Долина подала возражения в Верховный суд по делу о спорной квартире

Заседание в Верховном суде назначено на 16 декабря

16 декабря 2025, 13:15, ИА Амител

Лариса Долина / Кадр из программы "Пусть говорят" на Первом канале

Дело о спорной квартире певицы Ларисы Долиной продолжает обрастать новыми деталями. Как стало известно, артистка подала в Верховный суд возражения на кассационную жалобу Полины Лурье, которая просит отменить решение в пользу певицы. Одновременно с этим выяснилось, что в ходе переговоров о сделке Долина хотела забрать из квартиры электропианино.

Адвокат Лурье, Светлана Свириденко, в беседе с aif.ru подтвердила получение документа и отметила, что изучение возражений потребует времени. Заседание Верховного суда по этому делу назначено на 16 декабря.

"Скромный" инструмент

Пианист Лука Сафронов, оценив фотографии инструмента, предположил, что это электропианино Roland Clavinova с недорогим молоточковым механизмом. По его словам, такая модель стоит около 200 000 рублей, относится к классу "комфорт" и обычно используется для обучения детей, а не профессиональными музыкантами.

Советы юриста

Адвокат Андрей Алешкин, комментируя эту историю, дал рекомендации покупателям вторичного жилья:

проводить независимую оценку, чтобы цена была рыночной;

проверять наличие заинтересованных родственников у продавца;

изучать финансовое положение продавца (например, проверять на банкротство);

всегда проводить расчеты безналично для подтверждения факта сделки.

Эксперт подчеркнул, что эти меры не дают 100%-й защиты, но снижают риски.