100-й день коронавируса в Алтайском крае, а мы все еще не можем вернуться к обычной жизни. В регионе 7 июля зафиксировали небывалый суточный рекорд по числу зараженных, а власти могут ужесточить противоэпидемический режим (решение примут на этой неделе). Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Все выше, и выше, и выше. 171 (!) новый случай заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за последние сутки. Теперь в регионе 4709 заболевших.
За минувшие сутки:
- в Барнауле зафиксировали 102 инфицированных,
- в Бийске и Ребрихинском районе – по 11,
- в Новоалтайске – 7,
- в Тальменском районе – 6,
- в Кулундинском районе – 5,
- в Каменском и Рубцовске – по 3,
- в Советском, Михайловском, Усть-Калманском районах и Славгороде – по 2,
- в Алейске, Белокурихе, Заринске, Яровом, Бийском, Благовещенском, Волчихинском, Заринском, Калманском, Немецком национальном, Павловском, Первомайском, Топчихинском, Хабарском, Шелаболихинском районах – по 1.
Из больниц уже выписали 3356 человек. В тяжелом состоянии находятся 89 пациентов, из них 21 подключен к аппаратам ИВЛ.
Еще пять пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за последние сутки. По данным оперштаба, в двух случаях причиной стал COVID-19, в трех — иные причины смерти.
За время пандемии в регионе умерли 109 человек. В 47 случаях причиной смерти стал COVID-19. 59 летальных случаев имеют иные причины смерти, а еще три находятся на экспертизе.
Вечером 7 июля губернатор Виктор Томенко проведет оперативное совещание, на котором рассмотрят складывающуюся в регионе эпидемиологическую обстановку. В правительстве обсудят возможные дополнительные меры, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации.
На этой неделе пройдет заседание оперативного штаба, на котором разработанные предложения могут быть полностью или частично приняты.
Полпред президента в СФО Сергей Меняйло обеспокоен увеличением числа зараженных коронавирусом на Алтае.
В Республике Алтай, по его словам, коечный фонд и система здравоохранения небольшая, поэтому может просто не справиться.
"В Алтайском крае — 171 человек, да, рост был неизбежен, но это все-таки всплеск, а не плановый рост (он у нас наблюдается в Кемеровской области, Республике Хакасия и Республике Алтай), важно, чтобы система здравоохранения региона не захлебнулась от количества больных", – сказал Меняйло.
8 июля полпред проведет координационный штаб с сибирскими губернаторами. В частности, обсудят и ситуацию с туризмом, чтобы не допустить ухудшения ситуации.
У 10 алтайский призывников в Алтайском крае выявили коронавирус. Их отправили на лечение в госпитали, заболевание протекает бессимптомно.
В эту призывную кампанию их точно не отправятся на службу. А после окончания лечения они получат отсрочку на полгода.
К отправке на краевой сборный пункт молодых людей не допускают, пока они не пройдут тестирование в Барнауле.
Правительство РФ выделило Алтайскому краю более 80 млн рублей на "коронавирусные" выплаты для социальных работников.
Финансовую поддержку за допнагрузку и особые условия труда получат сотрудники учреждений, которые оказывают соцуслуги гражданам с выявленной коронавирусной инфекцией и контактным лицам.
Общая сумма доплат соцработникам по стране составляет более 11 млрд рублей. Республика Алтай, к примеру, получит почти 24 млн, а Иркутская область аж 355 млн.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020;
- как будут работать детские летние лагеря на Алтае и что изменится из-за пандемии;
- когда начнется летний сезон в лагерях.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом-2020,
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом;
- отдых на Алтае: куда уже можно поехать и что с ценами.
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Комментарии
Похоже, день Ивана Купалы окончательно сдулся..