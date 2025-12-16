Заседание суда по делу Ларисы Долиной проведут в прямом эфире
Заседание пройдет в Верховном суде Российской Федерации
16 декабря 2025, 15:00, ИА Амител
Заседание суда по делу о квартире Ларисы Долиной проведут в прямом эфире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Сообщается, что рассмотрение дела, как и трансляция, начнется в 15:00 (по мск).
Трансляция будет доступна в Telegram, Rutube и "ВКонтакте".Будут ли на заседании Лариса Долина или Полина Лурье, не сообщается.
В августе 2024 года стало известно, что певица лишилась своей квартиры, став жертвой телефонных аферистов, звонивших с Украины. Впоследствии, по решению Хамовнического суда Москвы, вынесенному по иску Долиной, сделка купли-продажи была аннулирована.
Мосгорсуд оставил это решение в силе, а 27 ноября Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил апелляции на решения предыдущих инстанций. Теперь покупательница квартиры Полина Лурье обратилась в высшую судебную инстанцию – Верховный суд РФ.
Председатель Верховного суда Игорь Краснов, выступая на Совете судей, подчеркнул важность избегать решений, способных спровоцировать мошеннические действия и другие нелегальные схемы. Как сообщил источник ТАСС, осведомленный о ситуации, такая твердая позиция Краснова обеспечивает справедливое и законное рассмотрение жалобы по "делу Долиной".
После инцидента с квартирой Долиной участились случаи, когда суды выносили решения, ущемляющие права покупателей квартир, проданных под давлением мошенников. Эти случаи вызвали общественный резонанс и породили термин "схема Долиной". Например, районные суды Санкт-Петербурга рассмотрели более полусотни подобных дел в 2024–2025 годах.
14 декабря глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в интервью ТАСС заявил о необходимости разработки правового механизма для борьбы с мошенническими схемами продажи квартир, известными как "схема Долиной".
15:03:57 16-12-2025
запасаемся Попкорном и Газировкой.
15:27:57 16-12-2025
казнить нельзя помиловать. Куда запятую поставить?
16:12:30 16-12-2025
Это ее звездный час.
19:19:16 16-12-2025
звук -жуть жуткая
19:41:08 16-12-2025
выступление адвоката лурье
20:00:08 16-12-2025
нарушение порядка в зале заседания со стороны прессы.
Пояснения Лурье
20:07:46 16-12-2025
уточняющие вопросы прокурора адвокату и Лурье
20:09:59 16-12-2025
выступление адвоката Долиной
20:24:22 16-12-2025
адвокат Долиной указывает на то что сторона Лурье не обратилась к дочери Долиной , и не уточнила "А правда Долина продаёт квартиру" в которой прописан внук Долиной.
Про расчёт только наличкой... про справку иди ПНД...
20:24:35 16-12-2025
Вообще не понимаю тех кто на сторону долиной встаёт, то есть если я передала мошенникам часть своей зарплаты, то мой начальник должен мне снова заплатить? Если я потратила деньги от продажи пылесоса, на лечение зуба, а зуб сломался я могу пылесос обратно требовать? А если я машину продала, а деньги случайно не туда не на свою карту перевела, я могу обратно требовать машину? То есть тот кто лечил мне зуб не виноват, я не виновата, и тот кому случайно сделаю перевод не виноват, что не хочет вернуть мне мои средства, а виноват тот кто дал мне деньги?
20:34:51 16-12-2025
гость (20:24:35 16-12-2025) Вообще не понимаю тех кто на сторону долиной встаёт, то есть... Вы просто прелесть какая глупенькая. Где можно ваши фотографии увидеть?
20:27:50 16-12-2025
уточняющие вопросы суда к стороне защиты Долиной
20:43:44 16-12-2025
выступление прокурора
20:53:19 16-12-2025
суд удаляется на совещание
21:26:53 16-12-2025
решения суда
21:36:36 16-12-2025
сама Лариса Долина не пришла на заседание Верховного суда
22:33:40 16-12-2025
а я удивляюсь решению Верховного суда. Долина в мошеннической схеме потерпевшая. У нее забрали единственную квартиру. Суд признал мошенничество, но отдал квартиру покупательнице.
Как было бы по совести, справедливости: оставить квартиру за Долиной, так как её обманули ДО продажи квартиры. Долина возвращает деньги покупательнице. Верховный суд разочаровал.
10:09:58 17-12-2025
гость (22:33:40 16-12-2025) а я удивляюсь решению Верховного суда. Долина в мошенническо... Долина в мошеннической схеме потерпевшая----а какое отношение Лурье к этой схеме и почему долна нести ущерб?