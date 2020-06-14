За последние сутки новых выздоровевших оказалось почти в два раза больше заболевших. Алтайских призывников перед отправкой изолируют в гостинице, а с понедельника откроются еще четыре санатория. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Теперь зараженных в регионе 2795 человек, среди них 292 ребенка. 69 новых случаев добавилось за последние сутки.
Половину – 34 заболевших – выявили в Барнауле, остальные – это жители Рубцовска, Новоалтайска, Бийска, Славгорода, Алейска, Заринска, Целинного, Благовещенского, Курьинского, Калманского, Кулундинского, Смоленского, Советского, Тюменцевского, Чарышского районов.
За весь период в Алтайском крае выздоровело 1599 пациентов. Причем за последние сутки из больниц выписали 129 человек.
По данным на оперштаба на 14 июня, в тяжелом состоянии сейчас находятся 42 жителя Алтайского края, 14 пациентов подключены к аппарату ИВЛ.
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Алтайском крае.
По данным оперштаба, число летальных исходов в регионе достигло 40.
При этом 22 человека умерли от COVID-19, 16 – из-за других болезней, два находятся на экспертизе.
Каждый новобранец в Алтайском крае обязан пройти тестирование на коронавирус перед тем как отправиться в военкомат или на сборный пункт.
Ждать результаты анализов призывники будут в изолированных номерах гостиницы "Колос" в Барнауле.
Молодых людей с положительным результатом поместят в обсерватор.
В случае отрицательного результата парней ждет обычная медицинская комиссия и отправка в войска. Но по прибытии в части всем новобранцам предстоит обязательный двухнедельный карантин.
С понедельника, 15 июня, число работающих санаториев увеличится до 12 (пока туристов принимают только восемь здравниц), сообщает "Алтайтурцентр".
Среди новых четырех оздоровительных учреждений есть и санаторий "Барнаульский".
В Белокурихе первую оздоровительную смену примет детский санаторий. Родители не смогут навещать детей в течение сезона и передавать им личные вещи. Еще в городе-курорте откроется санаторий "Родник Алтая". Здесь экскурсии будут проводить в индивидуальном формате. Детская игровая комната, бассейны закрыты, но загорать на территории можно. Те же ограничения будут и в санатории Центросоюза. Помимо этого, питание в столовой здравницы организуют по системе заказов.
О том, как изменился отдых в санатории во время пандемии, – читайте в материале amic.ru.
За последние сутки в Республике Алтай коронавирус подтвердился у 18 жителей Кош-Агачского района (среди них трое детей), и у одного жителя Горно-Алтайска, который принимал гостя из Кош-Агачского района.
Причем почти все были выявлены по контакту с ранее заболевшими, а один – с симптомами ОРВИ.
Таким образом, общее число заболеваний в Горном Алтае увеличилось до 275.
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О деньгах
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О работе
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- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
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О профилактике
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