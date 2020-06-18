Два летальных случая

Еще два пациента с COVID-19 скончались в Алтайском крае за минувшие сутки. Обстоятельства случившегося не уточняются.

По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в регионе скончались 45 человек, которым ранее диагностировали COVID-19. Из них 24 пациента умерли от COVID-19, 18 – вследствие иных причин, три случая находятся на экспертизе.