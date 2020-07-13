Еще четверо человек с подтвержденным коронавирусом умерли в Алтайском крае

Еще четверо пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Алтайском крае. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
"За сутки скончалось четыре человека, один – от COVID-19, трое – от иных причин", – сообщает оперштаб.
Таким образом, всего на 13 июля в регионе зарегистрировано 126 летальных исхода: 53 человека умерли от коронавируса, 70 – от иных причин, еще три случая находятся на экспертизе.
Как ранее сообщал amic.ru, за сутки в Алтайском крае обнаружили еще 235 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Общее число больных с начала пандемии в регионе достигло 6056.
Комментарии
Причина смерти?
еще три случая находятся на экспертизе.
Меня умиляет эта фраза... Вот уже ТРИ МЕСЯЦА она КАЖДЫЙ ДЕНЬ фигурирует в сводках. Или так положено, чтоб каждый день три - на экспертизе, или до сих пор эксперты так и не могут определить, от чего в конце концов скончались эти трое, которых уже давным-давно предали земле, царствие им Небесное...