Губернатор Виктор Томенко разрешил открыться турбазам и летним кафе. Барнаульцы массово отдыхают на пляжах (хотя это пока запрещено), да и жители Республики Алтай тоже не желают соблюдать строгий карантин. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
76 новых случаев заражения выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 3676 заболевших, среди них 374 ребенка.
За минувшие сутки:
- в Барнауле зарегистрировано 27 инфицированных;
- в Михайловском районе – 14;
- в Бийске – 11;
- в Рубцовске – 6;
- в Смоленском районе – 4;
- в Целинном районе – 3;
- в Зональном районе – 2;
- в Курьинском, Бийском, Чарышском, Поспелихинском, Шипуновском, Волчихинском, Бурлинском, Благовещенском, Тогульском районах – по 1.
За весь период пандемии выздоровели 2580 человек, причем 98 из них – только за последние сутки. По данным на 26 июня, в больницах в тяжелом состоянии находятся 78 пациентов, а на аппарате ИВЛ – 24.
При этом за минувшие сутки в регионе не зарегистрировали ни одной смерти среди пациентов с COVID-19.
Председатель АКЗС Александр Романенко ушел на самоизоляцию из-за того, что контактировал с окружением губернатора.
Перед этим спикер сдал тест на коронавирус, однако результатов анализа пока нет.
Вместо него сессию АКЗС 26 июня провел его зам Сергей Серов. Как прошло собрание депутатов – читайте в материале amic.ru.
Речь идет о городах и районах, где уровень заболеваемости не превышает показатели в сельской местности по краю. К ним, к примеру, относятся Бийск, Рубцовск, Алейск, Белокуриха, Заринск, Камень-на-Оби, а также более 30 районов.
Для пациенток с этих территорий ведется открытый амбулаторный прием. Акушерский стационар, отделение реанимации и отделение патологии новорожденных и недоношенных детей работают в полную силу без ограничений.
С 27 июня можно ехать отдыхать на Алтай и бронировать места на турбазах, в отелях, пансионатах, гостевых домах, гостиницах, кемпингах и других средствах размещения. Соответствующий указ подписал губернатор.
Но, скорее всего, работать начнут не все, а только те, кто соответствует рекомендациям Роспотребнадзора. К примеру, на базах должны быть номера с индивидуальным туалетом, ванной и душем. Если их не будет, то комплекс не сможет принять отдыхающих.
Кстати, посетителям турбаз не придется предоставлять справки об отсутствии коронавируса.
Вечером 26 июня указ губернатора порадовал жителей края еще одной новостью: кафе и рестораны в Алтайском крае открываются для посетителей с 27 июня. Но не все, а только летние кафе, рестораны с уличными верандами и террасами. Однако работать им придется с ограничениями.
Столы, сервированные пластиковой посудой, должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. Персонал будет работать строго в масках и перчатках. При этом каждые 3-4 часа в кафе нужно проводить влажную санитарную уборку.
А посетители заведения обязаны соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены.
На улице жара, и барнаульцы устремились загорать и купаться. Больше всего людей на Оби: по обе стороны Нового моста, в районе яхт-клуба "Заречье", на городском пляже на острове Помазкин.
При этом ни одного официально открытого места для купания в Алтайском крае нет. В регионе до сих пор неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.
Как ранее говорили в Роспотребнадзоре, пляжи могут открыться только на третьем этапе снятия ограничений и то с соблюдением всех предписанных норм. Когда он наступит в Алтайском крае – никто не знает.
Что происходит на пляжах Барнаула в пандемию – смотрите в фоторепортаже amic.ru.
В Кош-Агачском районе, который находится на полном карантине, стремительно распространяется инфекция. Все из-за того, что местные жители грубо игнорируют санитарные требования, проводят массовые семейные тожества, помолвки и поминки.
В общественных местах люди не соблюдают режима дистанцирования, не считают нужным носить маски, рассказали в Роспотребнадзоре. В итоге круг контактных лиц по каждому больному составляет от 20 до 100 человек.
В районе уже 310 заболевших (по данным на утро 26 июня). Это больше половины всех зарегистрированных случаев заболевания в Республике Алтай.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях, изменениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- как пройдет голосование по Конституции в Алтайском крае.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- кто получит повторные выплаты 10 тысяч рублей на ребенка;
- что будет с ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году из-за коронавируса;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020;
- как будут работать детские летние лагеря на Алтае и что изменится из-за пандемии.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за туры, которые отменили из-за коронавируса;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- когда заработают санатории и как изменится отдых;
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом 2020;
- как отдыхаем в июне 2020;
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом
Что еще почитать и посмотреть 26 июня:
Пусто и грустно. Как депутаты АКЗС провели последнюю сессию перед летними каникулами
Что происходит в Сибирской долине, жители которой устроили забастовку из-за многолетних проблем с водой и перекрыли Змеиногорский тракт.
"Поддерживать будет некого". Алтайские строители предупреждают о грядущих массовых банкротствах
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