Алтайский край добрался до первого этапа снятия ограничений. Заработал зоопарк, санатории начали принимать туристов, к открытию готовится и больница скорой медицинской помощи, где ранее произошла вспышка COVID-19. А вот пляжный сезон в регионе начнется нескоро. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" — читайте в материале amic.ru.
71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки.
Среди них 43 заболевших — из Барнаула, 7 — из Новоалтайска, по 2 — из Славгорода, Курьинского, Смоленского и Чарышского районов, а также по 1 - из Рубцовска, Бийска, Бийского, Первомайского, Крутихинского, Троицкого, Егорьевского, Кулундинского, Благовещенского, Каменского, Заринского, Хабарского, Ельцовского районов.
Теперь в Алтайском крае 2390 зараженных, среди низ 233 ребенка. Уже выздоровели 1026 человек. Остальные продолжают лечение: кто в стационаре, а кто на дому. 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 21 — на ИВЛ.
26 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за период пандемии. Среди них — 12 мужчин и 14 женщин. Самому молодому из скончавшихся пациентов было 47 лет, самому старшему – 86, рассказали в Минздраве.
COVID-19 стал причиной смерти в 15 случаях, девять человек скончались в связи с иными заболеваниями. Причину смерти еще двоих только устанавливают.
23 человека умерли в барнаульском госпитале № 5, два – в больнице скорой медпомощи, один – в Рубцовске.
До этого медучреждение функционировало как ковидный госпиталь, но в конце прошлой недели его освободили от больных с коронавирусом.
Сейчас идет дезинфекция в корпусах. Медперсонал, который должен приступить к работе, проходит тестирование. Экстренных больных планируют начать принимать с 11 июня.
Масочный режим в Алтайском крае отменять пока не планируют. Для этого нет оснований.
"К сожалению, на самом деле граждане его в достаточной мере не соблюдают. Причем мы неоднократно говорили о том, что маски эффективны. Они выполняют барьерную функцию и предупреждают возникновение заболевания у тех людей, которые находятся в близком контакте. Поэтому соблюдать масочный режим необходимо", – пояснила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
В Алтайском крае могут вернуть снятые ограничения из-за коронавируса.
По словам Ульяны Калининой, это может произойти только в том случае, если ситуация с распространением инфекции ухудшится.
Чтобы этого не произошло, жители региона должны следовать требованиям Роспотребнадзора и не нарушать установленных правил, подчеркнула Калинина.
Открыть бассейны и пляжи могут только на третьем этапе снятия ограничений. Поэтому 12 июня, как предполагали ранее, в Барнауле пляжный сезон не начнется.
В регионе только пришли к первому этапу снятия ограничений. Несмотря на то, что четких интервалов между "шагами" нет, за одну неделю регион вряд ли доберется до третьего этапа. Поэтому искупаться и позагорать разрешат еще не скоро. Хотя барнаульцев это не останавливает: некоторые открыли пляжный сезон еще в мае.
8 июня после снятия ограничений туристы отправились в Белокуриху. На курорте уже начали заселять первых отдыхающих. Но делать это разрешено только санаториям с медицинской лицензией на оказание оздоровительных услуг.
А вот тубразы и отели Алтайского края (в том числе и в Белокурихе) начнут размещать туристов после 22 июня. Также в регионе до сих пор запрещены массовые мероприятия.
Подробнее о том, что изменилось в регионе после снятия ограничений — читайте в материале amic.ru
8 июня с 10 часов утра барнаульский зоопарк открыл свои двери для посетителей. "Обращаем ваше внимание и очень просим соблюдать все требования: дистанция, маски, обработка рук (антисептик для вас мы приготовили)", – обратились к гостям сотрудники парка.
Кстати, накануне открытия в парке произошло очередное пополнение: родились четыре амурских тигренка. Что происходит в зверинце после открытия — смотрите в ближайшее время в фоторепортаже amic.ru.
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