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Зеленский заявил о необходимости встретиться с Путиным

Украинский президент хочет это сделать ради мира

04 июля 2025, 07:45, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет "Газета.ру".

По мнению политика, это нужно для мирного урегулирования конфликта.

"Нам необходима встреча лидеров, если мы хотим достижения мира", — отметил украинский лидер.

Путин в июне заявлял, что Москва готова к переговорам с Киевом на условиях, согласованных в Стамбуле в 2022 году, и призвал Киев не затягивать с диалогом.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 2 июня. Стороны обменялись проектами мирного соглашения и договорились об обмене тяжело раненными пленными и телами погибших.

В МИД РФ ранее сообщали, что третий раунд пройдет снова в Стамбуле

Владимир Путин Россия украина

Комментарии 4

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Гость

08:22:55 04-07-2025

Днепропетровскую, Николаевскую области и Одессу пусть отдаёт. Всё должно быть как предсказывал Жириновский.

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гость

08:43:40 04-07-2025

Лидерам встретиться, возможно, и нужно. Только ты то кто? Просроченный наркоша. Хрипатая нечисть.

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Musik

09:08:07 04-07-2025

гость (08:43:40 04-07-2025) Лидерам встретиться, возможно, и нужно. Только ты то кто? Пр... работы для СМЕРШ много.

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Гость

10:20:29 04-07-2025

хороший знак, значит начало подгорать. А встретиться зачем, смешной ролик из КВН показать?

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