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Чем опасна корь и почему в Барнауле врачи ищут людей, контактировавших с больными?

13 января в столице Алтайского края зафиксировали первый случай заражения корью

16 января 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

Роспотребнадзор в Барнауле ищет людей, которые контактировали с заражёнными корью. Чем опасна эта болезнь и почему о ней заговорили в столице Алтайского края – рассказываем в нашем материале.

Что такое корь? 

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. Чаще всего это заболевание поражает детей, потому считается "детской болезнью". Но заражаются корью и взрослые. Причём для взрослые переносят заболевание гораздо тяжелее.

Чем опасна корь?

Она может вызывать серьёзные осложнения вплоть до летальных исходов.

Осложнения кори: пневмония (частая причина смерти маленьких детей), отёк мозга (энцефалит), синдром крупа, слепота. Особенно опасна корь для беременных женщин: вирус способен привести к врождённым дефектам плода.

Как распространяется  корь и какие у неё симптомы?

Инфекция передаётся воздушно-капельным путём и очень быстро. Период инкубации составляет 1-2 недели. Потом проявляются симптомы:
– кашель, насморк;
– конъюнктивит;
– слабость, повышение температуры до 39 градусов;
– белые пятна на слизистой щёк (пятна Бельского – Филатова – Коплика);
– на 4-5 день сыпь по всему телу.

Как лечат от кори?

Специфического лечения не существует. Больного изолируют на период болезни, ему показано обильное питьё, жаропонижающие при высокой температуре и покой.

Почему в Барнауле заговорили о кори? 

Горожане в социальных сетях рассказали, что медики ходят по квартирам одного из подъездов дома № 37 по улице Ускова в Барнауле и опрашивают жильцов о случаях заражения корью.

Позднее в Роспотребнадзоре заявили, что 13 января в городе зафиксировали первый случай заболевания корью. Специалисты ищут контактных лиц и проводят эпидемиологические мероприятия.

Как защитить себя от кори? 

По словам специалистов Роспотребнадзора, единственным способом профилактики кори является вакцинация.

 

Читайте также в сюжете: Вспышка кори в Барнауле

Комментарии 7

  • У "французов", в кишлаках походу население не прививают
    16 января, Гость   Ответить
  • Сейчас эпицентрами распространения инфекций стали "элитарные" человейники с их дикой скученностью, лифтами и глухими непроветриваемыми коридорами на этажах.
    16 января, Гость   Ответить
  • Кстати да. Эпидемии сошли на нет когда люди научились мыть руки, получили достаточно здоровой пищи площади для жизни. Сейчас мы возвращаемся к "истокам". Руки, допустим, еще моем, но едим всякую гадость и живем в человейниках, буквально на головах друг у друга. Вот и пожалуйста, результат. Еще поищите серию "Корь" сериала "Элен и ребята". Удивитесь отношению к страшной заразной болезни каких-то 20 лет назад и сейчас, и задайте себе вопрос, с чего бы это? Внешние факторы плюс мощное фарм-лобби и вот мы уже дрожим от страха при виде сыпи и соплей (((
    16 января, Гость   Ответить
  • "Эпидемии сошли на нет когда люди научились мыть руки" - вообще-то, в первую очередь, благодаря прививкам
    16 января, Гость   Ответить
  • Гость, спорное заявление. Есть исследования, которые показывают, что доля заслуги прививок около 0,1%
    16 января, Гость   Ответить
  • Есть исследования, которые показывают, что доля заслуги прививок около 0,1% - да что вы говорите... А давайте послушаем, какие это заслуги, окромя ста процентов привитого населения, отправили в небытие оспу? Прямо-таки интересно. А по сабжу - вы детей не прививаете практически ни от чего. Ждем, когда вслед за корью подтянутся другие болячки. Жаль только, что кроме антиваксеров пострадают и те, у кого реальный медотвод.
    16 января, Гость   Ответить
  • Я в детстве болела, у меня есть иммунитет? Или опять привиться?
    16 января, Гость   Ответить
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