Среда, 2 Декабрь, 20:16

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,62
€ 91,31
-13°


2347401 +25345
Обь
55см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Вопрос дня



Хроника коронавируса в Алтайском каре. День 248

, ИА "Амител"
Главное о COVID-19 за сутки
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Еще 12 человек с коронавирусной инфекцией умерли в Алтайском крае. На больничном находятся не больше 2% учителей, а следователи собираются проверить расходы на лечение COVID-19. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших COVID-19 в Алтайском крае?

Еще 226 человек заболели коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. 63 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 26 577 инфицированных, среди них 1810 детей.

Коронавирусом переболели 22 940 жителей Алтайского края. Из больниц выписали еще 228 выздоровевших. В госпиталях лежат 2447 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 577 человек, из них 149 подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии в крае скончались 1138 человек с COVID-19 (+12 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти только в 586 случаях.   

2
Дистант в школах

На карантин по ОРВИ в Алтайском крае закрыли две школы и 11 групп детсадов. На дистант по этой же причине перевели 32 класса в 13 образовательных учреждениях.

При этом в Минобрнауки региона подчеркивают, что образовательный процесс идет в штатном режиме. На больничном находится чуть более 2% учителей, 0,8% воспитателей и около 3% педагогов средних профессиональных учреждений.

3
Бесплатные лекарства доставляют больным

В Алтайском крае специалисты формируют лекарственные наборы и начинают их доставлять больным COVID-19. Об этом рассказал депутат АКЗС Денис Голобородько.

"Медикаменты будут получать как пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, так и те, которые имеют характерные проявления коронавирусной инфекции, а также имевшие контакт с больными коронавирусом. Наборы лекарств будут выдаваться в соответствии с формой заболевания", – сказал депутат.

По его словам, получить лекарства жители региона смогут через "Аптеки Алтая", поликлиники по месту жительства и через выездные бригады неотложной медпомощи на дому. Также к доставке медикаментов подключатся волонтеры.

4
Проверка по затратам
Сотрудники правоохранительных органов Алтайского края проверяют законность расходования бюджетных средств на лечение зараженных коронавирусом. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по противодействию коррупции, которое провел губернатор Виктор Томенко.

Особое внимание на встрече уделили коррупции во время госзакупок медицинского оборудования, изделий и медикаментов. Полиция и следователи проверяют законность расходования краевого и федерального бюджетов, деньги из которых шли на помощь больным COVID-19 и людям из групп риска.

5
Интерес к шарам в масках

Красноярская фабрика елочных игрушек выпустила шары с изображением масок.

Новинка оказалась настолько популярной, что производителю пришлось перевести сотрудников на усиленный режим работы, чтобы обеспечить потребности заказчиков. Причем запросы поступают со всех регионов России. 

Выпускать шары планируют вплоть до 31 декабря по 100-120 штук в день. Как отметили в компании, все игрушки у них ручной работы. Поэтому один такой шар стоит 350 рублей.

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях:

О деньгах:

О детях:

О работе:

О профилактике:

Об отдыхе и развлечениях:

Что еще почитать и посмотреть 2 декабря?

  • Где в Барнауле и за сколько покататься на лыжах этой зимой. Карта
  • Переплатили, но не жалеют. "Строительная перспектива" купила землю в поселке Южном для нового ЖК
  • "Ударит по кошельку": Мэра Барнаула призвали до конца пандемии не поднимать плату за проезд

