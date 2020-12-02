Сколько заболевших COVID-19 в Алтайском крае?

Еще 226 человек заболели коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. 63 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 26 577 инфицированных, среди них 1810 детей.

Коронавирусом переболели 22 940 жителей Алтайского края. Из больниц выписали еще 228 выздоровевших. В госпиталях лежат 2447 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 577 человек, из них 149 подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии в крае скончались 1138 человек с COVID-19 (+12 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти только в 586 случаях.