпим.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:40:23 11-02-2026

Гость (08:18:27 11-02-2026) Где то в Европе (той что загнивает) уже бы люди на улицы выш... Мы не имеем права.
Если бы Ты интересовался, то знал бы

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:25:37 11-02-2026

Так говорили что со счётчиками экономия будет за оплату жкх. А оно вон опять как.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Фарухджон

08:26:55 11-02-2026

Ни одного россиянина на картинке не вижу

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:19:17 11-02-2026

Фарухджон (08:26:55 11-02-2026) Ни одного россиянина на картинке не вижу... Всё верно, это картинка на перспективу, таджиков с узбеками,в Барнауле, скоро будет больше , чем нас русских

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пулин

11:54:35 11-02-2026

Фарухджон (08:26:55 11-02-2026) Ни одного россиянина на картинке не вижу... Не путайте русских с россиянам.
На фото самые коренные россияне

  0 Нравится
Ответить
