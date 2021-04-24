"Без суеты". Как получить путёвку в детский сад и что делать, если не хватило места

23 апреля в Барнауле опубликовали списки малышей, которых зачислят в детские сады города. Впервые мест в краевой столице хватило для всех желающих, рассказала журналистам начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию Ирина Синенко. И тут же заметила, что всё равно нашлись горожане, чьи дети в списки не попали. Рассказываем, почему так произошло, как узнать, зачислили ли ребёнка, и что делать, если в списке вас не оказалось.
Способов несколько. И все они доступны. Узнать, куда распределили (и распределили ли вообще) вашего ребенка, можно:
- На портале "Госуслуги". Но этот способ подойдёт только тем, кто через этот портал и подавал заявку на место в садике. В личный кабинет должно прийти оповещение "услуга оказана". Это означает, что вам досталось место в детском саду. И в этом же оповещении будет указано, в какой сад вы попали.
- На региональном образовательном портале. Там всегда можно проверить статус своего электронного заявления. А с 23 апреля там же будет приписка, попал ли ваш ребёнок в детсад и его номер.
- На сайте комитета по образованию. Необходимо перейти во вкладку "Система образования", подраздел "Дошкольное образование". Там уже появился документ "Итоги комплектования ДОУ на 2021-2022 учебный год" с полным списком распределённых детей.
- По телефону. Для этого ничего делать не нужно. Если вы указали в заявлении номер телефона, вам позвонят из детсада, куда вам досталась путёвка.
Путёвки (а официально они называются "направления в детский сад") будут выдавать с 11 мая по 30 июня включительно. В комитете подчеркнули, что специально устанавливают такой длительный срок, чтобы родители могли спокойно и без суеты их получить.
Кстати, уже несколько лет городской комитет по образованию направления не выдает. Теперь эту ответственность переложили на сами дошкольные учреждения. Поэтому после того как узнали номер садика, в который вас распределили, обращайтесь за документами прямо туда. Но бежать и толпиться там в очередях не нужно, настаивает Ирина Синенко: вашу путёвку уже никто не заберёт.
"Торопиться не стоит. Мы ещё в прошлом году договорились с руководителями детсадов. В течение пяти дней после комплектования сотрудники учреждения позвонят каждому родителю. И договорятся о дате и времени, когда можно подойти за направлением. Самим лучше не приходить: чтобы не создавать очереди. К тому же, может оказаться так, что руководителя не будет на месте", – рассказала Синенко.
Всё из-за расположения детсадов. Формально мест в 2021 году хватает каждому, рассказала Синенко. Дошкольные образовательные учреждение (ДОУ) готовы принять около 10 тысяч детей от полтора до четырёх лет (девять тысяч – в группы общеразвивающей направленности и 969 – в коррекционные). Примерно столько же заявок на путёвки в детский сад подали в этом году и горожане, отметила специалист. Но когда места распределяли, оказалось, что где-то учреждения дошкольного образования переполнены, а где-то произошёл недобор.
Напомним, в заявлении на получение места в детском саду можно указать до пяти дошкольных учреждений, куда родители хотели бы отдать своего ребёнка. И те, кто не смог попасть в эти детсады, вообще остались вне списков. По словам Синенко, в основном это жители новых кварталов в Индустриальном районе.
"Сейчас микрорайонов, которые не обеспечены местами, стало меньше. Но они всё еще есть. В новостройки приезжают молодые семьи, в которых зачастую не один и даже не два ребёнка. Детских садов там много, но желающих больше. И эти дети вполне могут оказаться в числе нераспределённых", – объяснила специалист.
Тем, кому не досталось места, предложат пойти в другие учреждения. Дополнительную запись откроют с 1 июня 2021 года. Родителям, которые обратятся с комитет с заявлением, пришлют список всех свободных мест в дошкольных учреждениях Барнаула. И вы можете выбрать наиболее подходящий вам садик. Выдавать дополнительные направления начнут в середине августа. И ваш ребёнок сможет пойти в детский сад с сентября, как и остальные дошкольники.
Ну а если ни один из вариантов вас не устроил, остаётся лишь надеяться, что освободится место в том садике, в который вы желаете попасть. Вас тогда запишут в отдельную очередь.
В комитете по образованию уверяют, что смысл есть.
"Мы не зря проводим докомплект в августе. Некоторых детей родители переводят из одного садика в другой. Соответственно, в вашем учреждении может освободиться место. В списке изначально есть уже неактуальные заявки. Их подавали родители, которые уже переехали в другой район или даже другой город. Есть и те детки, которых в детские сады не допускают медики. Свободные места к сентябрю всегда остаются", – объяснила Ирина Синенко.
Комментарии
C 2006 года стоим в очереди на детский сад. Дочь в этом году уже девятый класс заканчивает, а нас все поставить никак не могут. Да когда же это кончится?
А ведь возможна ситуация, что место есть, но только в садике, о котором много негативных отзывов родителей. Что тогда делают?