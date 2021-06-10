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Песни, байки и салют. Куда сходить в День России в Барнауле и что интересного там покажут?

, ИА "Амител"
Праздничные мероприятия 12 июня подготовили во всех районах краевой столицы
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В отличие от прошлого года (когда все праздники были онлайн), в 2021 году Барнаул отметит День России в очном формате. Власти краевой столицы приготовили для горожан самые разные интересные мероприятия. Посмотреть выступления творческих коллективов, поучаствовать в различных акциях и понаблюдать за состязаниями спортсменов можно будет во всех районах города. Ну а завершится праздничный день ярким фейерверком. Рассказываем, что и где пройдёт в Барнауле на День России, чтобы вы не потерялись и смогли увидеть самое интересное.

1
Как День России будут праздновать в Барнауле?

Главной площадкой традиционно станет площадь Сахарова. Для удобства горожан власти перекроют проспект Социалистический от улицы Молодёжной до улицы Мерзликина. 12 июня движение будет ограничено с 10:00 до 22:30.

В течение дня на главной сцене площади будут выступать творческие коллективы города. Основная программа в этом году называется "Барнаул, ты частица России". Она начнётся в 15:00. А уже в 17:00 на площади Сахарова выступит Барнаульский духовой оркестр с полноценным полуторачасовым концертом "О России с любовью". С 18:30 до 20:00 сцену займут молодёжные объединения краевой столицы с программой "Россия молодая".

А студенческие отряды города подготовили отдельную праздничную программу #МыРоссия. Их концерт пройдёт не на главной сцене, а у памятного камня "50-летию студенческих отрядов Алтая". Начало – в 15:00.

Весь день горожанам, как и всегда, будут бесплатно раздавать ленточки с триколором. А барнаульцы, которые проникнутся духом патриотизма больше других, смогут прямо на месте записаться в ряды вооружённых сил. Для них в 15:00 начнёт работу пункт отбора на военную службу по контракту.

2
А в районах города будет праздник?

Да. Районы тоже подготовили собственные торжественные программы. Поэтому вам совсем необязательно ехать на Сахарова, чтобы повеселиться.

Октябрьский район

Праздничное мероприятие "С любовью к России" пройдёт в Доме культуры "Октябрьский". Начало – в 12:00.

Центральный район

Отдельная районная праздничная программа пройдёт в парке "Центральный" в 12:00. А специально для детей там в это же время проведут игровые мероприятия "Горжусь тобой, моя Россия!".

Ещё один концерт покажут для жителей Южного. Там выступления творческих коллективов начнутся в 12:00 в Доме культуры "Южный".

Индустриальный район

В Индустриальном районе площадкой для выступлений станет барнаульский зоопарк. Праздничный концерт, как и везде, начнётся в 12:00.

А ещё праздничную программу проведут в Парке спорта А. Смертина в 14:00.

Ленинский район

Для жителей Ленинского района концертную программу начнут в 14:00. Пройдёт она в парке развлечений "Арлекино".

3
А что ещё будет интересненького?

На площадке перед "Титов-Ареной" в 14:00 состоится фестиваль "Готов к труду и обороне" среди работающей молодёжи. Пока другие наслаждаются песнями и плясками, можно будет пройти проверку на прочность и попробовать сдать нормы ГТО.

А те, кто вместо ярких праздников любит последить за сложными логическими состязаниями, нужно к 10:00 отправляться в Краевой шахматный клуб. Там пройдут краевые соревнования по шахматам, посвящённые Дню России.

Отдельное мероприятие запланировано и у волонтёрских отрядов города. В университетском дворике АлтГУ в 12:00 будут награждать лучших добровольцев по итогам конкурса "Волонтёры Победы – 2021", посвящённого 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, 12 июня по Барнаулу промчатся местные байкеры. В честь Дня России они устроят мотопробег по краевой столице. Мотоциклисты промчатся на своих железных конях от площади Советов до Парка спорта А. Смертина.

4
А салют-то будет?
Будет. В этот раз обойдётся без сюрпризов: праздничный фейерверк традиционно пройдёт на площади Сахарова, когда выступления коллективов закончатся. Салют запланирован на 22:30.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

10.06.2021 13:24
Виктор

Фестиваль "Готов к труду и обороне" — захватывающее зрелище для всей семьи!

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