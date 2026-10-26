Мостовой переход через Обь является одной из ключевых артерий транспортной инфраструктуры Барнаула и Алтайского края

26 октября 2026, 13:42, ИА Амител

Обновленная дорога / Фото: Минтранспорта Алтайского края

В Барнауле завершили ремонт автомобильной дороги "Мостовой переход через р. Обь" на участке с 4-го по 13-й км, сообщает Минтранспорта Алтайского края.

"За два года по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» обновили двухполосную дорогу в обоих направлениях. Стоимость работ составила почти 380 млн рублей", — подчеркнули в министерстве.

В 2025 году дорожники отремонтировали 9 км по правой полосе на въезде в город и 3 км — в сторону выезда. Специалисты сняли старое покрытие, уложили новый асфальт и нанесли дорожную разметку. В 2026 году завершили обновление дорожного покрытия протяженностью 6 км, выполнив аналогичный комплекс работ.

Таким образом, за два года общая протяженность отремонтированных участков в обоих направлениях составила 18 км.

Также в рамках текущего содержания специалисты Центрального ДСУ дополнительно восстановили верхние слои дороги на участках с 0-го по 4-й километр.

Региональная дорога "Мостовой переход через р. Обь" входит в опорную сеть и является одной из ключевых артерий транспортной инфраструктуры Барнаула и Алтайского края. Она связывает краевую столицу с соседними регионами и выводит на федеральную трассу Р-256 "Чуйский тракт", поэтому обновленная дорога обеспечит безопасность и комфорт для жителей, туристов и грузоперевозчиков. Трафик по Правобережному тракту достигает более 40 тыс. машин в сутки.

Ранее региональный Минтранс сообщил, что почти 7 млрд рублей потратили на ремонт туристических дорог в Алтайском крае. Обновленные маршруты ведут к горе Синюха, Яровому и археологическим комплексам.