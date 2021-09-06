На какие курорты Египта можно улететь из Барнаула осенью 2021 года и сколько стоит путёвка

В конце сентября в Барнауле возобновляют прямое чартерное авиасообщение с Египтом. На какие курорты Красного моря жители Алтайского края смогут улететь напрямую, в какую сумму обойдётся отдых в Египте и какие сейчас там действуют правила въезда для россиян, рассказывает amic.ru в рубрике "Вопрос-ответ".
Отметим, на 23 сентября был запланирован чартер из Барнаула в Шарм-эш-Шэйх, но расписание изменили и вылет перенесли на 9 октября.
Как сообщила Наталья Гордеева, отдых в Хургаде на 10 ночей в отеле 4+ "всё включено" на двоих обойдётся в 90 тысяч рублей. Отдых в "пятёрке" на такой же период будет стоить от 110 тысяч рублей. Полёты в этот город осуществляет компании "Пегас Туристик".
Отпуск длиною в девять ночей в четырёхзвёздочном отеле Шарм-эш-Шэйха у туроператора ANEX Tour стартует от 81 тысячи рублей на двоих. Стоимость проживания в "пятёрке" начинается от 99 тысяч рублей.
"Цены на отдых с прилётом в города-курорты сопоставимы с вариантами двухнедельного отдыха с прилётом в аэропорт Каира. Но большой плюс прилёта сразу в Хургаду и Шарм-эш-Шэйсразу, что не потребуется многочасовой трансфер до отелей", – отметила эксперт.
Напомним, перелёт из Барнаула до Каира длится около семи часов. Откуда ещё потом примерно столько же добираться до курортного побережья.
Если вы не прививались или ещё не поставили второй компонент вакцины, то ПЦР-тест на коронавирус сдавать придётся. Важно: сделать это нужно не позднее 72 часов до въезда в Египет. Причём срок отсчитывается от времени и даты забора биоматериала в лаборатории, а не от даты получения справки.
Обратите внимание: справка должна быть на арабском или английском языках. Её можно предъявить как в печатном, так и в электронном виде. При этом в кодах при сканировании должна открываться информация о клиенте и результат тестирования.
Детям до шести лет никакие справки делать не нужно.
– Pfizer;
– AstraZeneca;
– Moderna;
– Sinopharma;
– Sinovac;
– Johnson & Johnson.
"Результат ПЦР-теста сообщат через 12-24 часа, но на это время туристы должны самоизолироваться в отеле и обслуживаться только в номерах. А до отеля должен быть представлен отдельный трансфер, а это дополнительные затраты для отдыхающих", – рассказала Наталья Гордеева.
Комментарии
Как то госпожа Наталья Гордеева больше чем есть говорит цены... с своим %?
на 10 ночей AQUA PARK 4*, AI, 2 человека - 82 500 ₽
пятерка -PARK RESORT & SPA 5* , AI, - 99 700 ₽