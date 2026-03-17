Пилота вертолета Robinson оштрафовали за посадку на лед возле Белухи "для игры в хоккей"

Привлекли к административной ответственности за "нарушение правил использования воздушного пространства"

17 марта 2026, 10:54, ИА Амител

Игра в хоккей возле Белухи / Кадр из видео / Вадим Махоров

Горно-Алтайская транспортная прокуратура оштрафовала пилота вертолета Robinson R44, который вместе с новосибирским фотографом Вадимом Махоровым приземлился на поверхность замерзшей реки Текелю в районе горы Белуха, сообщает ведомство.

Напомним, в начале февраля фотограф опубликовал в соцсетях видео, как он играет в хоккей на льду среди гор Алтая и рассказал, что это было его мечтой.

Прокуратура проверила исполнение законодательства о безопасности полетов. Установлено, что пилот вертолета не уведомил уполномоченный орган обслуживания воздушного движения и не внес соответствующие изменения в план полета.

Пилота привлекли к административной ответственности за "нарушение правил использования воздушного пространства" и оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Ранее Вадим Махоров отпраздновал свадьбу на Северном полюсе. Новосибирский фотограф прославился съемками в самых холодных точках планеты.