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
20:00
Стали известны подробности "захвата" банка в Горном Алтае 0
19:53
Хроника коронавируса в Алтайском каре. День 248 0
19:23
СМИ: мужчина угрожает взорвать банк на Алтае 0
18:44
Первый российский регион сделал 31 декабря выходным днем 0
18:09
Верховный суд подтвердил право продавцов не обслуживать клиентов без масок 0
17:52
Алтайский единоросс рассказал, как получить бесплатные лекарства от ковида 0
17:38
Певица Юлия Ковальчук обнажилась и поздравила подписчиков с Международным днем секса 5
17:27
Умер народный артист России Борис Плотников 0
17:15
Студенты АлтГТУ открыли новый способ производства растительного молока 2
17:05
Очевидцы: строителя убило кирпичом в Барнауле 1
16:52
В Алтайском крае 17-летнего подростка осудят за случайно утопленного ровесника 0
16:39
Военные дважды за день перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 0
16:28
В Сибири массово скупают елочные шары в масках 2
16:16
В Барнауле неизвестные вырвали посаженную во дворе сосну 0
16:04
Как отдыхаем на Новый год 2021 и когда выходим на работу 2
15:51
Владимир Путин не контактировал с ушедшими на самоизоляцию Матвиенко и Кудриным 15
15:39
"Никаких соборов не будет". Барнаульский архитектор объяснил снос стадиона "Локомотив" 17
15:29
Алтайские следователи проверяют расходы на лечение коронавируса 0
15:16
Фото из отпуска Наташи Королевой и Тарзана возмутили пользователей Сети 5
15:06
В Алтайском крае начали строить школу почти за 240 млн рублей 0
14:55
Россия обновила антирекорд по смертям среди больных ковидом 0
14:42
Алтайскому подростку грозит 10 лет колонии за 258 граммов конопли 9
14:31
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заразился коронавирусом 5
14:20
"Не должны забывать про "Хромую лошадь". Алтайский министр о спортзалах в подвалах 6
14:08
В Барнауле запустили автобус для школьников из поселка Сибирская Долина 5
13:55
"Где же кончится война". История о победе, в которую было трудно поверить 1
13:41
Роскомнадзор потребовал от Google удалить запрещенный контент 8
13:28
Строительство ледовой арены "Алтай" возобновят спустя несколько лет 5
13:15
В российском сливочном масле нашли плесень и дрожжи 2
13:03
Барнаульский священник раскритиковал выставку орудий пыток инквизиции 22
12:52
Владимир Жириновский предложил ввести в России звание "Императорский" 18
12:40
Стало известно, когда перекроют движение на площади Сахарова в Барнауле 5
12:29
Еще двое больных COVID-19 умерли в Республике Алтай 0
12:16
Барнаульских детей будут бесплатно обучать зимним видам спорта 1
12:01
Жители Алтайского края могут остаться без света из-за изморози 1
11:46
Власти обсудят с чиновниками РФС проблему возможных "договорняков" в "Динамо-Барнаул" 7
11:31
В Барнауле разрушили часть фасада стадиона "Локомотив" 89
11:19
12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 5
11:16
В ГИБДД рассказали подробности ДТП с такси и бензовозом в Барнауле 6
11:04
Две школы и 11 групп детсадов закрыты на карантин в Алтайском крае 11
10:54
Мигрень, удушье, смерть. Чем "черное небо" грозит барнаульцам и как себя спасти 8
10:43
В СКР опровергли данные о проверке Алексея Навального на экстремизм 21
10:30
Воспитанница алтайского футбола помогла сборной России выиграть у Турции 0
10:19
Росгидромет дал прогноз погоды на декабрь Алтайском крае 6
10:06
Россия презентует вакцину "Спутник V" в ООН 7
09:55
Банк России анонсировал создание цифрового рубля 5
09:43
Хулиганы срывают рекламные баннеры с остановки в Бийске 1
09:31
Синоптики рассказали, когда рассеется смог над Барнаулом 6
09:10
Преждевременное старение назвали последствием коронавируса 4
08:49
Автомобиль такси протаранил бензовоз в Барнауле 5
08:32
В Барнауле и Бийске вновь объявили режим "черного неба" 0
08:14
Бывший прокурор Барнаула возглавил областное ведомство в Нижнем Новгороде 5
08:03
Алтайские врачи восстановили подростку уретру из щеки и брюшной полости 1
07:48
Барнаульскую экс-участницу "Дома-2" развели на интимные видео и стали шантажировать 54
07:32
Сделают ли 31 декабря 2020 выходным днем в Алтайском крае? 7
07:17
"Ударит по кошельку": Франка призвали до конца пандемии не поднимать плату за проезд 6

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.