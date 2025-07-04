Зеленский заявил о необходимости встретиться с Путиным
Украинский президент хочет это сделать ради мира
04 июля 2025, 07:45, ИА Амител
Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет "Газета.ру".
По мнению политика, это нужно для мирного урегулирования конфликта.
"Нам необходима встреча лидеров, если мы хотим достижения мира", — отметил украинский лидер.
Путин в июне заявлял, что Москва готова к переговорам с Киевом на условиях, согласованных в Стамбуле в 2022 году, и призвал Киев не затягивать с диалогом.
Второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 2 июня. Стороны обменялись проектами мирного соглашения и договорились об обмене тяжело раненными пленными и телами погибших.
В МИД РФ ранее сообщали, что третий раунд пройдет снова в Стамбуле.
08:22:55 04-07-2025
Днепропетровскую, Николаевскую области и Одессу пусть отдаёт. Всё должно быть как предсказывал Жириновский.
08:43:40 04-07-2025
Лидерам встретиться, возможно, и нужно. Только ты то кто? Просроченный наркоша. Хрипатая нечисть.
09:08:07 04-07-2025
гость (08:43:40 04-07-2025) Лидерам встретиться, возможно, и нужно. Только ты то кто? Пр... работы для СМЕРШ много.
10:20:29 04-07-2025
хороший знак, значит начало подгорать. А встретиться зачем, смешной ролик из КВН показать?