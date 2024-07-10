Закон о лишении прав за езду со скрытым номером приняли в первом чтении
Инициатива предусматривает внесение изменений в КоАП
10 июля 2024, 22:10, ИА Амител
В ходе пленарного заседания Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность лишения водительских прав на срок до полутора лет за управление транспортным средством со скрытыми государственными номерами, пишет ТАСС.
Инициатива была предложена правительством РФ в мае. Согласно части 2 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, за управление транспортом без регистрационных знаков или с использованием устройств, позволяющих скрыть номер, предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
Законопроект предлагает выделить ответственность за управление транспортом со скрытыми номерами в отдельную часть статьи и установить, что такое нарушение повлечет лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет, с конфискацией устройства, которое использовалось для скрытия номеров. Также законопроект предусматривает лишение прав на срок до полутора лет в случае повторного управления транспортом без государственных регистрационных знаков.
22:22:42 10-07-2024
Как жить дальше?
07:55:57 11-07-2024
А без номера можно? Павловский тракт, 213 стоит пара моциков без номеров
11:36:27 11-07-2024
а за трапочки на номерах на стоянках?
15:31:18 11-07-2024
А раньше это было не запрещено?