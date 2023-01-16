Чем опасна корь и почему в Барнауле врачи ищут людей, контактировавших с больными?

13 января в столице Алтайского края зафиксировали первый случай заражения корью

16 января 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Роспотребнадзор в Барнауле ищет людей, которые контактировали с заражёнными корью. Чем опасна эта болезнь и почему о ней заговорили в столице Алтайского края – рассказываем в нашем материале.

Что такое корь?

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. Чаще всего это заболевание поражает детей, потому считается "детской болезнью". Но заражаются корью и взрослые. Причём для взрослые переносят заболевание гораздо тяжелее.

Чем опасна корь?

Она может вызывать серьёзные осложнения вплоть до летальных исходов.



Осложнения кори: пневмония (частая причина смерти маленьких детей), отёк мозга (энцефалит), синдром крупа, слепота. Особенно опасна корь для беременных женщин: вирус способен привести к врождённым дефектам плода.

Как распространяется корь и какие у неё симптомы?

Инфекция передаётся воздушно-капельным путём и очень быстро. Период инкубации составляет 1-2 недели. Потом проявляются симптомы:

– кашель, насморк;

– конъюнктивит;

– слабость, повышение температуры до 39 градусов;

– белые пятна на слизистой щёк (пятна Бельского – Филатова – Коплика);

– на 4-5 день сыпь по всему телу.

Как лечат от кори?

Специфического лечения не существует. Больного изолируют на период болезни, ему показано обильное питьё, жаропонижающие при высокой температуре и покой.

Почему в Барнауле заговорили о кори?

Горожане в социальных сетях рассказали, что медики ходят по квартирам одного из подъездов дома № 37 по улице Ускова в Барнауле и опрашивают жильцов о случаях заражения корью.

Позднее в Роспотребнадзоре заявили, что 13 января в городе зафиксировали первый случай заболевания корью. Специалисты ищут контактных лиц и проводят эпидемиологические мероприятия.

Как защитить себя от кори?

По словам специалистов Роспотребнадзора, единственным способом профилактики кори является вакцинация.