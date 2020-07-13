Еще у 13 алтайских бойцов студотряда выявили COVID-19

У 13 бойцов студотряда, которые работали в Змеиногорском районе, выявили COVID-19. Об этом во время пресс-конференции рассказала Лариса Зубова, начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной управления Роспотребнадзора.
По ее словам, из 126 студентов 99 находятся в обсерваторе – в общежитии АГМУ в Барнауле, а еще девять – в обсерваторе в Бийске, который также располагается в общежитии одного из образовательных учреждений.
По словам Зубовой, у 18 человек с симптомами взяли тесты на СOVID-19. У 13 из них результаты положительные. Часть студентов госпитализировали в специализированное медучреждение, а остальных разместили в общежитии
"Они разобщены со студентами с отрицательными результатами тестов, находятся на разных этажах, за ними ведется наблюдение. У ребят, у которых нет симптомов, но они относятся к контактным, будет взят тест на восьмой и десятый день", – сообщила Лариса Зубова.
Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов рассказал, что заболевание у студентов протекает в легкой форме, с невысокой температурой. "Поэтому организовано амбулаторное ведение части студентов. Все обсерваторы закреплены за медорганизациями, определены ответственные и взаимодействие со студентами в части измерения температуры и оценки состояния здоровья – все это выполняется. Помимо этого назначено лечение для госпитализированных", – добавил министр.
Напомним, 10 июля от COVID-19 умер 18-летний боец студотряда, который работал в Змеиногорском районе. Молодой человек довольно поздно обратился за медицинской помощью, что усугубило течение болезни.
Комментарии
Умерший студент слабенький оказался, скорее всего совокупность факторов повлияла, в том числе безответственность. Заболевание, вызванное искусственным вирусом, не опасней гриппа.
13.07.2020 14:32
- гость -
Умерший студент слабенький оказался, скорее всего совокупность факторов повлияла, в том числе безответственность. Заболевание, вызванное искусственным вирусом, не опасней гриппа.
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Кто о чем, а бараны все о своем.
Бараны щас в масках ходят, им бы ещё гавкать
18-летний мальшичка умер, горе какое родителям, а 14.54 того гляди от злости лопнет