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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 100

, ИА "Амител"
Главное за 7 июля
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

100-й день коронавируса в Алтайском крае, а мы все еще не можем вернуться к обычной жизни. В регионе 7 июля зафиксировали небывалый суточный рекорд по числу зараженных, а власти могут ужесточить противоэпидемический режим (решение примут на этой неделе). Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае

Все выше, и выше, и выше. 171 (!) новый случай заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за последние сутки. Теперь в регионе 4709 заболевших

За минувшие сутки:

  • в Барнауле зафиксировали 102 инфицированных,
  • в Бийске и Ребрихинском районе – по 11,
  • в Новоалтайске – 7,
  • в Тальменском районе – 6,
  • в Кулундинском районе – 5,
  • в Каменском и Рубцовске – по 3,
  • в Советском, Михайловском, Усть-Калманском районах и Славгороде – по 2,
  • в Алейске, Белокурихе, Заринске, Яровом, Бийском, Благовещенском, Волчихинском, Заринском, Калманском, Немецком национальном, Павловском, Первомайском, Топчихинском, Хабарском, Шелаболихинском районах – по 1.

Из больниц уже выписали 3356 человек. В тяжелом состоянии находятся 89 пациентов, из них 21 подключен к аппаратам ИВЛ.

2
Пять летальных случаев

Еще пять пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за последние сутки. По данным оперштаба, в двух случаях причиной стал COVID-19, в трех — иные причины смерти.

За время пандемии в регионе умерли 109 человек. В 47 случаях причиной смерти стал COVID-19. 59 летальных случаев имеют иные причины смерти, а еще три  находятся на экспертизе. 

3
Режим могут ужесточить

Вечером 7 июля губернатор Виктор Томенко проведет оперативное совещание, на котором рассмотрят складывающуюся в регионе эпидемиологическую обстановку. В правительстве обсудят возможные дополнительные меры, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации. 

На этой неделе пройдет заседание оперативного штаба, на котором разработанные предложения могут быть полностью или частично приняты.

4
Меняйло волнует ситуация на Алтае

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло обеспокоен увеличением числа зараженных коронавирусом на Алтае.

В Республике Алтай, по его словам, коечный фонд и система здравоохранения небольшая, поэтому может просто не справиться.

"В Алтайском крае — 171 человек, да, рост был неизбежен, но это все-таки всплеск, а не плановый рост (он у нас наблюдается в Кемеровской области, Республике Хакасия и Республике Алтай), важно, чтобы система здравоохранения региона не захлебнулась от количества больных", – сказал Меняйло.

8 июля полпред проведет координационный штаб с сибирскими губернаторами. В частности, обсудят и ситуацию с туризмом, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

5
Зараженные среди призывников

У 10 алтайский призывников в Алтайском крае выявили коронавирус. Их отправили на лечение в госпитали, заболевание протекает бессимптомно.

В эту призывную кампанию их точно не отправятся на службу. А после окончания лечения они получат отсрочку на полгода. 

К отправке на краевой сборный пункт молодых людей не допускают, пока они не пройдут тестирование в Барнауле.

6
Регион получит 80 млн

Правительство РФ выделило Алтайскому краю более 80 млн рублей на "коронавирусные" выплаты для социальных работников.

Финансовую поддержку за допнагрузку и особые условия труда получат сотрудники учреждений, которые оказывают соцуслуги гражданам с выявленной коронавирусной инфекцией и контактным лицам.

Общая сумма доплат соцработникам по стране составляет более 11 млрд рублей. Республика Алтай, к примеру, получит почти 24 млн, а Иркутская область аж 355 млн.

8
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

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Что еще почитать и посмотреть 7 июля: 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

7.07.2020 20:53
Пионер

Похоже, день Ивана Купалы окончательно сдулся..

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