Долина подала возражения в Верховный суд по делу о спорной квартире
Заседание в Верховном суде назначено на 16 декабря
16 декабря 2025, 13:15, ИА Амител
Дело о спорной квартире певицы Ларисы Долиной продолжает обрастать новыми деталями. Как стало известно, артистка подала в Верховный суд возражения на кассационную жалобу Полины Лурье, которая просит отменить решение в пользу певицы. Одновременно с этим выяснилось, что в ходе переговоров о сделке Долина хотела забрать из квартиры электропианино.
Адвокат Лурье, Светлана Свириденко, в беседе с aif.ru подтвердила получение документа и отметила, что изучение возражений потребует времени. Заседание Верховного суда по этому делу назначено на 16 декабря.
"Скромный" инструмент
Пианист Лука Сафронов, оценив фотографии инструмента, предположил, что это электропианино Roland Clavinova с недорогим молоточковым механизмом. По его словам, такая модель стоит около 200 000 рублей, относится к классу "комфорт" и обычно используется для обучения детей, а не профессиональными музыкантами.
Советы юриста
Адвокат Андрей Алешкин, комментируя эту историю, дал рекомендации покупателям вторичного жилья:
- проводить независимую оценку, чтобы цена была рыночной;
- проверять наличие заинтересованных родственников у продавца;
- изучать финансовое положение продавца (например, проверять на банкротство);
- всегда проводить расчеты безналично для подтверждения факта сделки.
Эксперт подчеркнул, что эти меры не дают 100%-й защиты, но снижают риски.
