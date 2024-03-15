Наркоман поджег полицейский участок на Алтае

Так мужчина хотел выразить недовольство из-за того, что его привлекли к административной ответственности

15 марта 2024, 12:27, ИА Амител

Фото с места происшествия / Фото: СУ СКР по Республике Алтай

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в поджоге здания отдела полиции в селе Чемал, сообщили в СУ СКР по региону.

Днем 12 ноября 2023 года 36-летний местный житель пришел к участку в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. С собой у него было четыре банки с легковоспламеняющейся жидкостью, которые он поджег и бросил в здание из хулиганских побуждений – "с целью выражения недовольства привлечения его к административной ответственности".

В результате загорелся фасад и входная дверь здания, из полицейских никто не пострадал.

Впоследствии на сельчанина завели дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия. Свою вину злоумышленник признал и теперь ждет суда.