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Еще 170 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Умерли за сутки семь пациентов с COVID-19
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Оперативный штаб Алтайского края сообщил о 170 новых случаях COVID-19, выявленных в регионе за минувшие сутки. Общее число инфицированных с начала эпидемии выросло до 15 508 человек. Выздоровели 13 413 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 66, Алейск – 4, Алейский район – 2, Алтайский район – 1, Бийск – 10, Белокуриха – 7, ЗАТО Сибирский – 1, Калманский район – 2, Камень-на-Оби – 4, Крутихинский район – 4, Новоалтайск – 17, Панкрушихинский район – 4, Первомайский район – 10, Петропавловский район – 8, Рубцовск – 1, Смоленский район – 3, Советский район – 3, Солонешенский район – 1, Тальменский район – 7, Топчихинский район – 2, Тюменцевский район – 5, Усть-Калманский район – 1, Шелаболихинский район – 7.

За сутки скончались еще семеро пациентов, у которых ранее выявили COVID-19. Количество летальных исходов в Алтайском крае достигло 596. В 271 случае причиной стал коронавирус.

На 13 октября в тяжелом состоянии находятся 280 пациентов, из них 129 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 513 коек.

Как уже сообщал amic.ru, под ковидный госпиталь решено переделать один из корпусов алтайском больницы скорой медицинской помощи. Причиной для реорганизации послужило большое количество пациентов с подтвержденным COVID-19, которые нуждаются в экстренном хирургическом вмешательстве.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

13.10.2020 13:29
- гость -

А сколько свободно коечного фонда? Согласно рекомендациям Роспотребнадзора необходимо, чтобы на каждом из этапов в больницах было свободно 50% коек для заболевших коронавирусной инфекцией.

13.10.2020 13:29
Как то так

Есть правда, есть ложь, а есть статистика.

13.10.2020 13:36
Не так

13.10.2020 13:29
Как то так
Есть правда, есть ложь, а есть статистика.
Оригинал цитаты: есть ложь, есть гнусная ложь, а есть статистика

13.10.2020 13:37
- гость -

Впишите нас +5 сидим дома без тестов.

13.10.2020 13:38
Как то так

Из за каких то 66 больных по Барнаулу парализована работа поликлиник, больниц, открываются госпиталя, закупаются машины и оборудование, набирают новых работников в больницы. Начальники, может ошиблись раз в 10.

13.10.2020 13:39
Не верю

170, 130 или 250. Не смотрите эти цифры. Смотрите количество тяжёлых и на ивл. Их анализируйте в динамике. Сегодня вот 280/129. Поднимите статистику за последние за 2 недели

13.10.2020 13:50
Гость

оооооооооооо Белокуриха

13.10.2020 13:54
- гость -

Расскажите как цифры попадают в статистику?
Нужно подтверждение первому анализу или сразу первый анализ считают заболевшим?
Чисто интересно.

13.10.2020 14:07
- гость -

Совещание по ужесточению мер прошло, теперь будут сушить статистику, а через неделю, полторы, вниз пойдет.

13.10.2020 14:09
- гость -

Еще Как 170 человек заразились??

13.10.2020 14:11
@@

Можно узнать несколько историй, как они заразились, где подхватили этот вирус? Или все покрыто тайной?

13.10.2020 14:14
Гость.

Нужно подтверждение первому анализу или сразу первый анализ считают заболевшим?
Чисто интересно.

Нет теперь подтверждения. Первичный +, значит болен. Лаборатории не справляются.

13.10.2020 14:34
- гость -

откуда такие цифры? Контроля нет никакого, дозвониться до врача невозможно, тестирование никто не делает. В регистратуру очереди ежедневно на несколько кварталов.

13.10.2020 14:41
nik

Пресса, пишите как есть... как люди лежат в коридорах в пакетах и как умирают в них, как отказывают в госпитализации, приезжим из деревень, про то как морги переполнены и не могут принимать из больниц...
какие 170? болеют целыми деревнями...

Может тогда ктот и одумается, да маску наденет, ктот общественные места прикроет..

13.10.2020 14:46
- гость -

13.10.2020 14:41
nik

Вы меня пугаете. В каких пакетах люди лежат?

