Россияне пожаловались на двукратный рост счетов за ЖКУ после индексации

Жалобы поступают от жителей Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской области, Санкт-Петербурга, Ростовской области

10 февраля 2026, 20:30, ИА Амител

Семья получила квитанцию за ЖКУ / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Жители ряда регионов России сообщают о существенном увеличении сумм в квитанциях за жилищно‑коммунальные услуги после проведения индексации. Информацию об этом опубликовал Telegram‑канал Baza.

Негативные отклики поступают из нескольких субъектов РФ: Московская область, Краснодарский край, Владимирская область, Санкт‑Петербург и Ростовская область.

Так, в Каменске‑Шахтинском жильцы получили январские квитанции с оплатой за квартиру площадью 109 кв. м на сумму 14 тысяч рублей, за квартиру площадью 63 кв. м — на сумму 13 тысяч рублей.

В подмосковном Одинцово собственник двухкомнатной квартиры получил счет на 19 тысяч рублей — против 11 тысяч рублей в предыдущий период.

Напомним, с 1 января 2026 года среднероссийский рост тарифов ЖКХ составил 1,7%. Однако уже запланировано второе, более существенное повышение — оно ожидается в октябре 2026 года.

При этом ситуация вызывает обеспокоенность среди потребителей, которые отмечают непропорционально высокие суммы в платежных документах по сравнению с официально заявленными процентами индексации.

Накануне россиянам напомнили о новых сроках оплаты ЖКУ. С марта крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на 15-е число.