Песни, байки и салют. Куда сходить в День России в Барнауле и что интересного там покажут?

Как День России будут праздновать в Барнауле?

Главной площадкой традиционно станет площадь Сахарова. Для удобства горожан власти перекроют проспект Социалистический от улицы Молодёжной до улицы Мерзликина. 12 июня движение будет ограничено с 10:00 до 22:30.

В течение дня на главной сцене площади будут выступать творческие коллективы города. Основная программа в этом году называется "Барнаул, ты частица России". Она начнётся в 15:00. А уже в 17:00 на площади Сахарова выступит Барнаульский духовой оркестр с полноценным полуторачасовым концертом "О России с любовью". С 18:30 до 20:00 сцену займут молодёжные объединения краевой столицы с программой "Россия молодая".

А студенческие отряды города подготовили отдельную праздничную программу #МыРоссия. Их концерт пройдёт не на главной сцене, а у памятного камня "50-летию студенческих отрядов Алтая". Начало – в 15:00.

Весь день горожанам, как и всегда, будут бесплатно раздавать ленточки с триколором. А барнаульцы, которые проникнутся духом патриотизма больше других, смогут прямо на месте записаться в ряды вооружённых сил. Для них в 15:00 начнёт работу пункт отбора на военную службу по контракту.