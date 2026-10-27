Талон в кармане. Как записаться к врачу через "Макс" в Алтайском крае и чем это удобно
Региональный Минздрав за последний год создал сразу несколько новых способов связи с поликлиникой
27 октября 2026, 08:30, ИА Амител
В Алтайском крае продолжают развивать инструменты для записи к врачу, которые появились в течение последнего года. Напомним, в регионе начала работать линия "122": даже если талона нет на момент обращения, человеку перезвонят и запишут на имеющуюся дату. Также запустили цифровую платформу "Ваше здоровье", где собрали целый набор услуг. Наконец, теперь есть возможность записаться и через специальный чат-бот в мессенджере "Макс". Это самый быстрый способ — всего несколько кликов и меньше минуты потраченного времени.
Записаться к врачу и закрыть больничный
Чат-бот "Ваше здоровье. Алтайский край" появился в национальном мессенджере "Макс" в начале 2026 года. Как рассказывал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, идея создать подобный инструмент возникла давно. Но другие мессенджеры не обеспечивали должной степени защиты.
"Сервисы мессенджера "Макс" обеспечивают высокий уровень защиты персональных данных пациентов. Все коммуникации проходят через зашифрованные каналы, что гарантирует конфиденциальность и безопасность информации", — рассказывал глава Министерства здравоохранения Алтайского края. Этот способ очень удобен и практически не требует от человека ни усилий, ни затрат по времени, отмечает замминистра Жанна Вахлова.
"Нужно зайти в приложение, подтвердить свою личность, авторизоваться. И вам будет предложено для записи то же самое расписание, которое представлено на линии "122" и на портале государственных услуг", — пояснила замминистра.Через чат-бот доступна не только запись к врачу, рассказал директор Алтайского краевого медицинского информационно-аналитического центра Андрей Рыбаков. В "Максе" работают те же функции, что и на цифровой платформе "Ваше здоровье".
"Бот позволяет провести телемедицинскую консультацию "врач — пациент", если это повторное посещение специалиста. Такой способ решает очень много проблем: можно, к примеру, закрыть листок нетрудоспособности и не тратить время на посещение поликлиники", — рассказывает Рыбаков.По словам Вахловой, дистанционное закрытие больничного становится все более популярным у трудоспособного населения. В первичном звене с начала года провели порядка 80 тысяч телемедицинских консультаций, почти 50 тысяч из которых — по поводу закрытия листка нетрудоспособности.
Всего же через чат-бот в "Максе" в Алтайском крае записались к врачу уже почти полмиллиона раз.
"Но для нас это небольшая цифра. Мы бы хотели, чтобы количество активно росло. Нам интересно, чтобы сервис был максимально удобным, и чтобы устройство, которое позволяет записаться к врачу, было у пациента в кармане", — сказала Жанна Вахлова.
Возможности чат-бота будут расширять
Функционал чат-бота "Ваше здоровье. Алтайский край" продолжает расширяться, рассказал Рыбаков. По его словам, сейчас специалисты внедряют:
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запись на диспансеризацию;
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запись в процедурные кабинеты на вакцинацию.
На текущей неделе уже заработала запись на прием с температурой. Это позволит избежать хаотичного приема пациентов с ОРВИ в период роста заболеваемости.
Также появилась возможность записать на прием не только себя, но и ребенка. Но чтобы данная функция работала, на "Госуслугах" гражданина должны быть заполнены все необходимые документы в разделе "Документы/Семья и дети".
Развитие сервисов для записи к врачу — это не только совершенствование приложений, но и работа с самими поликлиниками, подчеркнула Жанна Вахлова. По словам замминистра, цифровизация процесса позволяет четко отслеживать, кто и по каким причинам обращается к медикам.
Способов много — нужно выбрать самый удобный
Вахлова также отметила, что запись к врачу по телефону "122", которая появилась год назад, остается самым популярным способом в Алтайском крае. Если в первый день работы операторы обработали 450 звонков, то сегодня им ежедневно поступает около десяти тысяч обращений. С первого раза решить вопрос удается в более чем 85% случаев.
Кроме того, работает и платформа "Ваше здоровье": полноценный цифровой сервис, объединяющий всю медицинскую информацию о человеке. Да и запись через "Госуслуги", к которой многие привыкли, никуда не делась.
В Министерстве здравоохранения Алтайского края призывают жителей выбирать тот способ записи, который им по душе. Сегодняшние сервисы позволяют сделать это быстро и без лишних сложностей.
08:53:59 27-10-2026
Запись к врачу по 112 не работает. Дважды звонил, так и не записали. По старинке все ходят за талонами, либо живая очередь
12:45:02 27-10-2026
Гость (08:53:59 27-10-2026) Запись к врачу по 112 не работает. Дважды звонил, так и не з...
К терапевту чз 112 без проблем записался,с поликлиники перезвонили и предложили дату и время
13:10:06 27-10-2026
Гость (08:53:59 27-10-2026) Запись к врачу по 112 не работает. Дважды звонил, так и не з... не обманывайте, к терапевту в течении суток, а к узким специалистам в течении 2-х недель, не удобно, но хоть что то точно.
