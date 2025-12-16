Заседание суда по делу Ларисы Долиной проведут в прямом эфире

Заседание пройдет в Верховном суде Российской Федерации

16 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

Лариса Долина / "ВКонтакте" социальные сети

Заседание суда по делу о квартире Ларисы Долиной проведут в прямом эфире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Сообщается, что рассмотрение дела, как и трансляция, начнется в 15:00 (по мск).

Трансляция будет доступна в Telegram, Rutube и "ВКонтакте".Будут ли на заседании Лариса Долина или Полина Лурье, не сообщается.

В августе 2024 года стало известно, что певица лишилась своей квартиры, став жертвой телефонных аферистов, звонивших с Украины. Впоследствии, по решению Хамовнического суда Москвы, вынесенному по иску Долиной, сделка купли-продажи была аннулирована.

Мосгорсуд оставил это решение в силе, а 27 ноября Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил апелляции на решения предыдущих инстанций. Теперь покупательница квартиры Полина Лурье обратилась в высшую судебную инстанцию – Верховный суд РФ.

Председатель Верховного суда Игорь Краснов, выступая на Совете судей, подчеркнул важность избегать решений, способных спровоцировать мошеннические действия и другие нелегальные схемы. Как сообщил источник ТАСС, осведомленный о ситуации, такая твердая позиция Краснова обеспечивает справедливое и законное рассмотрение жалобы по "делу Долиной".

После инцидента с квартирой Долиной участились случаи, когда суды выносили решения, ущемляющие права покупателей квартир, проданных под давлением мошенников. Эти случаи вызвали общественный резонанс и породили термин "схема Долиной". Например, районные суды Санкт-Петербурга рассмотрели более полусотни подобных дел в 2024–2025 годах.

14 декабря глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в интервью ТАСС заявил о необходимости разработки правового механизма для борьбы с мошенническими схемами продажи квартир, известными как "схема Долиной".