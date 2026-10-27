Региональный Минздрав за последний год создал сразу несколько новых способов связи с поликлиникой

27 октября 2026, 08:30, ИА Амител

Специальный чат-бот в "Максе" / Фото: amic.ru

В Алтайском крае продолжают развивать инструменты для записи к врачу, которые появились в течение последнего года. Напомним, в регионе начала работать линия "122": даже если талона нет на момент обращения, человеку перезвонят и запишут на имеющуюся дату. Также запустили цифровую платформу "Ваше здоровье", где собрали целый набор услуг. Наконец, теперь есть возможность записаться и через специальный чат-бот в мессенджере "Макс". Это самый быстрый способ — всего несколько кликов и меньше минуты потраченного времени.

Записаться к врачу и закрыть больничный

Чат-бот "Ваше здоровье. Алтайский край" появился в национальном мессенджере "Макс" в начале 2026 года. Как рассказывал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, идея создать подобный инструмент возникла давно. Но другие мессенджеры не обеспечивали должной степени защиты.

"Сервисы мессенджера "Макс" обеспечивают высокий уровень защиты персональных данных пациентов. Все коммуникации проходят через зашифрованные каналы, что гарантирует конфиденциальность и безопасность информации", — рассказывал глава Министерства здравоохранения Алтайского края. Этот способ очень удобен и практически не требует от человека ни усилий, ни затрат по времени, отмечает замминистра Жанна Вахлова.

"Нужно зайти в приложение, подтвердить свою личность, авторизоваться. И вам будет предложено для записи то же самое расписание, которое представлено на линии "122" и на портале государственных услуг", — пояснила замминистра.Через чат-бот доступна не только запись к врачу, рассказал директор Алтайского краевого медицинского информационно-аналитического центра Андрей Рыбаков. В "Максе" работают те же функции, что и на цифровой платформе "Ваше здоровье".

"Бот позволяет провести телемедицинскую консультацию "врач — пациент", если это повторное посещение специалиста. Такой способ решает очень много проблем: можно, к примеру, закрыть листок нетрудоспособности и не тратить время на посещение поликлиники", — рассказывает Рыбаков.По словам Вахловой, дистанционное закрытие больничного становится все более популярным у трудоспособного населения. В первичном звене с начала года провели порядка 80 тысяч телемедицинских консультаций, почти 50 тысяч из которых — по поводу закрытия листка нетрудоспособности.

Всего же через чат-бот в "Максе" в Алтайском крае записались к врачу уже почти полмиллиона раз.

"Но для нас это небольшая цифра. Мы бы хотели, чтобы количество активно росло. Нам интересно, чтобы сервис был максимально удобным, и чтобы устройство, которое позволяет записаться к врачу, было у пациента в кармане", — сказала Жанна Вахлова. Фото: amic.ru

Возможности чат-бота будут расширять

Функционал чат-бота "Ваше здоровье. Алтайский край" продолжает расширяться, рассказал Рыбаков. По его словам, сейчас специалисты внедряют:

запись на диспансеризацию;

запись в процедурные кабинеты на вакцинацию.

На текущей неделе уже заработала запись на прием с температурой. Это позволит избежать хаотичного приема пациентов с ОРВИ в период роста заболеваемости.

Также появилась возможность записать на прием не только себя, но и ребенка. Но чтобы данная функция работала, на "Госуслугах" гражданина должны быть заполнены все необходимые документы в разделе "Документы/Семья и дети".

Развитие сервисов для записи к врачу — это не только совершенствование приложений, но и работа с самими поликлиниками, подчеркнула Жанна Вахлова. По словам замминистра, цифровизация процесса позволяет четко отслеживать, кто и по каким причинам обращается к медикам.

Фото: amic.ru

Способов много — нужно выбрать самый удобный

Вахлова также отметила, что запись к врачу по телефону "122", которая появилась год назад, остается самым популярным способом в Алтайском крае. Если в первый день работы операторы обработали 450 звонков, то сегодня им ежедневно поступает около десяти тысяч обращений. С первого раза решить вопрос удается в более чем 85% случаев.

Кроме того, работает и платформа "Ваше здоровье": полноценный цифровой сервис, объединяющий всю медицинскую информацию о человеке. Да и запись через "Госуслуги", к которой многие привыкли, никуда не делась.

В Министерстве здравоохранения Алтайского края призывают жителей выбирать тот способ записи, который им по душе. Сегодняшние сервисы позволяют сделать это быстро и без лишних сложностей.