13.10.2020 14:55
- гость -

170, 130 или 250. Не смотрите эти цифры. Смотрите количество тяжёлых и на ивл. Их анализируйте в динамике. Сегодня вот 280/129.


в июле-августе - 20-30 на ИВЛ, сейчас - 129. Можно предположить, что заболеваемость выросла в 3-5 раз.

13.10.2020 14:56
- гость -

Анекдот в тему:
Первая волна пандемии: врачи пытаются убедить людей, что ковид существует.
Вторая волна: люди пытаются убедить врачей, что существуют и другие болезни.

13.10.2020 14:57
- гость -


13.10.2020 14:41
nik
Ну наденьте маску да успокойтесь! Что так все в маски верите! Веревка с петлей на шее лучше поможет!

13.10.2020 14:59
- гость -

В 1968 году, в Москве, в один день, в поликлиники обратилось 120 тыс. человек. Это был гонконгский грипп. И ничего, справились, всех обслужили без истерии. Никаких "локаутов" не было.

13.10.2020 15:07
Как то так

13.10.2020 14:59
- гость -
В 1968 году, в Москве, в один день, в поликлиники обратилось 120 тыс. человек. Это был гонконгский грипп. И ничего, справились, всех обслужили без истерии. Никаких "локаутов" не было.

Не надо путать организации здравоохранения в 1968 г, с организациями по оказанию медицинских услуг в 2020 г.

13.10.2020 15:08
- гость -

правда всплывет, когда опубликуют смертность за сентябрь, октябрь 2020 года
да и то, если простым людям покажут

13.10.2020 15:09
- гость -

Всем страдающим: вы пишете в пустоту. Обращайтесь напрямую к доктору мясникову, Малышевой и к этому, как его, который силу земли через огурец в зад заталкивал.

13.10.2020 15:23
- гость -


13.10.2020 13:54
- гость -
Расскажите как цифры попадают в статистику?
Нужно подтверждение первому анализу или сразу первый анализ считают заболевшим?
Чисто интересно.

Есть мнение что статистика совершенно искусственная, оторванная от реальности в десятки раз.
Показывается столько, чтобы регион не был в числе худших.
Ибо попадание в число худших означает потерю контроля над ситуацией, выговоры, отставки руководящего чиновничьего аппарата.

13.10.2020 15:25
- гость -

По слухам, в реанимациях такой перегруз, что части тяжелым больным просто отказывают. Не хватает оборудования и, особенно, специалистов.
Когда на одного реаниматолога 30 больных в отключке, даже супергерой-реаниматолог бы не справился.

13.10.2020 15:32
супергерой

Вроде выписали команду врачей-супергероев из Красноярска 5 чел и из Москвы с Новосибом по 2-3. Они нас и спасут

13.10.2020 15:33
- гость -

На налоги содержим кучу чиновников с хорошими зарплатами, которые только и делают, что ничего не делают и еще вредят налогоплательщикам! А пришла проблема и оказалось, что от чиновников то толку нет никакого. Вбухали в них деньги и все!
Зато наш президент доказывал, что чиновникам надо платить, а то они в бизнес уйдут...
Вот она сущность власти во главе с президентом!

13.10.2020 15:46
- гость -

13.10.2020 15:33
- гость -
Полностью согласен. Это не власть, а дырка и сквозняк. И дело не только в медицине.

13.10.2020 15:49
Потёмкин

13.10.2020 15:32
супергерой
Если супергерои из Красноярска друганы попова-можно начинать ползти потихоньку в направление крематория.

13.10.2020 15:51
- гость -

13.10.2020 14:57
- гость -

Вам - точно!

13.10.2020 16:33
- гость -

13.10.2020 14:41
nik___________-Пример хотя бы одной 100% больной деревни можете привести?

13.10.2020 17:19
Роман Здорови

Заринска нет, зато пол города под 40 температуры лежат дома...

13.10.2020 19:03
Гость

Интересно было бы видеть ежедневный прирост больных ОРВИ. Это и будут цифры по ковиду, приближенные к правде. Но ведь никто не напечатает

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