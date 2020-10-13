Еще 170 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края сообщил о 170 новых случаях COVID-19, выявленных в регионе за минувшие сутки. Общее число инфицированных с начала эпидемии выросло до 15 508 человек. Выздоровели 13 413 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 66, Алейск – 4, Алейский район – 2, Алтайский район – 1, Бийск – 10, Белокуриха – 7, ЗАТО Сибирский – 1, Калманский район – 2, Камень-на-Оби – 4, Крутихинский район – 4, Новоалтайск – 17, Панкрушихинский район – 4, Первомайский район – 10, Петропавловский район – 8, Рубцовск – 1, Смоленский район – 3, Советский район – 3, Солонешенский район – 1, Тальменский район – 7, Топчихинский район – 2, Тюменцевский район – 5, Усть-Калманский район – 1, Шелаболихинский район – 7.

За сутки скончались еще семеро пациентов, у которых ранее выявили COVID-19. Количество летальных исходов в Алтайском крае достигло 596. В 271 случае причиной стал коронавирус.

На 13 октября в тяжелом состоянии находятся 280 пациентов, из них 129 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 513 коек.

Как уже сообщал amic.ru, под ковидный госпиталь решено переделать один из корпусов алтайском больницы скорой медицинской помощи. Причиной для реорганизации послужило большое количество пациентов с подтвержденным COVID-19, которые нуждаются в экстренном хирургическом вмешательстве.