13:17:15 27-10-2026
Гость (08:53:59 27-10-2026) Запись к врачу по 112 не работает. Дважды звонил, так и не з... Заболел, думаю, возьму больничный, позвонил на 122, записали, прихожу в нужный кабинет. Мне там дают кучу бумажек заполнить, анкеты какие-то. Я говорю: мне бы больничный. - Погодите, гражданин, говорят мне, заполните сначала бумажки. Ладно, заполнил. - Теперь можно больничный? - Можно, но мы больничными не занимаемся, идите в регистратуру за талоном, вы у нас на диспансеризацию были записаны. - Так я звонил по поводу больничного! - Но записали Вас на диспансеризацию. Идите в регистратуру.
09:05:45 27-10-2026
Детская поликлиника. Окулист. Лист ожидания. Срок - примерно месяц.
02:14:11 28-10-2026
Гость (09:05:45 27-10-2026) Детская поликлиника. Окулист. Лист ожидания. Срок - примерно... Десять лет назад, у ребенка возраста семи лет плохая ЭКГ, педиатр направляет к кардиологу. А к кардиологу запись только через ДВА месяца. И не понятно, можно ли ему из-за проблем с сердцем продолжать ходить на физ-ру, нужно ли чем-то лечить и вообще, насколько всё серьезно. Вот такая медицина и забота о здоровье детей. Ничего не поменялось.
09:09:20 27-10-2026
А толку-то, если врача нет, тебя записывают и с 10 августа жду звонка. В 1й поликлиннике не могу записаться к окулисту. Хоть в 122, хоть через госуслуги, да хоть тресни пополам и мекими осколками, нифига!!!
09:30:20 27-10-2026
Мессенджер MAX и защита персональных данных, а тем более шифрованные каналы, звучит как минимум странно :-)
22:50:45 27-10-2026
guest (09:30:20 27-10-2026) Мессенджер MAX и защита персональных данных, а тем более шиф... Какой национальный, если владелец - частная контора. И как закон о защите персональных данных допускает предоставление этих данных в распоряжение, владение, хранение, обработку, использование частникам, причем абсолютно неизвестным.
09:34:03 27-10-2026
Входов много регистратура, макс, госуслуги а выход один и тот в отпуске. Так что ваш звонок важен для нас но не нужен
09:41:36 27-10-2026
С офтальмологами нездоровая ситуация - дефицит.
Не хотят на государство работать, проще очками в ларьке торговать.
11:08:38 27-10-2026
Вежливый Человек (09:41:36 27-10-2026) С офтальмологами нездоровая ситуация - дефицит.Не хотят ...
Работать за маленькую зарплату с неадекватами и кучей отчетов или за большую с вежливыми клиентами? Сложный, очень сложный выбор...
09:55:10 27-10-2026
Специально сейчас скачал с высокой температурой выдал ошибку,запись к врачу только стоматолог,хирург,нарколог и психиатр вот как то так
11:43:28 27-10-2026
Гость (09:55:10 27-10-2026) Специально сейчас скачал с высокой температурой выдал ошибку...
с высокой температурой дуйте в фильтр
12:26:34 27-10-2026
регистратура (11:43:28 27-10-2026) с высокой температурой дуйте в фильтр... Эт раньше так было. А теперь к 8 ножками притопал, получил талон в фильтр на послеобеда. После обеда с температурой снова оделся и потопал. Слов нет, одни брызги от матов. Два раза уже так было.
18:00:12 27-10-2026
Гость (12:26:34 27-10-2026) Эт раньше так было. А теперь к 8 ножками притопал, получил т... это в 14 у денисова так?
11:33:09 28-10-2026
регистратура (18:00:12 27-10-2026) это в 14 у денисова так?... Как угадали?
09:57:50 27-10-2026
выписку льготных лекарств прикрутите - поликлиники на треть опустеют. Толпы пенсов сидят в очередях к терапевту на продление. Зачем?
10:00:42 27-10-2026
Записаться то может удобно, но только талонов и врачей от этого больше не станет
11:40:38 27-10-2026
что-то мне подсказывает, что скоро и прием чат-бот будет вести. Хотя как сейчас приемы проводят может и неплохо это. Сходишь к терапевту, он на тебя даже не посмотрит. А потом на ГУ читаешь протокол осмотра и давление измерили, и температуру, и покровы осмотрели и т.д.. Плюс эта практика запись к узким специалистам только через терапевта, а потом удивляемся почему к терапевту не попасть.
02:16:03 28-10-2026
Гость (11:40:38 27-10-2026) что-то мне подсказывает, что скоро и прием чат-бот будет вес... Я сейчас ИИшке результаты анализов и обследований скидываю. Он и рассказывает подробно, что и как, и рекомендации дает. Уже помог снизить давление и пульс (ттт).