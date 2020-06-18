Алтайский край во время пандемии получил более 9 млрд рублей. В регионе поднялись цены на бензин, а военного парада 24 июня в Барнауле не будет. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Теперь в регионе 3078 зараженных.
За последние сутки:
- в Барнауле выявили 32 инфицированных;
- в Кулундинском районе – 8;
- в Бийске – 5;
- в Рубцовске и Тальменском районе – по 3;
- в Заринском, Крутихинском, Первомайском, Рубцовском и Целинном районах – по 2;
- в Славгороде, Завьяловском, Зональном, Каменском, Михайловском, Советском, Тюменцевском районах – по 1.
За весь период пандемии выздоровело 2029 человек. У большинства пациентов, которые проходят лечение, заболевание протекает в легкой форме, 47 человек находятся в тяжелом состоянии, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Еще два пациента с COVID-19 скончались в Алтайском крае за минувшие сутки. Обстоятельства случившегося не уточняются.
По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в регионе скончались 45 человек, которым ранее диагностировали COVID-19. Из них 24 пациента умерли от COVID-19, 18 – вследствие иных причин, три случая находятся на экспертизе.
Во время пандемии из резервного фонда правительства РФ Алтайскому краю выделили 9,079 млрд рублей.
4 млрд пойдут на борьбу с распространением COVID-19. Более 4,6 млрд – государственным внебюджетным фондам на оказание мер социальной поддержки гражданам. А около 150 млн рублей выделили федеральным бюджетным учреждениям на устранение последствий распространения COVID-19.
Праздничные парады в Барнауле и других городах Алтайского края 24 июня проводиться не будут. Все из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Однако в расположениях войсковых частей, дислоцирующихся в крае, состоятся торжественные построения и марши.
Военные парады в России пройдут только в 28 городах, в том числе в Москве.
В Алтайском крае поднялись оптовые и розничные цены на бензин. Причина – дефицит топлива на рынке нефтепродуктов.
По словам Юрия Матвейко, пандемия коронавируса спровоцировала сокращение производства на нефтеперерабатывающих заводах (спрос упал: самолеты перестали летать, города закрыли, машины перестали ездить). А это сокращение привело к напряженности на рынке и толкнуло цены вверх.
Поэтому в ближайшие три-четыре недели на рынке будет складываться крайне непростая ситуация. Часть АЗС будут вынуждены поднять цены на бензин, а часть из них просто закроется.
Подробнее об этом читайте в материале amic.ru.
В Михайловском районе из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли ЦРБ. Из-за этого местные жители вынуждены лечиться в соседнем районе.
Вирус в медучреждение попал 15 июня, когда в реанимацию поступил зараженный пациент. После этого больницу закрыли на карантин, а медработников и других пациентов тестируют на COVID.
На данный момент инфекцию выявили у 10 человек. Зараженных отправляют на самоизоляцию или лечат в карантинном учреждении, а больных с отрицательными тестами направляют долечиваться в ЦРБ Волчихинского района.
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О деньгах
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- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
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О профилактике
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