В Госдуме хотят помочь педагогам вернуться в профессию
Инициатива направлена на то, чтобы помочь учителям, ушедшим из профессии, вернуться к работе в школах
26 октября 2026, 13:29, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов (фракция ЛДПР), выступил с инициативой создания федеральной программы "Возвращение в школу", цель которой — вернуть в образовательную систему педагогов, которые ранее преподавали в школах, но затем сменили сферу деятельности, пишет РИА Новости.
Обращение с предложением направлено министру просвещения России Сергею Кравцову.
"Прошу вас рассмотреть возможность разработки федеральной программы «Возвращение в школу», направленной на привлечение к преподаванию педагогов, которые ранее работали в общеобразовательных организациях, но затем перешли в другие отрасли", — сказано в письме.
Чернышов указал, что у таких специалистов уже есть профессиональная подготовка и опыт работы с детьми, но после длительного перерыва им может потребоваться обновление знаний, помощь в адаптации к новым образовательным стандартам и поддержка в начале преподавательской деятельности.
Предлагается включить в программу бесплатное повышение квалификации по индивидуальному плану, помощь в трудоустройстве на утвержденные вакансии и наставничество в первый учебный год. Участие в инициативе будет доступно в том числе педагогам, возвращающимся в школы по месту жительства, без необходимости переезда в другой населенный пункт.
По мнению главы думского комитета, отдельной мерой может стать выплата за возвращение и закрепление в профессии — поэтапно, после завершения первого и последующих лет работы.
"При разработке условий нужно установить требования к предшествующему педагогическому стажу и продолжительности работы вне системы общего образования и исключить получение выплаты после формального краткосрочного увольнения, а отпуск по уходу за ребенком при сохранении трудовых отношений не должен считаться уходом из профессии", — подчеркнул Чернышов.
Участников следует трудоустраивать на доступные позиции, не допуская избыточного снижения рабочей нагрузки других сотрудников, заключил он.
Ранее в России предложили учитывать переписку с родителями в рабочем времени учителя.
13:33:54 26-10-2026
Это вряд ли. Не от хорошей жизни и работы убежали.
13:55:26 26-10-2026
Скажите им кто-нибудь, что людям нужны достойные зарплаты, а не ваши фиктивные бонусы
20:05:01 26-10-2026
Гость (13:55:26 26-10-2026) Скажите им кто-нибудь, что людям нужны достойные зарплаты, а... Или хотя бы разрешить бить учащихся.
13:56:29 26-10-2026
Не надо было разгонять!!! Другими словами - не надо было создавать такие условия при которых учителя разбегаются!...
Не мы создали условия, что бы учителя и врачи увольнялись!...
А теперь нам пытаются показать как героически будут бороться за каждого учителя!?...
13:57:49 26-10-2026
Да, врачей-пенсионеров тоже предлагалось назад заманивать. Пряники маловаты.
14:01:11 26-10-2026
У властей денег нет, но пусть держатся.
14:06:44 26-10-2026
кто тогда печниками работать будет??
08:18:47 27-10-2026
Гость (14:06:44 26-10-2026) кто тогда печниками работать будет??... Уйдут на вещевой рынок.Как 30 лет тому назад...
14:10:57 26-10-2026
Так они же по вашей рекомендации ушли в бизнес. Что не так то?
15:59:18 26-10-2026
Гость (14:10:57 26-10-2026) Так они же по вашей рекомендации ушли в бизнес. Что не так т... +100500
08:14:41 27-10-2026
Гость (14:10:57 26-10-2026) Так они же по вашей рекомендации ушли в бизнес. Что не так т... Школа закрыта-все учителя ушли в бизнес.
14:20:58 26-10-2026
Это что из за такого пустяка французские школьники бастуют?
15:54:22 26-10-2026
Читатель (14:20:58 26-10-2026) Это что из за такого пустяка французские школьники бастуют?... У этих школьников их чёрные пеналы в три раза больше, чем у тебя.
14:42:32 26-10-2026
Пусть думцы сами пойдут поработают годик в какой-нибудь провинциальной школе - хлебнут сполна созданных ими условий. Такой государственный педагогический десант - почему нет? Может быть, тогда что-то реально изменится. А до того так и будут - бессмысленные инициативы ради показа типа активности отдельных депутатов да пустое разбазаривание государственных средств на всякие дурацкие программы. А положение в образовании продолжит стремительно ухудшаться.
14:43:33 26-10-2026
Можно ещё цепью к батарее ...
16:00:41 26-10-2026
А как же рекомендация - хотите зарабатывать, идите в бизнес?
12:27:46 27-10-2026
Гость (16:00:41 26-10-2026) А как же рекомендация - хотите зарабатывать, идите в бизнес?... У нас все управление государством поставлено на рекомендацииях ,а как такового управления нет ,вот и начиная от президента все рекомендуют ,поручают ,изучают и т д ,по большому надо бы и Медведеву ответить за свои рекомендации ,да и с Голиковой за медицину спросить ,итог ни педагогов ,ни учителей ..
16:00:58 26-10-2026
педагогам, возвращающимся в школы по месту жительства, без необходимости переезда в другой населенный пункт... Однако, прижало сильно. Думали, уже на дне... вдруг снизу постучали.
18:02:37 26-10-2026
Не надо мудрить. Достаточно педагогов приравнять к статусу депутата Госдумы (денежное содержание, льготы, квартира и пр.). При таком раскладе школ в России не хватит, чтобы устроиться педагогом.
18:41:26 26-10-2026
«В Госдуме хотят помочь педагогам вернуться в профессию». Верните новосибирского учителя-печника!
20:13:10 26-10-2026
Мы идем к двум системам обучения - 1) для богатых - с хорошими зарплатами учителей и 2) для всех остальных - с нехваткой учителей, с проблемой поступления в Вузы из-за плохого качества знаний. Сейчас найти хорошего учителя иностранного языка, химии, физики, математики в сельской школе практически невозможно (никто не хочет ехать в отдаленную деревню за мизерную зарплату) - как итог поступить , например, в МГУ из глубинки практически невозможно, хоть у ученика семь пядей во лбу. Через 10-20 лет осознание, что свое чадо надо обучать хорошо - придет, тогда и будут отдавать свои кровные на учебу и зарплату учителей. А пока - деградация образования будет только усиливаться ...