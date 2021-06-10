Песни, байки и салют. Куда сходить в День России в Барнауле и что интересного там покажут?

В отличие от прошлого года (когда все праздники были онлайн), в 2021 году Барнаул отметит День России в очном формате. Власти краевой столицы приготовили для горожан самые разные интересные мероприятия. Посмотреть выступления творческих коллективов, поучаствовать в различных акциях и понаблюдать за состязаниями спортсменов можно будет во всех районах города. Ну а завершится праздничный день ярким фейерверком. Рассказываем, что и где пройдёт в Барнауле на День России, чтобы вы не потерялись и смогли увидеть самое интересное.
Главной площадкой традиционно станет площадь Сахарова. Для удобства горожан власти перекроют проспект Социалистический от улицы Молодёжной до улицы Мерзликина. 12 июня движение будет ограничено с 10:00 до 22:30.
В течение дня на главной сцене площади будут выступать творческие коллективы города. Основная программа в этом году называется "Барнаул, ты частица России". Она начнётся в 15:00. А уже в 17:00 на площади Сахарова выступит Барнаульский духовой оркестр с полноценным полуторачасовым концертом "О России с любовью". С 18:30 до 20:00 сцену займут молодёжные объединения краевой столицы с программой "Россия молодая".
А студенческие отряды города подготовили отдельную праздничную программу #МыРоссия. Их концерт пройдёт не на главной сцене, а у памятного камня "50-летию студенческих отрядов Алтая". Начало – в 15:00.
Весь день горожанам, как и всегда, будут бесплатно раздавать ленточки с триколором. А барнаульцы, которые проникнутся духом патриотизма больше других, смогут прямо на месте записаться в ряды вооружённых сил. Для них в 15:00 начнёт работу пункт отбора на военную службу по контракту.
Да. Районы тоже подготовили собственные торжественные программы. Поэтому вам совсем необязательно ехать на Сахарова, чтобы повеселиться.
Октябрьский район
Праздничное мероприятие "С любовью к России" пройдёт в Доме культуры "Октябрьский". Начало – в 12:00.
Центральный район
Отдельная районная праздничная программа пройдёт в парке "Центральный" в 12:00. А специально для детей там в это же время проведут игровые мероприятия "Горжусь тобой, моя Россия!".
Ещё один концерт покажут для жителей Южного. Там выступления творческих коллективов начнутся в 12:00 в Доме культуры "Южный".
Индустриальный район
В Индустриальном районе площадкой для выступлений станет барнаульский зоопарк. Праздничный концерт, как и везде, начнётся в 12:00.
А ещё праздничную программу проведут в Парке спорта А. Смертина в 14:00.
Ленинский район
Для жителей Ленинского района концертную программу начнут в 14:00. Пройдёт она в парке развлечений "Арлекино".
На площадке перед "Титов-Ареной" в 14:00 состоится фестиваль "Готов к труду и обороне" среди работающей молодёжи. Пока другие наслаждаются песнями и плясками, можно будет пройти проверку на прочность и попробовать сдать нормы ГТО.
А те, кто вместо ярких праздников любит последить за сложными логическими состязаниями, нужно к 10:00 отправляться в Краевой шахматный клуб. Там пройдут краевые соревнования по шахматам, посвящённые Дню России.
Отдельное мероприятие запланировано и у волонтёрских отрядов города. В университетском дворике АлтГУ в 12:00 будут награждать лучших добровольцев по итогам конкурса "Волонтёры Победы – 2021", посвящённого 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, 12 июня по Барнаулу промчатся местные байкеры. В честь Дня России они устроят мотопробег по краевой столице. Мотоциклисты промчатся на своих железных конях от площади Советов до Парка спорта А. Смертина.
Комментарии
Фестиваль "Готов к труду и обороне" — захватывающее зрелище для всей семьи!