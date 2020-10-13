Сколько заболевших в Алтайском крае 13 октября?

170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 66 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 15 508 инфицированных, среди них 1157 детей.

Коронавирусом уже переболели 13 413 жителей Алтайского края. В госпиталях лежат 1495 зараженных. Тяжелое течение болезни наблюдается у 280 пациентов, из них 129 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 3434 человека – бессимптомные вирусоносители – лечатся на дому.

За время пандемии в регионе уже скончалось 596 человек (7 – за последние сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 271 пациента.