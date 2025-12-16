НОВОСТИОбщество

Заседание суда по делу Ларисы Долиной проведут в прямом эфире

Заседание пройдет в Верховном суде Российской Федерации

16 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

Лариса Долина / "ВКонтакте" социальные сети
Заседание суда по делу о квартире Ларисы Долиной проведут в прямом эфире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Сообщается, что рассмотрение дела, как и трансляция, начнется в 15:00 (по мск). 

Трансляция будет доступна в Telegram, Rutube и "ВКонтакте".Будут ли на заседании Лариса Долина или Полина Лурье, не сообщается.

В августе 2024 года стало известно, что певица лишилась своей квартиры, став жертвой телефонных аферистов, звонивших с Украины. Впоследствии, по решению Хамовнического суда Москвы, вынесенному по иску Долиной, сделка купли-продажи была аннулирована.

Мосгорсуд оставил это решение в силе, а 27 ноября Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил апелляции на решения предыдущих инстанций. Теперь покупательница квартиры Полина Лурье обратилась в высшую судебную инстанцию – Верховный суд РФ.

Председатель Верховного суда Игорь Краснов, выступая на Совете судей, подчеркнул важность избегать решений, способных спровоцировать мошеннические действия и другие нелегальные схемы. Как сообщил источник ТАСС, осведомленный о ситуации, такая твердая позиция Краснова обеспечивает справедливое и законное рассмотрение жалобы по "делу Долиной".

После инцидента с квартирой Долиной участились случаи, когда суды выносили решения, ущемляющие права покупателей квартир, проданных под давлением мошенников. Эти случаи вызвали общественный резонанс и породили термин "схема Долиной". Например, районные суды Санкт-Петербурга рассмотрели более полусотни подобных дел в 2024–2025 годах.

14 декабря глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в интервью ТАСС заявил о необходимости разработки правового механизма для борьбы с мошенническими схемами продажи квартир, известными как "схема Долиной".

Комментарии 18

Avatar Picture
Шинник

15:03:57 16-12-2025

запасаемся Попкорном и Газировкой.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:27:57 16-12-2025

казнить нельзя помиловать. Куда запятую поставить?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир.

16:12:30 16-12-2025

Это ее звездный час.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

19:19:16 16-12-2025

звук -жуть жуткая

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

19:41:08 16-12-2025

выступление адвоката лурье

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

20:00:08 16-12-2025

нарушение порядка в зале заседания со стороны прессы.
Пояснения Лурье

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

20:07:46 16-12-2025

уточняющие вопросы прокурора адвокату и Лурье

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

20:09:59 16-12-2025

выступление адвоката Долиной

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

20:24:22 16-12-2025

адвокат Долиной указывает на то что сторона Лурье не обратилась к дочери Долиной , и не уточнила "А правда Долина продаёт квартиру" в которой прописан внук Долиной.
Про расчёт только наличкой... про справку иди ПНД...

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:24:35 16-12-2025

Вообще не понимаю тех кто на сторону долиной встаёт, то есть если я передала мошенникам часть своей зарплаты, то мой начальник должен мне снова заплатить? Если я потратила деньги от продажи пылесоса, на лечение зуба, а зуб сломался я могу пылесос обратно требовать? А если я машину продала, а деньги случайно не туда не на свою карту перевела, я могу обратно требовать машину? То есть тот кто лечил мне зуб не виноват, я не виновата, и тот кому случайно сделаю перевод не виноват, что не хочет вернуть мне мои средства, а виноват тот кто дал мне деньги?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:34:51 16-12-2025

гость (20:24:35 16-12-2025) Вообще не понимаю тех кто на сторону долиной встаёт, то есть... Вы просто прелесть какая глупенькая. Где можно ваши фотографии увидеть?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

20:27:50 16-12-2025

уточняющие вопросы суда к стороне защиты Долиной

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

20:43:44 16-12-2025

выступление прокурора

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

20:53:19 16-12-2025

суд удаляется на совещание

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

21:26:53 16-12-2025

решения суда

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:36:36 16-12-2025

сама Лариса Долина не пришла на заседание Верховного суда

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:33:40 16-12-2025

а я удивляюсь решению Верховного суда. Долина в мошеннической схеме потерпевшая. У нее забрали единственную квартиру. Суд признал мошенничество, но отдал квартиру покупательнице.

Как было бы по совести, справедливости: оставить квартиру за Долиной, так как её обманули ДО продажи квартиры. Долина возвращает деньги покупательнице. Верховный суд разочаровал.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:09:58 17-12-2025

гость (22:33:40 16-12-2025) а я удивляюсь решению Верховного суда. Долина в мошенническо... Долина в мошеннической схеме потерпевшая----а какое отношение Лурье к этой схеме и почему долна нести ущерб?

  2 Нравится
Ответить
