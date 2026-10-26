При ясной погоде и вдали от городской засветки можно будет увидеть до 15 метеоров в час

26 октября 2026, 16:18, ИА Амител

Метеорный поток / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В ноябре можно увидеть пять метеорных потоков, если небо будет ясным и не засвеченным городскими огнями. Некоторые из них будут особенно хорошо видны, отметил крымский астроном Александр Якушечкин в беседе с РИА Новости.

"В ноябре всех наблюдателей на Земле ожидает несколько метеорных потоков, выделить можно как минимум пять. Это Южные Тауриды, Северные Тауриды, Леониды, Альфа-Моноцеротиды и ноябрьские Ориониды", — рассказал Якушечкин.

Эксперт по метеорным явлениям дал характеристику каждому из них. Южные и Северные Тауриды происходят от кометы Энке, однако их пики активности приходятся на разные периоды. Радианты обоих потоков находятся в созвездии Тельца, но в различных его частях. Ожидается, что максимумы активности произойдут 5 и 12 ноября. В этом году Луна не будет мешать наблюдению за ними, как подчеркнул специалист.

"Следующий в хронологическом порядке в ноябре известный метеорный поток с радиантом в созвездии Лев — Леониды. Максимум — 17 ноября, родительское тело — комета Темпля-Туттля. Леониды знамениты вспышками активности, когда речь шла о наблюдении десятков тысяч метеоров за ночь. Луна в ночь максимума в этом году зайдет за горизонт сразу после полуночи, поэтому условия для наблюдений потока в этом году отличные", — рассказал астроном.

Два метеорных потока — Альфа-Моноцеротиды и ноябрьские Ориониды — достигают пика активности 21-22 и 27-28 ноября. Однако наблюдения за ними будут затруднены из-за яркого света Луны. Альфа-Моноцеротиды, которые могут удивить своей активностью, получили название из-за радианта в созвездии Единорога, пояснил собеседник агентства.

Ноябрьские Ориониды происходят из созвездия Ориона. Это созвездие хорошо видно в ночное время поздней осенью и зимой на территории России, особенно в южных регионах. В отличие от октябрьских Орионид, источником этого потока не является комета Галлея. Его родительское тело пока не установлено, но сам поток признан отдельным и внесен в международную базу данных, заключил Якушечкин.