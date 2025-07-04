Зеленский заявил о необходимости встретиться с Путиным

Украинский президент хочет это сделать ради мира

04 июля 2025, 07:45, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет "Газета.ру".

По мнению политика, это нужно для мирного урегулирования конфликта.

"Нам необходима встреча лидеров, если мы хотим достижения мира", — отметил украинский лидер.

Путин в июне заявлял, что Москва готова к переговорам с Киевом на условиях, согласованных в Стамбуле в 2022 году, и призвал Киев не затягивать с диалогом.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 2 июня. Стороны обменялись проектами мирного соглашения и договорились об обмене тяжело раненными пленными и телами погибших.

В МИД РФ ранее сообщали, что третий раунд пройдет снова в Стамбуле.