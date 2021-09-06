На какие курорты Египта можно улететь из Барнаула осенью 2021 года и сколько стоит путёвка

Сколько стоит сейчас отдохнуть в Египте?

Как сообщила Наталья Гордеева, отдых в Хургаде на 10 ночей в отеле 4+ "всё включено" на двоих обойдётся в 90 тысяч рублей. Отдых в "пятёрке" на такой же период будет стоить от 110 тысяч рублей. Полёты в этот город осуществляет компании "Пегас Туристик".

Отпуск длиною в девять ночей в четырёхзвёздочном отеле Шарм-эш-Шэйха у туроператора ANEX Tour стартует от 81 тысячи рублей на двоих. Стоимость проживания в "пятёрке" начинается от 99 тысяч рублей.

"Цены на отдых с прилётом в города-курорты сопоставимы с вариантами двухнедельного отдыха с прилётом в аэропорт Каира. Но большой плюс прилёта сразу в Хургаду и Шарм-эш-Шэйсразу, что не потребуется многочасовой трансфер до отелей", – отметила эксперт.

Напомним, перелёт из Барнаула до Каира длится около семи часов. Откуда ещё потом примерно столько же добираться до курортного побережья.