Чем опасна корь и почему в Барнауле врачи ищут людей, контактировавших с больными?
13 января в столице Алтайского края зафиксировали первый случай заражения корью
16 января 2023, 06:15, ИА Амител
Роспотребнадзор в Барнауле ищет людей, которые контактировали с заражёнными корью. Чем опасна эта болезнь и почему о ней заговорили в столице Алтайского края – рассказываем в нашем материале.
Что такое корь?
Корь – острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. Чаще всего это заболевание поражает детей, потому считается "детской болезнью". Но заражаются корью и взрослые. Причём для взрослые переносят заболевание гораздо тяжелее.
Чем опасна корь?
Она может вызывать серьёзные осложнения вплоть до летальных исходов.
Осложнения кори: пневмония (частая причина смерти маленьких детей), отёк мозга (энцефалит), синдром крупа, слепота. Особенно опасна корь для беременных женщин: вирус способен привести к врождённым дефектам плода.
Как распространяется корь и какие у неё симптомы?
Инфекция передаётся воздушно-капельным путём и очень быстро. Период инкубации составляет 1-2 недели. Потом проявляются симптомы:
– кашель, насморк;
– конъюнктивит;
– слабость, повышение температуры до 39 градусов;
– белые пятна на слизистой щёк (пятна Бельского – Филатова – Коплика);
– на 4-5 день сыпь по всему телу.
Как лечат от кори?
Специфического лечения не существует. Больного изолируют на период болезни, ему показано обильное питьё, жаропонижающие при высокой температуре и покой.
Почему в Барнауле заговорили о кори?
Горожане в социальных сетях рассказали, что медики ходят по квартирам одного из подъездов дома № 37 по улице Ускова в Барнауле и опрашивают жильцов о случаях заражения корью.
Позднее в Роспотребнадзоре заявили, что 13 января в городе зафиксировали первый случай заболевания корью. Специалисты ищут контактных лиц и проводят эпидемиологические мероприятия.
Как защитить себя от кори?
По словам специалистов Роспотребнадзора, единственным способом профилактики кори является вакцинация.
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