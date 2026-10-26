Инициатива направлена на то, чтобы помочь учителям, ушедшим из профессии, вернуться к работе в школах

26 октября 2026, 13:29, ИА Амител

Учитель / Фото из архива amic.ru

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов (фракция ЛДПР), выступил с инициативой создания федеральной программы "Возвращение в школу", цель которой — вернуть в образовательную систему педагогов, которые ранее преподавали в школах, но затем сменили сферу деятельности, пишет РИА Новости.

Обращение с предложением направлено министру просвещения России Сергею Кравцову.

"Прошу вас рассмотреть возможность разработки федеральной программы «Возвращение в школу», направленной на привлечение к преподаванию педагогов, которые ранее работали в общеобразовательных организациях, но затем перешли в другие отрасли", — сказано в письме.

Чернышов указал, что у таких специалистов уже есть профессиональная подготовка и опыт работы с детьми, но после длительного перерыва им может потребоваться обновление знаний, помощь в адаптации к новым образовательным стандартам и поддержка в начале преподавательской деятельности.

Предлагается включить в программу бесплатное повышение квалификации по индивидуальному плану, помощь в трудоустройстве на утвержденные вакансии и наставничество в первый учебный год. Участие в инициативе будет доступно в том числе педагогам, возвращающимся в школы по месту жительства, без необходимости переезда в другой населенный пункт.

По мнению главы думского комитета, отдельной мерой может стать выплата за возвращение и закрепление в профессии — поэтапно, после завершения первого и последующих лет работы.

"При разработке условий нужно установить требования к предшествующему педагогическому стажу и продолжительности работы вне системы общего образования и исключить получение выплаты после формального краткосрочного увольнения, а отпуск по уходу за ребенком при сохранении трудовых отношений не должен считаться уходом из профессии", — подчеркнул Чернышов.

Участников следует трудоустраивать на доступные позиции, не допуская избыточного снижения рабочей нагрузки других сотрудников, заключил он.

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