Сколько заболевших в Алтайском крае?

71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки.

Среди них 43 заболевших — из Барнаула, 7 — из Новоалтайска, по 2 — из Славгорода, Курьинского, Смоленского и Чарышского районов, а также по 1 - из Рубцовска, Бийска, Бийского, Первомайского, Крутихинского, Троицкого, Егорьевского, Кулундинского, Благовещенского, Каменского, Заринского, Хабарского, Ельцовского районов.

Теперь в Алтайском крае 2390 зараженных, среди низ 233 ребенка. Уже выздоровели 1026 человек. Остальные продолжают лечение: кто в стационаре, а кто на дому. 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 21 — на ИВЛ.