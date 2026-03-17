Пилота вертолета Robinson оштрафовали за посадку на лед возле Белухи "для игры в хоккей"
Привлекли к административной ответственности за "нарушение правил использования воздушного пространства"
17 марта 2026, 10:54, ИА Амител
Горно-Алтайская транспортная прокуратура оштрафовала пилота вертолета Robinson R44, который вместе с новосибирским фотографом Вадимом Махоровым приземлился на поверхность замерзшей реки Текелю в районе горы Белуха, сообщает ведомство.
Напомним, в начале февраля фотограф опубликовал в соцсетях видео, как он играет в хоккей на льду среди гор Алтая и рассказал, что это было его мечтой.
Прокуратура проверила исполнение законодательства о безопасности полетов. Установлено, что пилот вертолета не уведомил уполномоченный орган обслуживания воздушного движения и не внес соответствующие изменения в план полета.
Пилота привлекли к административной ответственности за "нарушение правил использования воздушного пространства" и оштрафовали на 20 тыс. рублей.
Ранее Вадим Махоров отпраздновал свадьбу на Северном полюсе. Новосибирский фотограф прославился съемками в самых холодных точках планеты.
12:03:49 17-03-2026
И правильно.
На лед вообще опасно приземляться … вертолетам … аще и не уведомил планом полета !!!!!!
И я не иронизирую !!!
12:18:13 17-03-2026
Этой гопоте наплевать на Вашу Шамболу, Пуп мира, прочие, они хайпуют на своей волне.....
12:25:01 17-03-2026
Интересно получается! Если ты управляень без разрешения квадрокоптером то штраф 50 тыс, а вертолетом 20 тыс. Получается что в условиях спец операции можно свободно летать на вертолете?
12:36:49 17-03-2026
А почему они не там? По здоровью вроде подходят
13:00:19 17-03-2026
Ну присел вертолёт на лёд и что случилось то?
На машине на лёд нельзя, на снегоходе нельзя - а кто-нибудь соблюдает это?
Скоро запретят на лёд пешком выходить?
10:49:06 18-03-2026
гость (13:00:19 17-03-2026) Ну присел вертолёт на лёд и что случилось то? На машине... В плане полета этой посадки не было. За это и оштрафовали. Лед никого не интересует. Тем более на Текелю ))
13:10:48 17-03-2026
ха. мы куда-только не садились" кстати в стоимость турполета уже заложены штрафы
13:11:38 17-03-2026
Как военные это допустили? Теперь враги знают что можно свободно летать.
02:21:07 18-03-2026
Мог бы заявить об отказе, например, топливного насоса. Типа прочистил засорившийся топливный фильтр и полетел дальше.
07:28:37 18-03-2026
Гость (02:21:07 18-03-2026) Мог бы заявить об отказе, например, топливного насоса. Типа ... А между делом, что в хоккей не поиграть?