Закон о лишении прав за езду со скрытым номером приняли в первом чтении

Инициатива предусматривает внесение изменений в КоАП

10 июля 2024, 22:10, ИА Амител

Авто без номера / Фото: pxhere.com/ru/photo/804501

В ходе пленарного заседания Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность лишения водительских прав на срок до полутора лет за управление транспортным средством со скрытыми государственными номерами, пишет ТАСС.

Инициатива была предложена правительством РФ в мае. Согласно части 2 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, за управление транспортом без регистрационных знаков или с использованием устройств, позволяющих скрыть номер, предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Законопроект предлагает выделить ответственность за управление транспортом со скрытыми номерами в отдельную часть статьи и установить, что такое нарушение повлечет лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет, с конфискацией устройства, которое использовалось для скрытия номеров. Также законопроект предусматривает лишение прав на срок до полутора лет в случае повторного управления транспортом без государственных регистрационных знаков.