Губернатор Алтайского края Виктор Томенко разрешил с 26 июня работать кафе и ресторанам. Но не просто так, а с ограничениями. Рассказываем, к чему быть готовыми, если вы собрались идти в кафе и можно ли там сейчас отметить выпускной, свадьбу или юбилей.
Кафе и рестораны в Алтайском крае правда открылись? Уже можно туда идти?
Да. Согласно указу губернатора, кафе и рестораны в Алтайском крае могут открыться для посетителей с 27 июня. Но не все, а только летние кафе, веранды и террасы – в общем, те заведения, которые предоставляют свои услуги на свежем воздухе. Но даже им придется пока работать с ограничениями.
О каких ограничениях идет речь?
Ну, во-первых, столы в заведении должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. А посуда на столах должна быть пластиковой. Если в заведении используют многоразовую посуду, то ее следует обрабатывать в посудомоечных машинах при температуре не меньше 95 градусов. Персонал кафе обязательно должен работать в масках и перчатках. При этом каждые 3-4 часа в заведении необходимо проводить влажную санитарную уборку. А в производственных помещениях должны быть бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха.
А есть какие-то особые правила для посетителей?
Согласно указу, посетители в кафе должны держаться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. И соблюдать правила гигиены. В том числе обрабатывать руки антисептиком. Кстати, персонал кафе обязан расположить санитайзер в зоне общего доступа.
У нас выпускной. Его можно отпраздновать в кафе?
Только если вы придете своей семьей. Массовые мероприятия в кафе по-прежнему запрещены. Если вы запланировали провести в кафе свадьбу, банкет или юбилей, то с этим придется подождать.
А кальянные тоже открыли?
Нет. Им работать тоже пока не разрешали.
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