Еще 170 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края сообщил о 170 новых случаях COVID-19, выявленных в регионе за минувшие сутки. Общее число инфицированных с начала эпидемии выросло до 15 508 человек. Выздоровели 13 413 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 66, Алейск – 4, Алейский район – 2, Алтайский район – 1, Бийск – 10, Белокуриха – 7, ЗАТО Сибирский – 1, Калманский район – 2, Камень-на-Оби – 4, Крутихинский район – 4, Новоалтайск – 17, Панкрушихинский район – 4, Первомайский район – 10, Петропавловский район – 8, Рубцовск – 1, Смоленский район – 3, Советский район – 3, Солонешенский район – 1, Тальменский район – 7, Топчихинский район – 2, Тюменцевский район – 5, Усть-Калманский район – 1, Шелаболихинский район – 7.
За сутки скончались еще семеро пациентов, у которых ранее выявили COVID-19. Количество летальных исходов в Алтайском крае достигло 596. В 271 случае причиной стал коронавирус.
На 13 октября в тяжелом состоянии находятся 280 пациентов, из них 129 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 513 коек.
Как уже сообщал amic.ru, под ковидный госпиталь решено переделать один из корпусов алтайском больницы скорой медицинской помощи. Причиной для реорганизации послужило большое количество пациентов с подтвержденным COVID-19, которые нуждаются в экстренном хирургическом вмешательстве.
Комментарии
А сколько свободно коечного фонда? Согласно рекомендациям Роспотребнадзора необходимо, чтобы на каждом из этапов в больницах было свободно 50% коек для заболевших коронавирусной инфекцией.
Есть правда, есть ложь, а есть статистика.
13.10.2020 13:29
Как то так
Есть правда, есть ложь, а есть статистика.
Оригинал цитаты: есть ложь, есть гнусная ложь, а есть статистика
Впишите нас +5 сидим дома без тестов.
Из за каких то 66 больных по Барнаулу парализована работа поликлиник, больниц, открываются госпиталя, закупаются машины и оборудование, набирают новых работников в больницы. Начальники, может ошиблись раз в 10.
170, 130 или 250. Не смотрите эти цифры. Смотрите количество тяжёлых и на ивл. Их анализируйте в динамике. Сегодня вот 280/129. Поднимите статистику за последние за 2 недели
оооооооооооо Белокуриха
Расскажите как цифры попадают в статистику?
Нужно подтверждение первому анализу или сразу первый анализ считают заболевшим?
Чисто интересно.
Совещание по ужесточению мер прошло, теперь будут сушить статистику, а через неделю, полторы, вниз пойдет.
ЕщеКак 170 человек заразились??
Можно узнать несколько историй, как они заразились, где подхватили этот вирус? Или все покрыто тайной?
Нужно подтверждение первому анализу или сразу первый анализ считают заболевшим?
Чисто интересно.
Нет теперь подтверждения. Первичный +, значит болен. Лаборатории не справляются.
откуда такие цифры? Контроля нет никакого, дозвониться до врача невозможно, тестирование никто не делает. В регистратуру очереди ежедневно на несколько кварталов.
Пресса, пишите как есть... как люди лежат в коридорах в пакетах и как умирают в них, как отказывают в госпитализации, приезжим из деревень, про то как морги переполнены и не могут принимать из больниц...
какие 170? болеют целыми деревнями...
Может тогда ктот и одумается, да маску наденет, ктот общественные места прикроет..
13.10.2020 14:41
nik
Вы меня пугаете. В каких пакетах люди лежат?
170, 130 или 250. Не смотрите эти цифры. Смотрите количество тяжёлых и на ивл. Их анализируйте в динамике. Сегодня вот 280/129.
в июле-августе - 20-30 на ИВЛ, сейчас - 129. Можно предположить, что заболеваемость выросла в 3-5 раз.
Анекдот в тему:
Первая волна пандемии: врачи пытаются убедить людей, что ковид существует.
Вторая волна: люди пытаются убедить врачей, что существуют и другие болезни.
13.10.2020 14:41
nik
Ну наденьте маску да успокойтесь! Что так все в маски верите! Веревка с петлей на шее лучше поможет!
В 1968 году, в Москве, в один день, в поликлиники обратилось 120 тыс. человек. Это был гонконгский грипп. И ничего, справились, всех обслужили без истерии. Никаких "локаутов" не было.
13.10.2020 14:59
- гость -
В 1968 году, в Москве, в один день, в поликлиники обратилось 120 тыс. человек. Это был гонконгский грипп. И ничего, справились, всех обслужили без истерии. Никаких "локаутов" не было.
Не надо путать организации здравоохранения в 1968 г, с организациями по оказанию медицинских услуг в 2020 г.
правда всплывет, когда опубликуют смертность за сентябрь, октябрь 2020 года
да и то, если простым людям покажут
Всем страдающим: вы пишете в пустоту. Обращайтесь напрямую к доктору мясникову, Малышевой и к этому, как его, который силу земли через огурец в зад заталкивал.
13.10.2020 13:54
- гость -
Расскажите как цифры попадают в статистику?
Нужно подтверждение первому анализу или сразу первый анализ считают заболевшим?
Чисто интересно.
Есть мнение что статистика совершенно искусственная, оторванная от реальности в десятки раз.
Показывается столько, чтобы регион не был в числе худших.
Ибо попадание в число худших означает потерю контроля над ситуацией, выговоры, отставки руководящего чиновничьего аппарата.
По слухам, в реанимациях такой перегруз, что части тяжелым больным просто отказывают. Не хватает оборудования и, особенно, специалистов.
Когда на одного реаниматолога 30 больных в отключке, даже супергерой-реаниматолог бы не справился.
Вроде выписали команду врачей-супергероев из Красноярска 5 чел и из Москвы с Новосибом по 2-3. Они нас и спасут
На налоги содержим кучу чиновников с хорошими зарплатами, которые только и делают, что ничего не делают и еще вредят налогоплательщикам! А пришла проблема и оказалось, что от чиновников то толку нет никакого. Вбухали в них деньги и все!
Зато наш президент доказывал, что чиновникам надо платить, а то они в бизнес уйдут...
Вот она сущность власти во главе с президентом!
13.10.2020 15:33
- гость -
Полностью согласен. Это не власть, а дырка и сквозняк. И дело не только в медицине.
13.10.2020 15:32
супергерой
Если супергерои из Красноярска друганы попова-можно начинать ползти потихоньку в направление крематория.
13.10.2020 14:57
- гость -
Вам - точно!
13.10.2020 14:41
nik___________-Пример хотя бы одной 100% больной деревни можете привести?
Заринска нет, зато пол города под 40 температуры лежат дома...
Интересно было бы видеть ежедневный прирост больных ОРВИ. Это и будут цифры по ковиду, приближенные к правде. Но ведь никто не напечатает