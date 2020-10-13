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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 198

, ИА "Амител"
Коротко о главном за 13 октября
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В Алтайском крае ужесточили ковидные ограничения. Из-за неблагоприятной эпидобстановки школьные каникулы решили продлить на неделю, в регионе открыли еще один ковидный госпиталь, а очередей в барнаульских поликлиниках меньше не стало. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 13 октября?

170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 66 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 15 508 инфицированных, среди них 1157 детей.

Коронавирусом уже переболели 13 413 жителей Алтайского края. В госпиталях лежат 1495 зараженных. Тяжелое течение болезни наблюдается у 280 пациентов, из них 129 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 3434 человека – бессимптомные вирусоносители – лечатся на дому.

За время пандемии в регионе уже скончалось 596 человек (7 – за последние сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 271 пациента.

2
Что изменится в указе Томенко?

12 октября прошло заседание штаба по борьбе с коронавирусом. На нем решили:

  • продлить школьные каникулы (они пройдут с 23 октября по 8 ноября), учителей отправить на дистант, учреждения допобразования перевести на удаленку;
  • усилить контроль за состоянием здоровья учеников в школах;
  • предложить предприятиям по возможности ввести гибкий график, чтобы сотрудники начинали рабочий день в разное время;
  • ввести требование, чтобы в торговых сетях, крупных магазинах и других подобных заведениях проверяли наличие масок у покупателей на входе;
  • при выявлении нарушений санитарных требований в учреждениях и коммерческих организациях такие объекты будут закрывать;
  • ввести дополнительные койки для зараженных, открыть еще один ковидный госпиталь и так далее.

Подробнее – здесь.

3
Повторное тестирование на COVID-19 не отменяли

В соцсетях жители края жаловались на то, что поликлиники якобы перестали делать повторные тесты и при условии хорошего самочувствия пациента выписывают с больничного через 14 дней после даты проведения исследования с положительным результатом.

Однако в Минздраве эту информацию опровергли. Там сказали, что сейчас, чтобы закрыть больничный после COVID-19, жителям Алтайского края по-прежнему нужно сдать два контрольных теста с отрицательным результатом. Поэтому повторное тестирование никто не отменял, добавили в ведомстве.

4
В госпитали ищут врачей

Министерство здравоохранения Алтайского края начало привлекать для лечения пациентов с COVID-19 врачей из других регионов.

В регионе уже работают пять врачей из Красноярского края, два врача и один средний медработник из Новосибирской области, два доктора из Москвы и один из Калининградской области.

5
Еще один ковидный госпиталь

В Алтайском крае развернули новый ковидный госпиталь на базе одного из корпусов краевой клинической больницы скорой помощи Барнаула.

Причина – большое количество пациентов с подтвержденным COVID-19, которые нуждаются в экстренной хирургической помощи.

При поступлении в больницу у всех пациентов берут ПЦР-анализ на коронавирус и до подтверждения результата размещают в отдельных боксах.

6
Еще одна вакцина
Жители Алтайского края смогут добровольно поучаствовать в клинических испытаниях второй вакцины от COVID-19. Препарат разработали в центре "Вектор".

Исследование препарата пройдет после его регистрации. Изучать действие вакцины будут на добровольцах, которые подпишут документы о согласии на участие. Четверть подопытных вместо вакцины получит плацебо.

Всего проведут два клинических исследования. В одном поучаствуют 150 человек старше 60 лет, в другом – 30 тысяч старше 18 лет. 

7
Гигантские очереди в поликлиниках

13 октября в барнаульском поселке Южном у больницы № 10 выстроилась огромная очередь. Люди хотели оформить больничные листы.

По рассказам очевидцев, у здания было более сотни человек, которые собрались там около 7:30 утра. По их словам, регистратор работала одна, а администрация больницы якобы не принимала никаких действий для урегулирования ситуации.

Ранее на это же медучреждение пожаловался другой барнаулец и призвал горожан не ходить туда без надобности. 

"Друзья, это полный беспредел, что я сегодня увидел! Карточку потеряли, так и не нашли, больничный тоже. В окно, где выдают больничные, очередь 70 человек, в регистратуру – то же самое. Врачей нет, персонала половины нет! Люди все орут. Старшая медсестра выписала новую карту и поставила печать. Хирург с моих слов заново состряпала диагноз. При этом отругали меня, что я, мол, пришел", – посетовал мужчина.

Кстати, 14 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверит работу поликлиник Барнаула, от пациентов которых поступает больше всего жалоб.

8
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях:

О деньгах:

О работе:

О профилактике:

Об отдыхе и развлечениях:

Что еще почитать и посмотреть 13 октября 

  • Надругательство над историей. В Барнауле изуродовали дом дореволюционной постройки
  • Что подорожает в России к новогодним праздникам?

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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