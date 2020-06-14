Сколько заболевших в Алтайском крае?

Теперь зараженных в регионе 2795 человек, среди них 292 ребенка. 69 новых случаев добавилось за последние сутки.

Половину – 34 заболевших – выявили в Барнауле, остальные – это жители Рубцовска, Новоалтайска, Бийска, Славгорода, Алейска, Заринска, Целинного, Благовещенского, Курьинского, Калманского, Кулундинского, Смоленского, Советского, Тюменцевского, Чарышского районов.

За весь период в Алтайском крае выздоровело 1599 пациентов. Причем за последние сутки из больниц выписали 129 человек.

По данным на оперштаба на 14 июня, в тяжелом состоянии сейчас находятся 42 жителя Алтайского края, 14 пациентов подключены к аппарату ИВЛ.