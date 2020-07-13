Число зараженных COVID-19 в Алтайском крае перевалило за 6 тысяч. В регионе запустили только три пляжа и пока не готовы открывать кинотеатры и сауны, а за июль полицейские "поймали" более сотни нарушителей масочного режима. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
235 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 6056 заболевших, в том числе 597 детей.
За минувшие сутки:
- в Барнауле зафиксировали 85 случаев заражения;
- в Рубцовске – 39;
- в Бийске – 21;
- в Камне-на-Оби – 14;
- в Новоалтайске – 9;
- в Михайловском районе – 7;
- в Локтевском, Ребрихинском, Тальменском районах – по 5;
- в Баевском и Бийском районах – по 4;
- в Залесовском, Павловском, Панкрушихинском районах – по 3;
- в Белокурихе, Славгороде, Кулундинском, Первомайском, Поспелихинском, Смоленском, Троицком, Топчихинском, Тюменцевском, Шипуновском районах – по 2;
- в Заринске, Егорьевском, Курьинском, Кытмановском, Немецком национальном, Рубцовском, Угловском, Усть-Пристанском районах – по 1.
В тяжелом состоянии находятся 98 пациентов, из них 26 – на аппарате ИВЛ. Из больниц уже выписали 3860 человек.
Еще четверо пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Алтайском крае.
По данным оперштаба, один человек умер от COVID-19, трое – от иных причин.
Таким образом, на 13 июля в регионе зарегистрировано 126 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. И только у 53 человек причиной смерти стал коронавирус.
В алтайских ковидных госпиталях сейчас находятся 1740 человек. Хотя в регионе развернуто всего 2179 коек. То есть свободных мест остается около 20%.
Но краевой Минздрав не намерен обращаться за помощью к федеральному центру и готов развернуть дополнительные койки для инфицированных своими силами. На случай ухудшения ситуации еще один госпиталь откроют на базе Центра травматологии и ортопедии.
По словам министра Дмитрия Попова, несмотря на резкий рост заболеваемости, нехватки медиков и средств индивидуальной защиты в регионе нет.
У 13 бойцов студотряда, которые работали в Змеиногорском районе, выявили COVID-19.
Часть из них госпитализировали в специализированное медучреждение, остальные студенты с положительными результатами тестов находятся в обсерваторе, открытом на базе общежития. Как заверили в Роспотребнадзоре, зараженные разобщены с неинфицированными студентами, за ними ведется наблюдение. У ребят, которые контактировали с заболевшими, но не имеют сейчас симптомов, тест на коронавирус возьмут через несколько дней.
Заболевание у студентов протекает в легкой форме, с невысокой температурой, рассказал Дмитрий Попов.
Напомним, на прошлой неделе от COVID-19 скончался 18-летний боец студотряда. По словам министр здравоохранения региона, парень поздно обратился за медицинской помощью, что усугубило течение болезни.
Губернатор разрешил открыть пляжи, но Роспотребнадзор выдал заключения только трем из них. И все они находятся в Барнауле.
Отдыхать теперь можно на озере Пионерском, которое находится в поселке Кирово, городском пляже на острове Помазкин и "Водном мире" на Оби. Остальные алтайские пляжи пока не получили санитарно-эпидемиологических заключений.
Также власти пока не рассматривают вопрос о запуске открытых бассейнов. Ведь работать им могут разрешить только на третьем этапе снятия ограничений. "В дальнейшем, если у нас рост заболеваемости снизится, то мы этот вопрос рассмотрим", – отметила Лариса Зубова, начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной управления Роспотребнадзора.
Также до сих пор под запретом сауны и кинотеатры.
С 3 июля в Алтайском крае составили 125 протоколов за нарушение масочного режима. Из них только за прошлую неделю в Барнауле выявили 64 нарушителя. Напомним, Роспотребнадзор совместно с полицией возобновил мониторинг по соблюдению санитарных правил и указа губернатора Виктора Томенко.
Протоколы составили по статье 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Штраф для граждан – от 15 до 40 тысяч рублей.
Теперь за нарушение масочного режима будут штрафовать и юрлиц. Для них размер санкции составляет от 200 до 500 тысяч рублей.
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