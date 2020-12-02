Еще 12 человек с коронавирусной инфекцией умерли в Алтайском крае. На больничном находятся не больше 2% учителей, а следователи собираются проверить расходы на лечение COVID-19. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 226 человек заболели коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. 63 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 26 577 инфицированных, среди них 1810 детей.
Коронавирусом переболели 22 940 жителей Алтайского края. Из больниц выписали еще 228 выздоровевших. В госпиталях лежат 2447 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 577 человек, из них 149 подключены к аппаратам ИВЛ.
За время пандемии в крае скончались 1138 человек с COVID-19 (+12 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти только в 586 случаях.
На карантин по ОРВИ в Алтайском крае закрыли две школы и 11 групп детсадов. На дистант по этой же причине перевели 32 класса в 13 образовательных учреждениях.
При этом в Минобрнауки региона подчеркивают, что образовательный процесс идет в штатном режиме. На больничном находится чуть более 2% учителей, 0,8% воспитателей и около 3% педагогов средних профессиональных учреждений.
В Алтайском крае специалисты формируют лекарственные наборы и начинают их доставлять больным COVID-19. Об этом рассказал депутат АКЗС Денис Голобородько.
"Медикаменты будут получать как пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, так и те, которые имеют характерные проявления коронавирусной инфекции, а также имевшие контакт с больными коронавирусом. Наборы лекарств будут выдаваться в соответствии с формой заболевания", – сказал депутат.
По его словам, получить лекарства жители региона смогут через "Аптеки Алтая", поликлиники по месту жительства и через выездные бригады неотложной медпомощи на дому. Также к доставке медикаментов подключатся волонтеры.
Особое внимание на встрече уделили коррупции во время госзакупок медицинского оборудования, изделий и медикаментов. Полиция и следователи проверяют законность расходования краевого и федерального бюджетов, деньги из которых шли на помощь больным COVID-19 и людям из групп риска.
Красноярская фабрика елочных игрушек выпустила шары с изображением масок.
Новинка оказалась настолько популярной, что производителю пришлось перевести сотрудников на усиленный режим работы, чтобы обеспечить потребности заказчиков. Причем запросы поступают со всех регионов России.
Выпускать шары планируют вплоть до 31 декабря по 100-120 штук в день. Как отметили в компании, все игрушки у них ручной работы. Поэтому один такой шар стоит 350 рублей.
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Об ограничениях и возможностях:
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось;
- куда звонить и что делать, если получил положительный результат;
- куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача;
- что делать, если контактировал с зараженным;
- мой родственник умер от коронавируса: что делать.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О детях:
- симптомы COVID-19 у детей: особенности и наблюдения врачей;
- нужно ли детям носить маски в общественном транспорте и магазине;
- сколько продлятся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как работают кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
- как будем отдыхать в 2021 году и сколько дней продлятся новогодние праздники.
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