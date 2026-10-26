Будет преимущественно без осадков и немного ветрено

26 октября 2026, 15:15, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае к четвергу, 29 октября, ожидается потепление до +9 градусов. Будет преимущественно без осадков, сообщает региональный Гидрометцентр.

Напомним, в субботу, 24 октября, в регионе было весьма холодно: ночью столбики термометров опускались до -14 градусов, а днем показывали -3...+2 градуса. Так что +9 градусов это весьма приятное потепление.

Алтайский край

Ночью 27 октября. Температура -3...+2 градуса, в предгорьях местами до -8 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер западный, 2–7 м/с.

Днем 27 октября. Температура +2...+7 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер западный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Ночью 28 октября. Температура -2...+3 градуса., в предгорьях местами до -7 градусов. Преимущественно без осадков, по востоку местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем 28 октября. Температура +3...+8 градусов. Преимущественно без осадков, по востоку местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью 29 октября. Температура -3...+2 градуса. Преимущественно без осадков, по востоку местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем 29 октября. Температура +4...+9 градусов. Преимущественно без осадков, по северо-западу местами небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. Ветер юго-западный, 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Барнаул

Ночью 27 октября. Температура -1...-3 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 2–7 м/с.

Днем 27 октября. Температура +4...+6 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 2–7 м/с.

Ночью 28 октября. Температура -1...+1 градус. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 4–9 м/с.

Днем 28 октября. Температура +5...+7 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 4–9 м/с.

Ночью 29 октября. Температура 0...+2 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.

Днем 29 октября. Температура +6...+8 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.