НОВОСТИПроисшествия

Пилота вертолета Robinson оштрафовали за посадку на лед возле Белухи "для игры в хоккей"

Привлекли к административной ответственности за "нарушение правил использования воздушного пространства"

17 марта 2026, 10:54, ИА Амител

Игра в хоккей возле Белухи / Кадр из видео / Вадим Махоров
Горно-Алтайская транспортная прокуратура оштрафовала пилота вертолета Robinson R44, который вместе с новосибирским фотографом Вадимом Махоровым приземлился на поверхность замерзшей реки Текелю в районе горы Белуха, сообщает ведомство.

Напомним, в начале февраля фотограф опубликовал в соцсетях видео, как он играет в хоккей на льду среди гор Алтая и рассказал, что это было его мечтой.

Прокуратура проверила исполнение законодательства о безопасности полетов. Установлено, что пилот вертолета не уведомил уполномоченный орган обслуживания воздушного движения и не внес соответствующие изменения в план полета.

Пилота привлекли к административной ответственности за "нарушение правил использования воздушного пространства" и оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Ранее Вадим Махоров отпраздновал свадьбу на Северном полюсе. Новосибирский фотограф прославился съемками в самых холодных точках планеты.

штрафы Республика Алтай

Комментарии 10

Avatar Picture
Шинник

12:03:49 17-03-2026

И правильно.
На лед вообще опасно приземляться … вертолетам … аще и не уведомил планом полета !!!!!!

И я не иронизирую !!!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Медведь-шатун

12:18:13 17-03-2026

Этой гопоте наплевать на Вашу Шамболу, Пуп мира, прочие, они хайпуют на своей волне.....

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:01 17-03-2026

Интересно получается! Если ты управляень без разрешения квадрокоптером то штраф 50 тыс, а вертолетом 20 тыс. Получается что в условиях спец операции можно свободно летать на вертолете?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:36:49 17-03-2026

А почему они не там? По здоровью вроде подходят

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:00:19 17-03-2026

Ну присел вертолёт на лёд и что случилось то?
На машине на лёд нельзя, на снегоходе нельзя - а кто-нибудь соблюдает это?
Скоро запретят на лёд пешком выходить?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

10:49:06 18-03-2026

гость (13:00:19 17-03-2026) Ну присел вертолёт на лёд и что случилось то? На машине... В плане полета этой посадки не было. За это и оштрафовали. Лед никого не интересует. Тем более на Текелю ))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:10:48 17-03-2026

ха. мы куда-только не садились" кстати в стоимость турполета уже заложены штрафы

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:11:38 17-03-2026

Как военные это допустили? Теперь враги знают что можно свободно летать.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:21:07 18-03-2026

Мог бы заявить об отказе, например, топливного насоса. Типа прочистил засорившийся топливный фильтр и полетел дальше.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:28:37 18-03-2026

Гость (02:21:07 18-03-2026) Мог бы заявить об отказе, например, топливного насоса. Типа ... А между делом, что в хоккей не поиграть?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров